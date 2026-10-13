TRỰC TIẾPTrực tiếp Viking vs Bayern München: Viking nhân đôi cách biệt

Viking2 - 0Bayern MünchenHiệp 1 — phút 41'

41'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Viking 2 - 0 Bayern München.

39'Bayern dồn ép nhưng Viking giữ lợi thế

Tiến gần về cuối hiệp một, Bayern München gia tăng sức ép nghẹt thở với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 73% cùng 12 cú dứt điểm. Dẫu vậy, Viking vẫn thi đấu vô cùng hiệu quả để duy trì cách biệt 2-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ, trong bối cảnh các vị khách đã thực hiện tới 7 quả phạt góc nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ.

38'Peter Christiansen nhân đôi cách biệt cho Viking

Bất ngờ tiếp tục xảy ra tại SR-Bank Arena khi Peter Christiansen lập công ở phút 38, nâng tỷ số lên 2-0 cho Viking. Dù cầm bóng lép vế với 27% - 73% trước Bayern München, đội chủ nhà đang tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả để gia tăng cách biệt.

26'Bayern München dồn ép tìm bàn gỡ

Dù đang bị dẫn 1-0, Bayern München tạo ra sức ép nghẹt thở với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 79% so với 21% của Viking. Đội bóng nước Đức liên tục bắn phá với số pha dứt điểm vượt trội 9 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 7 quả phạt góc, buộc hàng thủ đội chủ nhà phải gồng mình chống đỡ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

13'Bayern dồn ép tìm bàn gỡ

Sau bàn mở tỷ số của Viking, Bayern München đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và áp đảo hoàn toàn với thời lượng cầm bóng lên tới 16% - 84%. Đại diện nước Đức đã tung ra tổng cộng 1 - 4 pha dứt điểm, nhưng đội chủ nhà vẫn đang kiên cường bảo toàn cách biệt mong manh.

2'Bất ngờ sớm, Gianni Stensness mở tỷ số cho Viking

Ngay ở phút 2, Gianni Stensness đã đưa Viking vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công chớp nhoáng. Khởi đầu như mơ trên sân SR-Bank Arena giúp đội chủ nhà tạo nên bất ngờ lớn trước đối thủ mạnh Bayern München.

0'Trận đấu bắt đầu

Viking tiếp đón Bayern München.

Cập nhật lúc 02:41 14/10/2026

Bayern München bước vào trận gặp Viking với vị thế của đội đang ở nhóm đầu bảng: hạng 2, có 3 điểm. Một kết quả tích cực trên sân SR-Bank Arena sẽ giúp đội bóng của nước Đức giữ vững vị trí và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Bayern München giữ vị thế bám đuổi ngôi đầu

Trên bảng xếp hạng, Bayern München đang đứng thứ 2 với 3 điểm. Đây là vị trí tạo áp lực lên đội đầu bảng và cho phép đội khách đặt mục tiêu cao ngay từ chuyến làm khách này.

Phong độ gần đây của Bayern München khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, nhưng trước đó đội có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Viking: phong độ tốt nhưng nằm cuối bảng

Viking có một bức tranh khá tương phản. Đội chủ nhà đứng hạng 29 và chưa có điểm nào, nhưng phong độ gần đây lại đáng chú ý: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Cả 4 trận thắng đều thuộc những trận mới nhất.

Chuỗi thắng này cho thấy Viking đang có tinh thần thi đấu tốt và sẽ không dễ bị đánh bại trên sân nhà. Dù vậy, vị trí hiện tại cho thấy đội vẫn cần những kết quả cụ thể để cải thiện điểm số.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về vị trí giữa hai đội rất lớn: hạng 2 so với hạng 29. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại khá cân bằng. Viking thắng nhiều hơn nhưng từng thua một trận trong chuỗi 5 trận, còn Bayern München không thua trận nào dù có hai trận hòa.

Điều đó đặt ra bài toán rõ ràng cho cả hai bên. Bayern München cần biến sự ổn định thành chiến thắng để bám sát nhóm dẫn đầu. Viking muốn tận dụng đà hưng phấn và lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và độ ổn định, Bayern München được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách đang ở hạng 2 và có chuỗi không thua trong 5 trận gần nhất. Viking vẫn là đối thủ cần dè chừng nhờ 4 chiến thắng trong 5 trận vừa qua.

Nếu Bayern München giữ được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để mang về kết quả tốt và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, một chiến thắng của Viking sẽ là bước ngoặt đáng kể với đội đang ở nhóm cuối bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)