TRỰC TIẾPTrực tiếp Torino vs Udinese: Torino vượt lên dẫn trước

Torino2 - 1UdineseHiệp 2 — phút 84'

84'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Torino 2 - 1 Udinese.

81'Udinese làm mới cánh trái tìm bàn gỡ

Phút 81, Udinese có sự thay đổi nhân sự khi Juan Arizala được tung vào sân để thế chỗ cho Hassane Kamara. Đang bị dẫn 1-2 trong chuyến làm khách tại Stadio Olimpico Grande Torino, đội bóng áo sọc trắng đen buộc phải tăng cường năng lượng nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số trong những phút cuối.

77'Torino điều chỉnh tuyến giữa để bảo toàn cách biệt

Phút 77, Torino quyết định rút Emirhan İlkhan ra nghỉ để nhường chỗ cho Gvidas Gineitis. Đang dẫn trước 2-1 trên sân Stadio Olimpico Grande Torino, sự thay đổi nhân sự này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút còn lại.

74'Udinese dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Udinese kiểm soát bóng vượt trội lên tới 61% - 39% nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, Torino vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1 đầy chắc chắn khi hai đội đang có cùng 10 - 10 lần dứt điểm, trong đó đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác với 2 - 1 cú sút trúng đích.

72'Udinese điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 72, Udinese quyết định làm mới đội hình khi tung Lazar Jovanovic vào sân thay thế cho Oier Zarraga. Đang bị Torino dẫn 2-1, đội khách cần tăng cường sức sống cho các đợt lên bóng nhằm níu giữ hy vọng giành điểm.

72'Udinese tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 72, Udinese thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Keinan Davis được tung vào sân thế chỗ Unai Gómez. Trong thế trận đang bị dẫn 1-2, đội khách quyết định làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa ở những phút còn lại.

72'Udinese tăng cường nhân sự với David Alaba

Phút 72, Udinese quyết định làm mới đội hình khi tung David Alaba vào sân thay thế cho Mergim Vojvoda. Đang bị Torino dẫn 2-1, đội khách cần thêm sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

67'Sandro Kulenovic đưa Torino tái lập thế dẫn bàn

Phút 67, Sandro Kulenovic tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Torino. Dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng cơ hội để một lần nữa vượt lên dẫn trước Udinese.

64'Torino làm mới hàng công với Sandro Kulenovic

Phút 64, Torino quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút Che Adams ra nghỉ và tung Sandro Kulenović vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà hy vọng luồng gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công.

62'Udinese kiểm soát bóng vượt trội

Bước sang phút 62, Udinese đang nắm thế chủ động về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ 39% - 61% so với đội chủ nhà. Dù vậy, thế trận giằng co vẫn được duy trì khi cả hai bên đều có cùng số pha dứt điểm là 8 - 8 (trúng đích 1 - 1), khiến tỷ số vẫn đang bất phân thắng bại 1-1.

60'Udinese điều chỉnh nhân sự ở phút 60

Phút 60, Udinese tiến hành thay đổi nhân sự khi Nicolo Bertola được tung vào sân để thế chỗ cho James Abankwah. Với tỷ số đang là 1-1, đội khách có thể muốn làm mới đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế trong thế trận giằng co.

54'Torino làm mới hàng công với Nikola Vlašić

Phút 54, Torino quyết định thay đổi nhân sự khi Nikola Vlašić được tung vào sân thế chỗ Gaetano Oristanio. Đội chủ nhà cần thêm sự đột biến trên mặt trận tấn công trong bối cảnh đang bị Udinese cầm hòa 1-1.

54'Torino điều chỉnh tuyến giữa đầu hiệp hai

Phút 54, Torino có sự thay đổi nhân sự khi Emirhan İlkhan được tung vào sân thay thế cho Daniel Bragança. Đội chủ nhà cần thêm luồng gió mới ở khu trung tuyến để cải thiện thế trận khi tỷ số đang là 1-1.

50'Udinese chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Đầu hiệp hai, Udinese chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi nắm tới 62% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vậy, Torino vẫn duy trì thế trận rình rập kín kẽ, khiến số pha dứt điểm của hai đội không quá chênh lệch ở mức 6 - 7.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45'Torino thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Torino có sự điều chỉnh nhân sự khi Ardian Ismajli được tung vào sân thế chỗ Ricardo Rodríguez. Đội chủ nhà vừa để đối thủ san bằng cách biệt 1-1 ở phút 43, và sự thay đổi này có thể nhằm củng cố lại sự chắc chắn cho tuyến dưới trước khi bước vào hiệp hai.

43'Ekkelenkamp gỡ hòa cho Udinese

Phút 43, Jurgen Ekkelenkamp tỏa sáng ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Udinese. Pha lập công quan trọng này giúp đội khách tái lập thế cân bằng ngay trước khi hiệp một khép lại.

37'Udinese nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Dù bị dẫn trước 1-0, Udinese vẫn đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 40% - 60% và nhỉnh hơn về phạt góc (1 - 3). Tuy nhiên, các đợt lên bóng của cả hai đội đều thiếu đi sự sắc bén khi tổng số pha dứt điểm đang là 4 - 4 nhưng trúng đích vẫn là 0 - 0.

36'Daniel Braganca mở tỷ số cho Torino

Phút 36, Daniel Bragança tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa Torino vượt lên dẫn 1-0 trước Udinese. Bàn mở tỷ số quý giá giúp đội chủ sân Stadio Olimpico Grande Torino chiếm lợi thế lớn dù đang kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

25'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trôi qua phút 25, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co khi Udinese nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55%. Dù vậy, các cơ hội nguy hiểm vẫn chưa thực sự xuất hiện khi tổng số cú dứt điểm của đôi bên đang cân bằng 2 - 2 và chưa có pha bóng nào đi trúng đích (0 - 0).

13'Udinese chủ động kiểm soát thế trận

Sau gần 15 phút thi đấu, Udinese đang là đội nắm thế chủ động trên sân khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 32% - 68%. Đội khách đã tạo ra thống kê dứt điểm 0 - 2 và hưởng phạt góc 0 - 2, dù cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào để khai thông thế bế tắc.

0'Trận đấu bắt đầu

Torino tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 03:29 13/10/2026

Torino và Udinese bước vào cuộc gặp tại Stadio Olimpico Grande Torino với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận chưa như mong muốn. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 13/10/2026. Hai đội đang có 4 điểm và đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.

Hai đội cùng mang tâm lý cần một chiến thắng

Udinese đang xếp hạng 14 với 4 điểm, còn Torino đứng ngay sau ở hạng 15, cũng với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, bất kỳ chiến thắng nào cũng có thể thay đổi bức tranh của cả hai.

Chính sự cân bằng này khiến trận đấu mang sức nặng tâm lý đáng kể. Không đội nào muốn để đối thủ trực tiếp bỏ xa mình.

Phong độ: chuỗi trận thiếu ổn định ở cả hai phía

Torino thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là một trận thua rồi một chiến thắng hiếm hoi, sau đó đội còn nếm thêm hai thất bại ở những trận xa hơn. Đội chủ nhà vì thế vẫn chưa tạo được mạch kết quả liền lạc.

Udinese có thành tích 5 trận gần nhất giống hệt: thắng 1, hòa 1, thua 3. Tuy nhiên, diễn biến của họ khác. Đội khách vừa hòa ở trận gần nhất, trước đó thua ba trận liên tiếp, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Có thể thấy, cả hai cùng vừa có một kết quả hòa gần đây, nhưng đều chưa thoát khỏi quãng thiếu ổn định. Trận này là cơ hội để một trong hai đội tạo bước ngoặt về tinh thần.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Torino thắng 2, Udinese thắng 2 và có 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt. Điều đó phù hợp với vị trí sát nhau của hai đội trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đều thiếu mạch thắng và cùng cần điểm số, trận đấu có thể diễn ra theo hướng thận trọng ở những phút đầu. Đội nào giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn. Yếu tố sân nhà có thể giúp Torino chủ động hơn, nhưng Udinese cũng có động lực để tìm điểm sau chuỗi trận vừa qua.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thứ hạng đến lịch sử đối đầu đều cho thấy một cuộc đối đầu cân bằng. Hai đội cùng cần một kết quả tích cực, và áp lực này có thể khiến trận đấu giằng co, khó lường. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm then chốt sẽ có cơ hội rời sân với nụ cười.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)