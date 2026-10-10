TRỰC TIẾPTrực tiếp Stade Brestois 29 vs Angers: Trận đấu đang diễn ra

Stade Brestois 290 - 0AngersHiệp 1 — phút 9'

9'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0'Trận đấu bắt đầu

Stade Brestois 29 tiếp đón Angers.

Cập nhật lúc 01:54 11/10/2026

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuẩn bị bước vào màn so tài đáng chú ý với Angers vào lúc 01:45 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stade Francis-Le-Blé. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa bản lề đối với tham vọng thăng tiến của cả hai câu lạc bộ khi điểm số giữa đôi bên đang vô cùng sít sao.

Tương quan vị trí và khoảng cách điểm số

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Angers đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 8 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Trong khi đó, đội chủ nhà Stade Brestois 29 đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm tích lũy được.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm mong manh. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả trên sân Stade Francis-Le-Blé có thể trực tiếp làm thay đổi trật tự giữa hai câu lạc bộ, tiếp thêm động lực rất lớn cho đội chủ nhà trong nỗ lực áp sát nhóm trên.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Xét về phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất, Stade Brestois 29 ghi nhận thành tích hòa 2 trận, thắng 1 trận và để thua 2 trận. Đội bóng áo sọc đỏ trắng đang nỗ lực tìm lại sự chắc chắn cần thiết để biến các cơ hội thành điểm số trọn vẹn.

Bên phía đối diện, Angers thể hiện phong độ xen kẽ với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận đấu gần đây (cụ thể diễn biến gồm 1 trận thua, 1 trận thắng, 1 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng). Sự thiếu liền mạch trong chuỗi kết quả cho thấy Angers vẫn còn những điểm chệch choạc nhất định khi phải thi đấu xa nhà.

Ưu thế đối đầu ủng hộ Stade Brestois 29

Lịch sử chạm trán gần đây đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Stade Francis-Le-Blé. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Stade Brestois 29 đã giành tới 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Angers.

Thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa quen thuộc tại Stade Francis-Le-Blé sẽ là bàn đạp tâm lý vững vàng cho Stade Brestois 29. Dẫu vậy, Angers với vị thế xếp trên về điểm số chắc chắn không chấp nhận đánh mất lợi thế dễ dàng.

Cục diện chiến thuật và xu hướng trận đấu

Cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ nhằm kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân. Stade Brestois 29 cần phát huy tối đa quyền chủ động tấn công, trong khi Angers sẽ chú trọng phòng ngự phản công nhằm bảo toàn điểm số quý giá trong chuyến làm khách lần này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)