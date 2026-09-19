VfB Stuttgart0 - 0Borussia DortmundNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co căng thẳng khi tỷ số duy trì 0-0. VfB Stuttgart nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%, đồng thời tạo ra độ chuẩn xác nhỉnh hơn dù tổng số pha dứt điểm đôi bên ngang bằng 5 - 5 (trúng đích 2 - 0).

32'Nico Schlotterbeck nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 32, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nico Schlotterbeck sau một pha phạm lỗi bên phía Borussia Dortmund. Đây là chiếc thẻ vàng thứ ba của trận đấu trên sân MHP Arena, phản ánh sự căng thẳng khi tỷ số giữa VfB Stuttgart và Borussia Dortmund vẫn đang là 0-0.

25'Thế trận giằng co nghẹt thở

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co chặt chẽ khi hai đội hòa 0-0. VfB Stuttgart nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 54% - 46%, nhưng đôi bên tỏ ra ngang ngửa ở các pha hãm thành với tổng số lần dứt điểm là 3 - 3 (trúng đích 1 - 0).

17'Angelo Stiller nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 17, Angelo Stiller bên phía VfB Stuttgart phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu, trong bối cảnh tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0.

13'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau gần 15 phút thi đấu, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co chặt chẽ khi tỷ số tạm thời là 0-0. Cả hai đội chơi thận trọng với tỷ lệ cầm bóng cân bằng 52% - 48% nghiêng về phía VfB Stuttgart, trong khi số pha dứt điểm mới dừng lại ở con số 1 - 1 và đôi bên đều chưa có cú sút trúng đích 0 - 0 nào.

13'Ermedin Demirović nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 13, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ermedin Demirović bên phía VfB Stuttgart sau tình huống phản ứng thái quá. Trận đấu trên sân MHP Arena đang diễn ra với sự căng thẳng ngay từ những phút đầu khi tỷ số vẫn là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

VfB Stuttgart tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 00:16 20/09/2026

Cuộc so tài giữa VfB Stuttgart và Borussia Dortmund diễn ra lúc 23h30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động MHP Arena chứng kiến hai thái cực trái ngược về thứ bậc lẫn phong độ, nơi đội khách đang đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Borussia Dortmund duy trì mạch hưng phấn

Bước vào chuyến hành quân đến sân của đối thủ, Borussia Dortmund sở hữu hành trang vững chắc với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tích lũy trọn vẹn 9 điểm. Chuỗi thành tích toàn thắng 3 trận gần nhất phản ánh khả năng duy trì sự ổn định tối đa của đội khách trong việc tích lũy điểm số.

Khoảng cách điểm số ở nhóm trên thúc đẩy đại diện vùng Ruhr phải tận dụng triệt để từng cơ hội thi đấu. Lối chơi hiệu quả và tinh thần hưng phấn từ 3 thắng lợi liên tiếp giúp Borussia Dortmund có đủ cơ sở áp đặt thế trận, tìm kiếm kết quả thuận lợi để tiếp tục gây sức ép lên nhóm đầu bảng.

Điểm tựa đối đầu của chủ nhà VfB Stuttgart

Ngược lại với đối thủ, VfB Stuttgart đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy thuận lợi khi chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với 3 điểm. Phong độ của đội chủ sân MHP Arena thiếu sự ổn định khi họ chỉ thắng 1 trận và phải nhận 2 thất bại trong 3 trận đấu gần nhất.

Dẫu vậy, tiếng nói từ lịch sử gần đây lại thuộc về đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, VfB Stuttgart chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Borussia Dortmund ca khúc khải hoàn đúng 1 lần. Thành tích đối đầu vượt trội cùng lợi thế sân nhà MHP Arena sẽ là điểm tựa tâm lý quan trọng giúp Stuttgart hóa giải áp lực từ đối phương.

Thế trận toan tính tại MHP Arena

Trận đấu hứa hẹn là màn giằng co chiến thuật hấp dẫn. Một bên là Borussia Dortmund đang thăng hoa và khao khát tối đa điểm số để bám đuổi ngôi đầu, bên còn lại là một Stuttgart đầy duyên nợ, sẵn sàng biến lợi thế sân bãi cùng ký ức đối đầu tích cực thành động lực ngăn bước tiến của ứng viên nhóm trên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)