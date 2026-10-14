TRỰC TIẾPTrực tiếp Shakhtar Donetsk vs AEK Athens FC: Đội hình xuất phát

Shakhtar DonetskvsAEK Athens FCSẮP BẮT ĐẦU • 02:00

02:00Đội hình chính thức đã công bố

Đội hình ra sân của Shakhtar Donetsk và AEK Athens FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 15/10/2026

Shakhtar Donetsk và AEK Athens FC gặp nhau lúc 02h00 ngày 15/10/2026 tại Stamford Bridge. Cả hai đội đều bước vào trận với chuỗi kết quả tích cực, nên đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang tự tin.

Shakhtar Donetsk: năm trận, năm chiến thắng

Shakhtar Donetsk đang có phong độ rất tốt. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, tức là chưa để mất điểm trong chuỗi này. Một mạch thắng liền như vậy thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định.

Tuy nhiên, phong độ gần đây chưa phản ánh trên bảng xếp hạng. Shakhtar Donetsk đang đứng thứ 23 với 1 điểm. Sự tương phản giữa chuỗi trận vừa qua và thứ hạng hiện tại là điểm đáng chú ý của đội bóng này.

AEK Athens FC: ổn định và bền bỉ

AEK Athens FC cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Kết quả hòa nằm ở trận thứ tư tính ngược từ gần nhất, còn trận mới nhất là một chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng, AEK Athens FC đứng thứ 17 với 3 điểm. Họ hơn Shakhtar Donetsk 6 bậc và 2 điểm, một khoảng cách nhỏ nhưng cho thấy AEK Athens FC đang nhỉnh hơn một chút.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về AEK Athens FC

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây. AEK Athens FC thắng trong lần đó, còn Shakhtar Donetsk chưa có điểm nào. Một trận đấu chưa đủ để nói về xu hướng dài hạn, nhưng nó mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Hy Lạp.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng mang theo chuỗi kết quả tốt, nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả ở những tình huống then chốt. Shakhtar Donetsk muốn biến phong độ thành điểm số trên bảng xếp hạng. AEK Athens FC muốn tiếp tục chuỗi không thua và giữ lợi thế nhỏ về thứ hạng.

Nhìn chung

Về phong độ, Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn với 5 trận toàn thắng. Về thứ hạng và lần gặp gần nhất, AEK Athens FC lại có phần nhỉnh hơn. Hai yếu tố này bù trừ cho nhau, khiến trận đấu hứa hẹn cân bằng và khó đoán giữa hai đội đang vào phom.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)