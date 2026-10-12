TRỰC TIẾPTrực tiếp St. Louis City vs Los Angeles Galaxy: St. Louis City nới rộng cách biệt 6-1

St. Louis City6 - 1Los Angeles GalaxyHiệp 2 — phút 54'

54'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: St. Louis City 6 - 1 Los Angeles Galaxy.

53'Rafael Navarro Leal nâng tỷ số lên 6-1

Phút 53, Rafael Navarro Leal điền tên lên bảng điện tử giúp St. Louis City đào sâu cách biệt lên 6-1 trước Los Angeles Galaxy. Cơn mưa bàn thắng tại Citypark tiếp tục biến trận đấu thành màn trình diễn áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà.

48'St. Louis City áp đảo thế trận

Bước sang phút 48, St. Louis City tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 67% - 33%. Dù cả hai đội đều có 7 - 7 lần dứt điểm, đội chủ nhà cho thấy sự hiệu quả vượt bậc khi trúng đích 5 - 3 và đang nắm chắc lợi thế dẫn 5-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 1.

45+7'Lukas MacNaughton nới rộng cách biệt lên 5-1

Phút 45+7', nhận đường chuyền từ Alexandru Măţan, Lukas MacNaughton dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 5-1 cho St. Louis City. Đội chủ nhà khép lại hiệp đấu bùng nổ với thế trận áp đảo hoàn toàn trước Los Angeles Galaxy.

45'Rafael Navarro Leal sút phạt đền nới rộng cách biệt 4-1

Phút 45, Rafael Navarro Leal thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 4-1 cho St. Louis City. Đội chủ nhà khép lại hiệp đấu đầu tiên vô cùng bùng nổ trước Los Angeles Galaxy khi tận dụng triệt để các cơ hội dứt điểm trúng đích.

45'Los Angeles Galaxy thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Los Angeles Galaxy quyết định đưa Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thế chỗ Sergi Roberto. Đội khách buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự nơi tuyến giữa nhằm tìm kiếm sự khởi sắc khi đang để St. Louis City dẫn trước với khoảng cách rất lớn.

39'Thẻ vàng cho Christopher Durkin sau pha phạm lỗi

Phút 39, tiền vệ Christopher Durkin bên phía St. Louis City phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 3-1, đội chủ nhà bắt đầu phải chơi quyết liệt hơn để giảm hưng phấn của Los Angeles Galaxy.

36'St. Louis City kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn nửa giờ thi đấu, St. Louis City vẫn nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 61% - 39%. Dù Los Angeles Galaxy nỗ lực dứt điểm nhiều hơn (4 - 6), đội chủ nhà vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn nhờ sự hiệu quả tối đa ở các tình huống dứt điểm trúng đích (3 - 3).

31'Robert Taylor rút ngắn tỷ số cho Los Angeles Galaxy

Phút 31, đón đường chuyền từ Erik Thommy, Robert Taylor dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Los Angeles Galaxy. Pha lập công này thắp lại hy vọng cho đội khách sau khi để đối thủ sớm dẫn trước ba bàn trên sân Citypark.

24'St. Louis City kiểm soát hoàn toàn thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự áp đảo của đội chủ nhà khi St. Louis City nắm quyền kiểm soát bóng 57% - 43% trước Los Angeles Galaxy. Dù số lần dứt điểm của hai bên đang cân bằng ở mức 3 - 3, hiệu quả lại hoàn toàn nghiêng về đội dẫn trước với tỷ lệ sút trúng đích 3 - 1, giúp họ giữ vững lợi thế dẫn sâu.

21'Carlo Holse nâng tỷ số lên 3-0 cho St. Louis City

Phút 21, Carlo Holse ghi bàn giúp St. Louis City nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Los Angeles Galaxy. Đội chủ sân Citypark tiếp tục có khởi đầu như mơ khi liên tục xé lưới đối thủ chỉ sau nửa đầu hiệp một.

12'St. Louis City áp đảo toàn diện

Sau 12 phút bóng lăn, St. Louis City đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 71% - 29% trước Los Angeles Galaxy. Đội chủ nhà tận dụng triệt để sự lấn lướt để vươn lên dẫn trước 2-0, với hiệu suất dứt điểm tuyệt đối khi trúng đích 2 - 0.

11'Los Angeles Galaxy thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay phút 11, Los Angeles Galaxy đã phải thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Klauss được tung vào sân thế chỗ Kyogo Furuhashi. Trong bối cảnh đang bị dẫn trước 0-2 từ rất sớm, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế.

7'Carlo Holse nhân đôi cách biệt từ rất sớm

Chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, đến lượt Carlo Holse điền tên lên bảng điện tử ở phút 7 để giúp St. Louis City vươn lên dẫn 2-0. Khởi đầu như mơ trên sân Citypark giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế quá lớn trước Los Angeles Galaxy.

2'Carlo Holse mở tỷ số chớp nhoáng cho St. Louis City

Ngay ở phút 2, St. Louis City đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha phối hợp chuẩn xác khi Rafael Navarro Leal kiến tạo để Carlo Holse dứt điểm tung lưới Los Angeles Galaxy. Khởi đầu như mơ trên sân Citypark giúp đội chủ nhà nắm trọn lợi thế từ rất sớm.

0'Trận đấu bắt đầu

St. Louis City tiếp đón Los Angeles Galaxy.

Cập nhật lúc 07:30 12/10/2026

Cuộc đối đầu giữa St. Louis City và Los Angeles Galaxy diễn ra lúc 06:00 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Citypark chứng kiến mục tiêu tối thượng của đội chủ nhà: giành trọn điểm số để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc, mỗi màn trình diễn tại Citypark đều đóng vai trò then chốt đối với tham vọng của St. Louis City.

Vị thế cuộc đua và khoảng cách điểm số

St. Louis City bước vào trận đấu với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sở hữu 47 điểm. Thành tích này phản ánh sự ổn định xuyên suốt từ đầu mùa giải và đặt họ vào vị thế trực tiếp cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Động lực duy trì áp lực lên đội dẫn đầu buộc đội chủ nhà phải hướng tới một thế trận chủ động nhằm tích lũy tối đa điểm số.

Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy đang xếp ở vị trí thứ 9 với 36 điểm. Khoảng cách 11 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch về hiệu quả tích lũy điểm số giữa hai bên. Chuyến hành quân đến sân Citypark vì thế đặt ra thử thách không nhỏ cho đại diện đến từ Los Angeles trong việc tìm kiếm điểm số trước một đối thủ đang có phong độ cao.

Phong độ thăng hoa và điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Điểm tựa lớn nhất của St. Louis City trước trận đấu này chính là chuỗi phong độ ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng áo đỏ duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng làm chủ nhịp độ và tận dụng cơ hội giúp họ tạo dựng sự tự tin lớn trước mọi đối thủ.

Trong khi đó, Los Angeles Galaxy thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù vẫn có những thời điểm thi đấu hiệu quả, việc để mất điểm khiến đoàn quân áo trắng gặp bất lợi về mặt tâm lý khi phải làm khách.

Thống kê đối đầu trực tiếp cũng đang nghiêng rõ rệt về phía St. Louis City. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, St. Louis City đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Los Angeles Galaxy. Ưu thế từ quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ sân Citypark trong việc triển khai phương án tiếp cận trận đấu.

Toan tính chiến thuật và nhận định xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân nhà cùng chuỗi bất bại ấn tượng, St. Louis City nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và tốc độ triển khai bóng từ hai biên sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà khai thác các khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

Bên phía Los Angeles Galaxy, việc phải làm khách trước đội bóng đứng thứ 2 đòi hỏi sự thận trọng tối đa. Họ cần ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ trước khi nghĩ đến những pha chuyển đổi trạng thái phản công nhanh.

Tổng hòa các yếu tố từ phong độ, điểm số cho đến thành tích đối đầu, St. Louis City đang nắm giữ mọi lợi thế để làm chủ cục diện trận đấu. Nếu duy trì đúng sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật, đội chủ sân Citypark hoàn toàn có cơ sở hiện thực hóa mục tiêu giành trọn điểm số để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)