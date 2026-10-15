Trục xuất 11 người nước ngoài không khai báo tạm trú, phạt gần 300 triệu

Ngày 15/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập của đơn vị vừa xử phạt hành chính và trục xuất 11 người nước ngoài do hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh đã đăng ký khi xin cấp thị thực.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc cư trú tại một khu đô thị thuộc xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), phát hiện 11 công dân Trung Quốc tạm trú tại đây từ ngày 12/9/2026. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định những người này có hộ chiếu, thị thực hợp lệ nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Cùng với việc xử phạt, 11 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ảnh: Cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 265 triệu đồng đối với các hành vi: cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho từ 9 người nước ngoài trở lên và người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị khi xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) trục xuất 11 người nói trên theo quy định pháp luật.