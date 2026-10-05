TRỰC TIẾPTrực tiếp Serbia U21 vs Russia U21: Serbia U21 mở tỷ số

Serbia U211 - 0Russia U21Hiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Serbia U21 1 - 0 Russia U21.

34'Serbia U21 vươn lên mở tỷ số

Phút 34, Serbia U21 đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc để vượt lên dẫn 1-0 trước Russia U21. Pha lập công quý giá giúp đội bóng trẻ xứ sở Balkan nắm lợi thế dẫn bàn rất lớn trước khi hiệp một khép lại.

0'Trận đấu bắt đầu

Serbia U21 tiếp đón Russia U21.

Cập nhật lúc 23:46 05/10/2026

Cuộc đọ sức giữa Serbia U21 và Russia U21 diễn ra lúc 23h00 ngày 05/10/2026 thu hút sự chú ý khi cả hai đội tuyển trẻ đều đang duy trì màn trình diễn đầy thuyết phục. Sự tự tin của đôi bên hứa hẹn mang tới thế trận đôi công hấp dẫn và quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ ấn tượng của hai đội

Serbia U21 bước vào trận đấu này với tinh thần lên cao nhờ những kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 3 trận gần nhất, đội bóng đã giành 1 trận hòa, 1 trận thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Việc bất bại ở 2 trận đấu vừa qua giúp các cầu thủ trẻ Serbia U21 xây dựng được sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi và duy trì sự hưng phấn cần thiết.

Ở bên kia chiến tuyến, Russia U21 thậm chí còn sở hữu điểm rơi phong độ rực rỡ hơn. Đội bóng xứ bạch dương đã thắng tới 4 trận và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra quân gần nhất. Nhịp thi đấu ổn định cùng khả năng giải quyết trận đấu sắc bén chính là bệ phóng giúp Russia U21 trở thành thử thách vô cùng khó chịu đối với bất kỳ đối thủ nào.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Dù cả hai đội đều đang có phong độ cao, tiếng nói lịch sử lại đem tới lợi thế tâm lý rất lớn cho Russia U21. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai nền bóng đá trẻ, Russia U21 chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 3 trận, trong khi Serbia U21 không có được trận thắng hay trận hòa nào.

Thống kê này là lời cảnh báo rõ ràng đối với hàng thủ Serbia U21. Để tìm kiếm kết quả thuận lợi, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung tối đa và khắc phục những sơ hở từng khiến họ thất thế trước đối thủ trong quá khứ.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về tương quan hiện tại, Serbia U21 hoàn toàn có cơ sở để tạo nên thế trận cân bằng nhờ chuỗi phong độ khởi sắc. Sự hưng phấn ở tuyến trẻ thường đóng vai trò then chốt trong việc định đoạt thế trận trên sân.

Tuy nhiên, Russia U21 với bản lĩnh thể hiện qua 4 chiến thắng trong 5 trận vừa qua cùng sự vượt trội trong 3 lần đối đầu gần nhất vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về mặt thế trận. Người hâm mộ có thể chờ đợi một màn so tài giằng co, cởi mở và đậm tính chuyên môn giữa hai tập thể đang đạt độ chín về phong độ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)