Trục xuất 11 người Trung Quốc tạm trú tại Hưng Yên không khai báo

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp trục xuất 11 người Trung Quốc. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 19/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp kiểm tra cư trú tại khu đô thị trên địa bàn xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), phát hiện 11 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc đang tạm trú từ ngày 12/9 nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Qua kiểm tra, xác định những người này đều có hộ chiếu, thị thực còn thời hạn.

Căn cứ kết quả xác minh, hồ sơ vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên với tổng số tiền phạt 265 triệu đồng về hành vi: Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 9 người nước ngoài trở lên; người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú, theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Ngày 9/10, sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) trục xuất 11 người quốc tịch Trung Quốc trên qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.