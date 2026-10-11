TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Freiburg vs FC Schalke 04: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

SC Freiburg1 - 1FC Schalke 04Hiệp 2 — phút 57'

57'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: SC Freiburg 1 - 1 FC Schalke 04.

51'Freiburg duy trì thế ép sân đầu hiệp hai

Bước sang phút 51, SC Freiburg vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 58% - 42%, vượt trội về số pha dứt điểm với 6 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng cách biệt phạt góc áp đảo 6 - 1, liên tục đặt hàng thủ Schalke 04 vào tình trạng báo động.

49'Yuito Suzuki nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 49, tiền đạo Yuito Suzuki bên phía SC Freiburg phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống thiếu kiềm chế diễn ra ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị FC Schalke 04 cầm chân với tỷ số 1-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

38'SC Freiburg áp đảo nhưng tỷ số vẫn cân bằng

Tiến gần về những phút cuối hiệp một, SC Freiburg tiếp tục nắm giữ thế chủ động khi kiểm soát bóng 60% - 40% trước FC Schalke 04. Đội chủ nhà cũng vượt trội ở các chỉ số tấn công với số pha dứt điểm 6 - 2 và phạt góc 5 - 1, liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

30'Kenan Karaman đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 30, nhận đường chuyền từ Adrian Tobias Gantenbein, Kenan Karaman đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho FC Schalke 04. Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng và số lần bắn phá, đội khách vẫn tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi để tái lập thế cân bằng ngay tại Europa-Park-Stadion.

26'SC Freiburg áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng, SC Freiburg liên tục dồn ép và áp đảo tuyệt đối ở khâu hãm thành với 6 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 0) cùng tỷ số phạt góc 4 - 0, trong khi FC Schalke 04 hoàn toàn chịu trận và chưa tạo ra bất kỳ pha bắn phá nào.

13'SC Freiburg áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Sớm có lợi thế dẫn 1-0, SC Freiburg tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 72% - 28%. Đội chủ nhà dồn ép nghẹt thở với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), khiến FC Schalke 04 hoàn toàn chịu trận và chưa thể tạo ra bất kỳ pha hãm thành nào.

10'Maximilian Eggestein mở tỷ số sớm cho SC Freiburg

Ngay phút 10, Maximilian Eggestein đã lập công đưa SC Freiburg vượt lên dẫn trước 1-0 trước FC Schalke 04. Bàn thắng sớm phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà trên sân Europa-Park-Stadion khi họ kiểm soát bóng vượt trội tới 72% - 28%.

0'Trận đấu bắt đầu

SC Freiburg tiếp đón FC Schalke 04.

Cập nhật lúc 23:46 11/10/2026

Cuộc tiếp đón FC Schalke 04 trên sân nhà Europa-Park-Stadion vào lúc 22:30 ngày 11/10/2026 mở ra cơ hội rõ rệt để SC Freiburg tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ phong độ ấn tượng cùng điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu vượt trội, đoàn quân áo sọc trắng đen đang nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để gây sức ép trực tiếp lên các đối thủ xếp trên.

SC Freiburg và mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng

Bước vào vòng đấu này, SC Freiburg đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Khoảng cách điểm số sít sao ở nhóm đầu khiến từng trận đấu sân nhà đều mang ý nghĩa then chốt. Cơ hội cạnh tranh vị trí số một hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu đội chủ sân Europa-Park-Stadion tiếp tục duy trì được sự tập trung và chuyển hóa lợi thế sân bãi thành trọn vẹn điểm số.

Phong độ thi đấu của SC Freiburg ở những vòng đấu vừa qua mang tính ổn định rất cao. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng đã giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn phản ánh lối chơi kỷ luật, hiệu quả và sự chặt chẽ trong cách tổ chức thế trận, qua đó giúp họ duy trì vị thế vững chắc trong nhóm đua tranh dẫn đầu.

FC Schalke 04 tìm kiếm sự ổn định nơi nửa dưới bảng xếp hạng

Bên kia chiến tuyến, FC Schalke 04 hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm. Đại diện vùng Ruhr đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy bằng phẳng khi hiệu quả thi đấu chưa đạt được sự liền mạch cần thiết. Khoảng cách 5 điểm kém hơn so với đội chủ nhà phản ánh rõ những khác biệt về mặt phong độ giữa hai tập thể.

Trong 4 lần ra sân gần nhất, FC Schalke 04 sở hữu thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận. Lối chơi của đội khách đôi khi cho thấy những khoảnh khắc phản kháng đáng khen, nhưng sự thiếu chắc chắn ở các thời điểm quyết định khiến họ đánh rơi những điểm số quan trọng. Chuyến hành quân đến Europa-Park-Stadion vì vậy đặt ra thử thách phòng ngự lớn đối với hàng thủ áo xanh.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây đang hoàn toàn đứng về phía SC Freiburg. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên cho thấy SC Freiburg toàn thắng cả 5 trận, trong khi FC Schalke 04 không có được bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào. Sự áp đảo tuyệt đối này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Về mặt cục diện, SC Freiburg sở hữu nền tảng phong độ tốt hơn cùng ưu thế áp đảo từ quá khứ đối đầu. Với quyết tâm thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua ngôi đầu, đội chủ sân Europa-Park-Stadion được đánh giá có khả năng cao sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm kết quả có lợi trước một Schalke 04 vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)