Trục vớt ô tô chứa xương người ở Vĩnh Long, phát hiện 144 triệu đồng tiền mặt

Chiều 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để làm rõ một số tình tiết liên quan vụ phát hiện ô tô dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, bên trong có xương người.

Theo cơ quan điều tra, ô tô bán tải biển kiểm soát 51C-383.51 là tài sản của Công ty TNHH Y.N., trụ sở tại xã Tân Nhựt, TP.HCM, do bà L.T.M.T. (SN 1976) làm giám đốc.

Ngoài giấy tờ tùy thân của ông L.H.T., trong xe còn có một ví da chứa 144 triệu đồng.

Hơn 3 tháng trước (ngày 8/6), bà T. là giám đốc phân công N.V.H. (SN 1977), Đ.H.Tr. (SN 1983, cùng ngụ TP.HCM) và L.H.T. (SN 1981, ngụ xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), đến địa bàn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu hồi công nợ.

Khi đó, ông H. điều khiển xe ô tô biển số 51C-383.51 chở Tr. và T. cùng đi. Đến sáng 12/6, cả 3 người đến quán cà phê ở phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long).

Lúc này, ông Tr. mang theo cặp màu đen, bên trong có 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty. Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty.

Sau đó, ông T. lại nói với người đi cùng là chạy xe đi ăn sáng. Chờ một lúc không thấy ông T. quay lại nên ông Tr. nhắn tin hỏi, thì ông T. trả lời là bị tiêu chảy phải đi truyền nước.

Gần nửa giờ sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. với nội dung là “hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về”.

Khi ông Tr. và ông H. trở về khách sạn lấy đồ nhưng chờ mãi không thấy ông T., gọi điện cũng không liên lạc được nên hai người trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình xác minh vụ việc, chiều 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được thông tin từ Công an phường Phú Tân về việc phát hiện một ô tô dưới lòng kênh Chẹt Sậy, khu vực cầu Phong Nẫm, thuộc phường Phú Tân. Bên trong xe có một phần xương người.

Chiếc ô tô hư hỏng gãy nắp ca-pô trước, vỡ kính... sau khi được trục vớt trùng với thông tin do một công ty ở TP.HCM thông báo tìm kiếm 3 tháng trước.

Qua trục vớt phương tiện, bên ngoài xe bán tải có nhiều dấu vết va đập, cấn móp tại nhiều vị trí như cản trước, mui xe, khung viền cửa, gãy nắp ca-pô trước, vỡ kính...

Kiểm tra bên trong xe, cơ quan chức năng phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên ông T. cùng giấy tờ có ghi tên công ty và túi da, bên trong có 144 triệu đồng.

Khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,68 m, độ tuổi từ khoảng 40 đến 45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng.

Cơ quan điều tra đã thu mẫu và tiến hành trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 18/9, phóng viên VTC News liên lạc với lãnh đạo Công ty TNHH Y.N. qua số điện thoại 0917211xxx, thì được một phụ nữ thông tin là cơ quan điều tra đã thông báo đến công ty tìm thấy chiếc xe 51C-383.51.

Ba tháng trước, Facebook của người phụ nữ này liên tục đăng tin tìm kiếm ông L.H.T. và chiếc xe bán tải 51C-383.51.