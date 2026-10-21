Trục vớt nhiều xác heo trôi trên sông Đồng Nai

Ngày 21/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp với Công an xã Cát Tiên và các lực lượng liên quan trục vớt nhiều xác heo chết trên sông Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều xác heo được đựng trong bao tải, một số khác còn nguyên xác trôi nổi trên mặt nước. Nhiều xác đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi nhặng. Sau khi đưa vào bờ, số xác động vật được bàn giao để xử lý, tiêu hủy theo quy định, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh.

Lực lượng chức năng thu gom xác heo trên sông Đồng Nai.

Theo Đại úy Huỳnh Minh Xin, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, do xác heo đã trôi trên sông từ trước nên đến nay, lực lượng chức năng chưa xác định được chủ nuôi và người vứt bỏ. Các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo ông Huỳnh Kim Liên (trú thôn Cát An, xã Cát Tiên 2), thời gian gần đây, ông nhiều lần chứng kiến những bao tải nghi chứa xác heo chết được chở đến khu vực bãi rác. Cứ mỗi chiều tối hoặc sáng sớm, tôi thấy họ chở bao ra khu vực bãi rác vứt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không ai chịu nổi!...

Trên bờ sông Đồng Nai cũng xuất hiện những bao tải đựng xác động vật.

Điều người dân lo ngại không chỉ là mùi hôi mà còn là nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh nếu xác động vật không được thu gom, xử lý đúng cách. Người dân mong cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguồn gốc, làm rõ số lượng xác động vật bị vứt bỏ và trách nhiệm của những người liên quan.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu gom nhiều xác heo trên sông Đồng Nai.

Ông Đinh Tiên Hoàng, Phòng Kinh tế xã Cát Tiên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương xử lý. Mặc dù quá trình thu gom gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết, các lực lượng vẫn nỗ lực hoàn thành việc trục vớt, đưa xác động vật vào bờ.