TRỰC TIẾPTrực tiếp Uzbekistan vs Iran: Uzbekistan mở tỷ số

Uzbekistan1 - 0IranHiệp 1 — phút 28'

28'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Uzbekistan 1 - 0 Iran.

17'Thẻ vàng cho S. Ezatolahi bên phía Iran

Phút 17, tiền vệ S. Ezatolahi bên phía Iran phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đang bị dẫn trước 0-1, đại diện Tây Á cần giữ được cái đầu lạnh để tránh những tổn thất nhân sự không đáng có.

10'E. Shomurodov mở tỷ số sớm cho Uzbekistan

Ngay ở phút 10, E. Shomurodov đã tỏa sáng để đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế rất lớn về mặt tâm lý trước Iran trong trận giao hữu này.

0'Trận đấu bắt đầu

Uzbekistan tiếp đón Iran.

Cập nhật lúc 21:28 24/09/2026

Đội tuyển Uzbekistan bước vào cuộc tiếp đón Iran với nhiệm vụ cấp thiết là chấm dứt chuỗi trận không thắng nhằm khôi phục sự tự tin cho các cầu thủ. Màn so tài diễn ra vào lúc 21h00 ngày 24/09/2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách chuyên môn khi cả hai đại diện đều muốn nhanh chóng giải quyết những vấn đề trong màn trình diễn gần đây.

Áp lực tìm lại mạch thắng của chủ nhà Uzbekistan

Uzbekistan đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định khi kết quả ở 4 trận đấu gần nhất chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Cụ thể, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa ở lần ra sân gần nhất, trước đó giành 1 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 2 trận thua. Điểm sáng hiếm hoi là việc họ đã không để thua ở trận đấu vừa qua, tuy nhiên việc đánh rơi điểm số phản ánh lối chơi vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Trở về sân nhà, Uzbekistan cần tìm lại nhịp điệu thi đấu quen thuộc và sự sắc sảo nơi tuyến trên. Khả năng kiểm soát trận đấu và chắt chiu các cơ hội ghi bàn sẽ là chìa khóa để đội bóng này hướng đến việc giành trọn vẹn niềm vui sau chuỗi ngày thi đấu chật vật.

Iran và nỗ lực gượng dậy sau cú vấp ngã

Ở bên kia chiến tuyến, Iran vừa đón nhận một kết quả thất vọng khi để thua ở trận đấu gần nhất. Thất bại này đã chấm dứt mạch phong độ ấn tượng trước đó của đội khách, thời điểm họ thể hiện sức mạnh với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Trận thua vừa qua gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tập trung của hệ thống phòng ngự Iran. Dù từng có giai đoạn thi đấu rất thăng hoa, việc bất ngờ đứt mạch thắng có thể tác động đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ khi phải hành quân đến sân của đối thủ khó chịu.

Thế đối đầu nghiêng về phía Uzbekistan

Bên cạnh yếu tố sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây đang đem lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Uzbekistan. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Uzbekistan duy trì thành tích bất bại trước Iran khi giành 1 chiến thắng cùng 4 trận hòa, trong khi đại diện Tây Á không có được bất kỳ trận thắng nào.

Sự cân bằng trong lối chơi cùng việc bất phân thắng bại tới 4 lần cho thấy những cuộc đọ sức giữa hai nền bóng đá luôn diễn ra với thế trận chặt chẽ và giằng co. Với việc Iran khao khát tìm lại cảm giác chiến thắng còn Uzbekistan quyết tâm bảo vệ thành tích đối đầu ấn tượng, màn so tài sắp tới sẽ chứng kiến màn đấu trí thận trọng của cả hai bên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)