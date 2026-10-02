TRỰC TIẾPTrực tiếp Serbia U21 vs Russia U21: Serbia U21 rút ngắn cách biệt 1-3

Serbia U211 - 3Russia U21Hiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Serbia U21 1 - 3 Russia U21.

72'Serbia U21 nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống 1-3

Phút 72, những nỗ lực tấn công của Serbia U21 cuối cùng cũng được đền đáp với bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Bàn gỡ giúp đội bóng nhen nhóm lại hy vọng sau khi để Russia U21 vươn lên dẫn trước ba bàn trong hiệp một.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

42'I. Bober nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Russia U21

Phút 42, I. Bober ghi tên mình lên bảng tỷ số để nâng cách biệt lên 0-3 cho Russia U21. Đội bóng áo đỏ khép lại hiệp một với thế trận hoàn toàn áp đảo trước Serbia U21.

26'V. Okishor nhân đôi cách biệt cho Russia U21

Phút 26, V. Okishor tỏa sáng để mang về bàn thắng thứ hai cho Russia U21, nâng tỷ số lên 0-2. Lợi thế hai bàn từ sớm giúp các cầu thủ trẻ Nga nắm hoàn toàn quyền chủ động trước Serbia U21.

11'G. Popolitov mở tỷ số sớm cho Russia U21

Ngay phút 11, G. Popolitov đã tỏa sáng để đưa Russia U21 vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng giúp đội khách sớm tạo ra lợi thế lớn trước chủ nhà Serbia U21.

0'Trận đấu bắt đầu

Serbia U21 tiếp đón Russia U21.

Cập nhật lúc 00:50 03/10/2026

Vào lúc 23h00 ngày 02/10/2026, Serbia U21 sẽ bước vào màn so tài đáng chú ý với Russia U21. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn chính là sự tự tin của cả hai đội bóng trẻ, khi họ đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất tích cực trong thời gian gần đây.

Điểm tựa phong độ từ cả hai phía

Serbia U21 bước vào trận đấu này với tâm lý ổn định nhờ mạch bất bại ở những lần ra sân vừa qua. Trong 2 trận gần nhất, đội bóng đã giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Lối chơi gắn kết cùng khả năng duy trì thế trận chặt chẽ giúp Serbia U21 trở thành tập thể khó bị đánh bại.

Ở chiều ngược lại, Russia U21 thậm chí còn sở hữu phong độ thuyết phục hơn với sự hưng phấn rõ nét. Đội bóng trẻ xứ bạch dương đã giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận đấu gần đây nhất, chỉ nhận đúng 1 thất bại. Màn trình diễn ấn tượng này cho thấy sức bật và hiệu quả tấn công đáng nể của Russia U21.

Tương quan từ hai lần chạm trán gần nhất

Xét về kết quả ở 2 lần so tài gần đây giữa hai đội tuyển trẻ, Russia U21 là bên nắm hoàn toàn ưu thế. Họ đã giành trọn vẹn 2 chiến thắng, trong khi Serbia U21 chưa có được điểm tựa nào khi chưa giành chiến thắng hay kết quả hòa trước đối thủ trong các trận cầu này.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có thể mang lại những diễn biến mới. Sự tiến bộ và phong độ vào phom của Serbia U21 là cơ sở để họ tạo nên một thế trận cân bằng và sòng phẳng hơn.

Kỳ vọng vào thế trận cởi mở

Với việc đôi bên đều có được sự tự tin từ những kết quả thi đấu thuận lợi, cuộc đọ sức hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ cao. Russia U21 sở hữu sự hưng phấn từ mạch thắng áp đảo, trong khi Serbia U21 có sự lỳ lợm của một tập thể đang giữ chuỗi trận bất bại.

Trận đấu sẽ là bài kiểm tra thực chất về bản lĩnh cho cả hai thế hệ cầu thủ trẻ, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc trên sân sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thế chủ động.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)