TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting Kansas City vs Portland Timbers: Hết hiệp 1, Portland Timbers dẫn 2-1

Sporting Kansas City1 - 2Portland TimbersNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45+7'André Luiz bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc

Phút 45+7', André Luiz bên phía Sporting Kansas City thực hiện không thành công quả phạt đền trong sự tiếc nuối của người hâm mộ tại Children's Mercy Park. Đây là cơ hội vàng bị bỏ lỡ giữa thời điểm đội chủ nhà đang nỗ lực bám đuổi trước đối thủ.

45+7'André Luiz nhen nhóm hy vọng cho Sporting Kansas City

Phút 45+7', André Luiz kịp thời lên tiếng để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Sporting Kansas City ngay trước giờ nghỉ. Pha lập công quý giá này giúp đội chủ sân Children's Mercy Park lấy lại tinh thần sau những phút bù giờ hiệp một đầy biến động.

45+4'Vincent Janssen nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền

Phút 45+4', Vincent Janssen bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Portland Timbers vươn lên dẫn trước 0-2 ngay trước khi hiệp một khép lại. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nắm giữ lợi thế cực lớn ngay trên sân Children's Mercy Park.

45+1'VAR can thiệp, Portland Timbers được hưởng phạt đền

Phút 45+1', công nghệ VAR vào cuộc và trọng tài quyết định cho Portland Timbers được hưởng quả phạt đền sau tình huống liên quan đến Kristoffer Velde. Quyết định bước ngoặt ở cuối hiệp một mở ra cơ hội rất lớn cho đội khách củng cố lợi thế dẫn bàn.

38'Thế trận giằng co chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi Portland Timbers kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% so với 49% của Sporting Kansas City. Hai đội thi đấu thận trọng và không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm, thể hiện qua số pha dứt điểm ngang ngửa 2 - 2 (trúng đích 1 - 1) trong khi đội khách vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn 0-1.

25'Sporting Kansas City nỗ lực tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Sporting Kansas City dù đang bị dẫn 0-1 nhưng cố gắng kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (2 - 1) lẫn phạt góc (2 - 1), tuy nhiên Portland Timbers vẫn chơi chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

12'Portland Timbers làm chủ khu trung tuyến

Sau khi sớm vươn lên dẫn trước 0-1, Portland Timbers chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 33% - 67%. Dù vậy, nhịp độ thi đấu diễn ra khá thận trọng khi cả hai đội vẫn chưa tung ra thêm cú dứt điểm nào (0 - 0).

12'Thẻ vàng cho Vincent Janssen

Phút 12, tiền đạo Vincent Janssen của Portland Timbers phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đội khách đang dẫn trước 0-1, chân sút này sẽ cần phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

10'David Da Costa mở tỷ số cho Portland Timbers

Ngay phút 10, đón đường kiến tạo từ Ariel Lassiter, David Da Costa đã dứt điểm chuẩn xác đưa Portland Timbers vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm trọn lợi thế tinh thần ngay trên sân của Sporting Kansas City.

0'Trận đấu bắt đầu

Sporting Kansas City tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 08:34 11/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Sporting Kansas City và Portland Timbers trên sân vận động Children's Mercy Park lúc 07:30 ngày 11/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Trong những lần đối đầu trước đây, Portland Timbers luôn là đối thủ gây ra muôn vàn khó khăn cho đội chủ nhà, tạo nên một cục diện tâm lý đầy thử thách trước giờ bóng lăn.

Ưu thế vượt trội từ thành tích chạm trán

Lịch sử những lần chạm trán gần đây đang hoàn toàn ủng hộ câu lạc bộ khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers đã giành tới 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi Sporting Kansas City hoàn toàn không biết đến mùi chiến thắng trước đối thủ này.

Sự áp đảo về kết quả đối đầu phản ánh rõ nét sự kỵ dơ trong lối chơi. Portland Timbers thường xuyên tìm ra phương án phong tỏa các đợt lên bóng của đối phương, qua đó duy trì thế chủ động và biến những cuộc đọ sức với Sporting Kansas City thành sàn diễn của riêng mình.

Sự thất thường trong phong độ của Sporting Kansas City

Không chỉ lép vế về thành tích đối đầu, phong độ thi đấu của Sporting Kansas City trong quãng thời gian vừa qua cũng để lại nhiều nỗi lo. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại.

Chuỗi kết quả thua và thắng xen kẽ liên tục cho thấy sự thiếu ổn định nghiêm trọng trong lối chơi của đội chủ nhà. Việc không thể duy trì được mạch hưng phấn khiến Sporting Kansas City bước vào trận đấu với áp lực tâm lý đè nặng, đặc biệt khi phía bên kia chiến tuyến lại là một Portland Timbers quá quen với cảm giác áp đảo.

Thử thách lớn tại Children's Mercy Park

Mặc dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Children's Mercy Park, việc hóa giải cái dớp trước Portland Timbers không phải nhiệm vụ đơn giản đối với Sporting Kansas City. Lối chơi của đội chủ nhà cần sự gắn kết và tập trung cao độ nếu muốn hạn chế sự nguy hiểm từ đối thủ.

Ngược lại, Portland Timbers nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn nhờ thành tích vượt trội trong các lần gặp nhau đã qua. Với sự tự tin vốn có, đội khách hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục áp đặt thế trận và tìm kiếm kết quả tích cực trong chuyến hành quân này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)