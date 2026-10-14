TRỰC TIẾPTrực tiếp Shakhtar Donetsk vs AEK Athens FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Shakhtar Donetsk1 - 1AEK Athens FCHiệp 2 — phút 71'

71'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Shakhtar Donetsk 1 - 1 AEK Athens FC.

63'Shakhtar Donetsk tăng cường nhân sự trên sân

Phút 63, Shakhtar Donetsk thực hiện sự thay đổi người khi Isaque được tung vào sân để thế chỗ Pedrinho. Đội bóng Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm cải thiện thế trận tấn công trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

63'Shakhtar Donetsk tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 63, Shakhtar Donetsk quyết định làm mới tuyến đầu khi rút Newerton ra nghỉ và tung Gleiker Mendoza vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Ukraine tạo thêm đột biến trước đối thủ AEK Athens FC.

61'AEK Athens tích cực bắn phá khung thành

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 1-1 dù thế trận diễn ra hết sức cởi mở. Dù Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, AEK Athens FC mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 2 - 3).

61'Răzvan Marin nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 61, Răzvan Marin bên phía AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số hòa 1-1.

54'Marlon Gomes dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 54, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Marlon Gomes bên phía Shakhtar Donetsk sau một pha vào bóng phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng khi tỷ số đang là 1-1. Dù Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44%, AEK Athens FC lại không ngần ngại đáp trả với tổng số pha dứt điểm là 6 - 7.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

42'Harold Moukoudi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 42, trung vệ Harold Moukoudi bên phía AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội bóng Hy Lạp trong hiệp một, diễn ra trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1.

37'Thế trận giằng co quyết liệt

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận tương đối cân bằng khi Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Dù vậy, AEK Athens FC cũng không hề lép vế trong các đợt lên bóng khi sở hữu số lần dứt điểm 4 - 5 so với đội chủ nhà.

34'Pedrinho gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền

Phút 34, Pedrinho thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỷ số 1-1 cho Shakhtar Donetsk. Bàn thắng quan trọng giúp đại diện Ukraine đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi để AEK Athens FC vươn lên dẫn trước.

31'VAR can thiệp, Shakhtar Donetsk hưởng phạt đền

Phút 31, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho Shakhtar Donetsk được hưởng một quả phạt đền từ tình huống liên quan đến Alisson. Cơ hội gỡ hòa quý giá đã mở ra cho đội bóng áo cam sau khi họ vừa để đối thủ dẫn trước 0-1 ít phút trước đó.

28'Lovro Majer mở tỷ số cho AEK Athens FC

Phút 28, Lovro Majer tỏa sáng đưa AEK Athens FC vươn lên dẫn trước 0-1. Sau khi phải nhận thẻ vàng ở phút 18, tiền vệ này đã nhanh chóng để lại dấu ấn tích cực để mang về lợi thế dẫn bàn quý giá cho đại diện Hy Lạp.

25'Thế trận giằng co sau nửa hiệp đầu

Trôi qua phút 25, Shakhtar Donetsk chủ động kiểm soát bóng với thời lượng 58% - 42%, nhưng chưa thể tạo ra sức ép áp đảo. AEK Athens FC phòng ngự kỷ luật và sẵn sàng đáp trả khi sở hữu số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 3 - 4, dù đội bóng Ukraine mới là bên có cơ hội rõ rệt hơn với 1 - 0 cú sút trúng đích.

18'Thẻ vàng cho Lovro Majer

Phút 18, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lovro Majer của AEK Athens FC sau pha phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi đầy quyết liệt.

13'Shakhtar Donetsk áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Shakhtar Donetsk đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 72% - 28%. Dù vậy, thế trận áp đảo chưa mang lại sự khác biệt trên bảng điện tử khi tỷ số vẫn là 0-0, trong bối cảnh số pha dứt điểm đôi bên tạo ra vẫn đang giữ mức cân bằng 1-1.

0'Trận đấu bắt đầu

Shakhtar Donetsk tiếp đón AEK Athens FC.

Cập nhật lúc 03:29 15/10/2026

Shakhtar Donetsk và AEK Athens FC gặp nhau lúc 02h00 ngày 15/10/2026 tại Stamford Bridge. Cả hai đội đều bước vào trận với chuỗi kết quả tích cực, nên đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang tự tin.

Shakhtar Donetsk: năm trận, năm chiến thắng

Shakhtar Donetsk đang có phong độ rất tốt. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, tức là chưa để mất điểm trong chuỗi này. Một mạch thắng liền như vậy thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định.

Tuy nhiên, phong độ gần đây chưa phản ánh trên bảng xếp hạng. Shakhtar Donetsk đang đứng thứ 23 với 1 điểm. Sự tương phản giữa chuỗi trận vừa qua và thứ hạng hiện tại là điểm đáng chú ý của đội bóng này.

AEK Athens FC: ổn định và bền bỉ

AEK Athens FC cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Kết quả hòa nằm ở trận thứ tư tính ngược từ gần nhất, còn trận mới nhất là một chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng, AEK Athens FC đứng thứ 17 với 3 điểm. Họ hơn Shakhtar Donetsk 6 bậc và 2 điểm, một khoảng cách nhỏ nhưng cho thấy AEK Athens FC đang nhỉnh hơn một chút.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về AEK Athens FC

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây. AEK Athens FC thắng trong lần đó, còn Shakhtar Donetsk chưa có điểm nào. Một trận đấu chưa đủ để nói về xu hướng dài hạn, nhưng nó mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Hy Lạp.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng mang theo chuỗi kết quả tốt, nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả ở những tình huống then chốt. Shakhtar Donetsk muốn biến phong độ thành điểm số trên bảng xếp hạng. AEK Athens FC muốn tiếp tục chuỗi không thua và giữ lợi thế nhỏ về thứ hạng.

Nhìn chung

Về phong độ, Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn với 5 trận toàn thắng. Về thứ hạng và lần gặp gần nhất, AEK Athens FC lại có phần nhỉnh hơn. Hai yếu tố này bù trừ cho nhau, khiến trận đấu hứa hẹn cân bằng và khó đoán giữa hai đội đang vào phom.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)