TRỰC TIẾPTrực tiếp Telstar vs ADO Den Haag: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2

Telstar2 - 2ADO Den HaagHiệp 2 — phút 62'

62'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Telstar 2 - 2 ADO Den Haag.

62'Telstar áp đảo thế trận nhưng vẫn bị cầm chân

Bước sang phút 62, Telstar hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34% và liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra tới 17 - 2 pha dứt điểm. Dù vậy, hiệu quả từ các tình huống trúng đích của hai bên lại ngang ngửa ở mức 3 - 2, khiến tỷ số vẫn đang giằng co 2-2 đầy kịch tính.

60'ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự ở phút 60

Phút 60, ADO Den Haag quyết định làm mới đội hình khi rút Jalen Hawkins ra nghỉ và đưa Sekou Sylla vào sân. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ sớm nhưng vẫn đang giằng co với tỷ số 2-2, sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung thể lực để đứng vững trước sức ép từ Telstar.

59'Telstar làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 59, Telstar quyết định làm mới hàng công khi tung Nökkvi Þeyr Þórisson vào sân thế chỗ của Rui Mendes. Đội chủ nhà đang chiếm ưu thế vượt trội về thế trận nhưng vẫn cần thêm sự sắc bén để phá vỡ thế cân bằng 2-2.

58'Telstar điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai

Phút 58, Telstar thực hiện sự thay đổi người khi Ar'jany Martha được tung vào sân để thế chỗ cho Noach Shenkman. Đội chủ nhà cần thêm luồng gió mới nhằm tìm kiếm lợi thế trong thế trận đang hòa 2-2 đầy căng thẳng.

49'Telstar áp đảo thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Telstar đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% - 36% và liên tục gây sức ép lên phần sân của ADO Den Haag. Dù đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với 12 - 2, tỷ số vẫn đang giữ ở mức cân bằng 2-2 khi cả hai bên đều chắt chiu tốt các cơ hội trúng đích (2 - 2).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

45'ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, ADO Den Haag quyết định có sự thay đổi người khi Jan Zamburek được tung vào sân để thế chỗ cho Matěj Šín. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội khách chỉ còn chơi với 10 người nhưng vẫn đang nỗ lực giằng co với tỷ số 2-2 trước Telstar.

45'ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, ADO Den Haag quyết định rút Alejandro Pozo ra nghỉ để nhường chỗ cho Othniël Raterink. Động thái thay người này diễn ra không lâu sau khi Pozo phải nhận thẻ vàng, giúp đội khách ổn định lại thế trận trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2.

40'Alejandro Pozo nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 40, Alejandro Pozo bên phía ADO Den Haag phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau lỗi phản ứng. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt khi hai đội đang giằng co với tỷ số 2-2.

37'Telstar nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Tiến về cuối hiệp một, Telstar đang nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 57% - 43% và tích cực vây hãm khung thành đối phương thông qua tổng số pha dứt điểm 5 - 2. Dẫu vậy, ADO Den Haag vẫn giữ được thế dẫn bàn 1-2 nhờ sự sắc bén tối đa khi tận dụng trọn vẹn cả 2 cú dứt điểm trúng đích kể từ đầu trận.

37'Tyrone Owusu gỡ hòa 2-2 cho Telstar

Phút 37, nhận đường chuyền từ Noach Shenkman, Tyrone Owusu dứt điểm chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại Sportpark Schoonenberg tiếp tục bùng nổ khi đội chủ nhà Telstar kiên trì tận dụng lợi thế thi đấu hơn người.

25'ADO Den Haag cầm bóng nhỉnh hơn

Sau 25 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1, ADO Den Haag đang nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 57% so với 43% của Telstar. Dù vậy, đội chủ nhà lại tỏ ra chủ động hơn trong khâu tìm kiếm cơ hội khi dẫn trước về số pha dứt điểm 3 - 1 cũng như số quả phạt góc 2 - 0.

25'Evan Rottier đưa ADO Den Haag vượt lên dẫn 1-2

Phút 25, Evan Rottier tỏa sáng giúp ADO Den Haag vươn lên dẫn trước 1-2 ngay trên sân Sportpark Schoonenberg. Bất chấp việc Milan Hokke phải nhận thẻ đỏ từ sớm, đội khách vẫn chơi đầy kiên cường để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

16'Jelani Seedorf nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 16, đến lượt Telstar bị trọng tài thổi phạt khi Jelani Seedorf có pha phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Sau khi sớm có lợi thế dẫn 1-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tỉnh táo để tránh những pha bóng quyết liệt không cần thiết.

16'Yannick Fereira Eduardo gỡ hòa 1-1 cho ADO Den Haag

Phút 16, Yannick Fereira Eduardo bất ngờ tỏa sáng để ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa đầy quý giá này đến ngay sau khi ADO Den Haag vừa phải nhận thẻ đỏ của Milan Hokke và để thủng lưới trước đó ít phút.

14'Tyrone Owusu mở tỷ số cho Telstar

Phút 14, tận dụng lợi thế hơn người ngay sau khi Milan Hokke bên phía đối phương nhận thẻ đỏ, Tyrone Owusu đã ghi bàn khai thông bế tắc, đưa Telstar vươn lên dẫn trước 1-0 trước ADO Den Haag.

13'ADO Den Haag áp đảo thời lượng cầm bóng

Bước sang phút 13, ADO Den Haag đang làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 65% so với 35% của đội chủ nhà. Dù vậy, Telstar vẫn phòng ngự chặt chẽ và tận dụng các pha phản công để tạo ra đôi chút sóng gió với tỷ số dứt điểm 1 - 0 cùng 2 - 0 về phạt góc.

13'Milan Hokke nhận thẻ đỏ tai hại từ sớm

Bất lợi lớn ập đến với ADO Den Haag ngay từ phút 13 khi Milan Hokke phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Việc mất người quá sớm trên sân Sportpark Schoonenberg đẩy đội khách vào thế trận vô cùng khó khăn.

0'Trận đấu bắt đầu

Telstar tiếp đón ADO Den Haag.

Cập nhật lúc 20:50 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Telstar và ADO Den Haag diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Sportpark Schoonenberg trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang chìm trong cơn khát chiến thắng. Sau chuỗi kết quả không như ý, cả chủ nhà lẫn đội khách đều cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần và cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Phong độ ảm đạm của hai câu lạc bộ

Telstar bước vào màn so tài này với áp lực tâm lý nặng nề khi chưa thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Sportpark Schoonenberg không giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ thu về 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh rơi điểm số liên tiếp khiến Telstar hiện chỉ có được 5 điểm và xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Bên kia chiến tuyến, tình cảnh của ADO Den Haag thậm chí còn ảm đạm hơn. Đại diện làm khách cũng trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, với thành tích tương tự gồm 2 trận hòa và 3 trận thua. Với vỏn vẹn 2 điểm tích lũy được, ADO Den Haag đang phải chôn chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, đối diện áp lực rất lớn trong chuyến hành quân lần này.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Dù phong độ gần đây không thực sự thuyết phục, Telstar lại nắm trong tay điểm tựa tâm lý quan trọng từ quá khứ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy ưu thế vượt trội nghiêng về Telstar khi họ giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận, không để ADO Den Haag có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Việc chiếm ưu thế trong các lần đối đầu trực tiếp mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Telstar khi được chơi trên sân nhà Sportpark Schoonenberg. Ngược lại, ADO Den Haag buộc phải nỗ lực phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ nếu muốn rời sân với một kết quả khả quan.

Cục diện giằng co và thận trọng

Với khoảng cách 3 điểm giữa hai đội (5 điểm so với 2 điểm), cả Telstar và ADO Den Haag đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc không được phép sẩy chân thêm nữa. Tuy nhiên, chuỗi trận toàn hòa và thua vừa qua nhiều khả năng sẽ khiến hai bên nhập cuộc với tâm lý thận trọng, ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Telstar có lợi thế sân bãi cùng lịch sử đối đầu vượt trội, song sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm gần đây của đôi bên có thể khiến trận đấu diễn ra giằng co, nơi đội bóng nào chắt chiu cơ hội tốt hơn sẽ có nhiều khả năng tạo nên bước ngoặt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)