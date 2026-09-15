Trục vớt thành công sà lan cuối cùng mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh, Quảng Trị

Chiều 15/9, lực lượng cứu hộ đã hoàn thành việc trục vớt, di dời chiếc sà lan cuối cùng trong số 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, thuộc địa phận xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Chiếc sà lan cuối cùng mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh đã được trục vớt thành công.

Sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ với các thiết bị lặn chuyên dụng đã lặn xuống sông tháo gỡ các thiết bị, vật cản xung quanh sà lan này trước tiến hành khi trục vớt.

Các phương tiện lưu thông qua cầu đường bộ Mỹ Chánh sau đó được lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức phân luồng qua đơn nguyên cầu phía hạ lưu, còn đơn nguyên phía thượng lưu nhường chỗ cho xe cẩu tải trọng lớn vào vị trí hỗ trợ công tác trục vớt.

Đồng thời, trên cầu đường sắt Mỹ Chánh, nhân viên ngành đường sắt túc trực để cảnh báo đảm bảo an toàn mỗi khi có tàu hỏa sắp chạy qua.

Video: Chiếc sà lan bị lật nghiêng, cũng là chiếc sà lan cuối cùng mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh đã được giải cứu

Chiếc sà lan đang bị lật nghiêng sau đó được lực lượng cứu hộ lắp hệ thống dây cáp, sử dụng cần cẩu loại 55 tấn hỗ trợ để tiến hành lật lại theo chiều nổi.

Gần cuối giờ chiều 15/9, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục bơm hút nước ra khỏi các khoang của chiếc sà lan vừa được giải cứu trên, cạnh đó là chiếc sà lan hậu cần đang neo đậu.

Đến khoảng 17h, công việc trục vớt cơ bản hoàn thành, xe cẩu di chuyển khỏi cầu đường bộ Mỹ Chánh, các phương tiện lưu thông qua cầu Mỹ Chánh trở lại bình thường.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục bơm hút nước ra khỏi các khoang của chiếc sà lan.

Trước đó, các đoàn tàu khách Bắc - Nam cũng đã được trả lại tốc độ lưu thông bình thường khi qua cầu Mỹ Chánh, với tốc độ khoảng 80km/h.

Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 17h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã di chuyển sà lan trên về phía hạ lưu để neo đậu tại vị trí an toàn.

Riêng phần máy móc, thiết bị của sà lan đang bị chìm dưới nước, lực lượng chức năng dự kiến tiếp tục tổ chức cắt rời, trục vớt trong ngày 16/9 và sau đó đường thủy nội địa đoạn qua khu vực cầu Mỹ Chánh cũng sẽ trở lại bình thường sau thời gian giải cứu các sà lan bị mắc kẹt.

Đồng thời, tiếp tục xử lý một số điểm trước khi di chuyển sà lan về vị trí neo đậu an toàn.

Trong thời gian chờ xử lý số máy móc, thiết bị còn lại dưới lòng sông, đã bố trí một chiếc sà lan tại khu vực dưới chân cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh để làm nhiệm vụ cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện đường thủy tránh xa khu vực đang có vật cản là máy móc, trang thiết bị của sà lan đang chìm dưới nước.

Trước đó, Báo Xây dựng đã đưa tin, khoảng 14h ngày 13/9, do mưa lớn, nước lũ sông Thác Ma lên cao, chảy xiết cuốn trôi 3 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu, ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và cầu đường bộ Mỹ Chánh trên tuyến QL1 đoạn qua xã Nam Hải Lăng và đường thủy nội địa đoạn qua khu vực cầu Mỹ Chánh.

Trong 3 sà lan trôi dạt, có hai chiếc mắc kẹt dưới cầu, trong đó một chiếc nổi, một chiếc chìm nghiêng. Chiếc sà lan còn lại nhỏ hơn, nằm phía sau chiếc sà lan nổi đang mắc kẹt dưới cầu.

Công tác cứu hộ cơ bản hoàn thành, chiếc xe cẩu tải trọng 55 tấn cũng chuẩn bị di chuyển khỏi khu vực cứu hộ.

Khoảng 18h ngày 13/9, chiếc sà lan nhỏ còn nổi được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt.

Đến khoảng 16h30 ngày 14/9, chiếc sà lan tải trọng lớn kê mũi vào trụ cầu đường bộ Mỹ Chánh, đồng thời bị mắc kẹt bởi một phía là trụ cầu đường bộ và trụ cầu đường sắt, phía còn lại là chiếc sà lan bị lật nghiêng, đã được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công và đưa về neo đậu ở vị trí an toàn.

Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Mỹ Chánh đã được trả lại tốc độ lưu thông bình thường.

Chiếc sà lan thứ 3 (bên trái) cũng là chiếc sà lan cuối cùng trong số 3 chiếc sà lan bị trôi dạt mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh chuẩn bị được kéo về vị trí neo đậu an toàn phía hạ lưu cầu Mỹ Chánh.