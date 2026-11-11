Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng
Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.
Qua công tác nắm tình hình, nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/8/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Tân Hiệp (TP Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với 2 cơ sở lưu trú trên địa bàn khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, bao gồm: Nhà trọ Hoàng Anh 1 (tại tổ 2) do Nguyễn Văn Công làm chủ và Nhà trọ Nguyễn Viết Bình (tại tổ 1) do Nguyễn Thị Thơm (Phạm Thị Thơm) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 151 người nước ngoài mang quốc tịch Campuchia đang lưu trú. Đáng chú ý, toàn bộ 2 cơ sở này không thực hiện việc khai báo tạm trú cho số công dân Campuchia trên nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", trong đó có 4 đối tượng người Việt Nam: Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ, Hồ Thị Vẹn và 2 đối tượng người Campuchia: Serng Kumpheak Many, Kung Kimseng.
Bên cạnh việc xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu, ngày 11/11, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trục xuất và bàn giao cơ quan chức năng Campuchia 115 công dân vi phạm về nước an toàn, đúng quy định pháp luật.
Qua vụ việc trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở lưu trú cần chấp hành nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, không chứa chấp người nước ngoài quá hạn tạm trú, nhập cảnh trái phép, lao động không phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn CAND: https://cand.vn/truc-xuat-115-nguoi-nuoc-ngoai-cu-tru-trai-phep-va-khoi-to-6-doi-tuong-post827444.html