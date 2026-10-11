TRỰC TIẾPTrực tiếp Sassuolo vs AC Milan: Thế trận giằng co nhưng thiếu cơ hội rõ rệt, chưa có bàn thắng

Sassuolo0 - 0AC MilanHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

41'Thẻ vàng cho Pervis Estupinan

Phút 41, Pervis Estupinan bên phía AC Milan phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Mapei Stadium vẫn diễn ra khá giằng co khi đôi bên hòa 0-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào.

37'Thế trận giằng co nhưng thiếu cơ hội rõ rệt

Trôi về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn diễn ra tương đối giằng co khi Sassuolo nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Cả hai đội đều gặp bế tắc trong khâu tấn công; dù tạo ra số pha dứt điểm là 4 - 3, nhưng thống kê trúng đích vẫn dừng ở con số 0 - 0 tròn trĩnh.

26'Sassuolo thay người sớm ở phút 26

Phút 26, Sassuolo buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự khi Cas Odenthal được tung vào sân thế chỗ Fedde Leysen. Trận đấu trên sân Mapei Stadium vẫn đang ở thế giằng co khi tỷ số giữa Sassuolo và AC Milan là 0-0.

25'Sassuolo chủ động kiểm soát thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Sassuolo đang chiếm ưu thế trên sân với thời lượng cầm bóng 57% - 43% trước AC Milan. Dù đội chủ nhà tích cực hãm thành với tỷ số dứt điểm 4 - 2 và được hưởng phạt góc 2 - 0, cả hai đội vẫn chưa thể có cú sút trúng đích nào để khai thông bế tắc.

20'AC Milan sớm thay người ở hàng thủ

Phút 20, AC Milan có sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ từ khá sớm khi Matteo Gabbia phải rời sân, nhường chỗ cho Koni De Winter. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai bên vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào.

13'Thế trận giằng co chặt chẽ

Sau gần 15 phút thi đấu, Sassuolo đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% so với AC Milan. Dù vậy, đôi bên vẫn chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ nét khi số pha dứt điểm trúng đích vẫn là 0 - 0 (tổng dứt điểm 2 - 1), khiến tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Sassuolo tiếp đón AC Milan.

Cập nhật lúc 23:46 11/10/2026

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và đứng trước cơ hội thu hẹp cách biệt điểm số khi tiếp đón AC Milan trên sân vận động Mapei Stadium – Città del Tricolore vào lúc 23h00 ngày 11/10/2026. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành kết quả tích cực để phục vụ các toan tính chiến lược ở giai đoạn này.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, AC Milan hiện giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau những màn trình diễn tương đối ổn định. Đội khách duy trì sự hiện diện ở khu vực trên nhờ khả năng tích lũy điểm số đều đặn và đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Sassuolo đang xếp thứ 10 với 7 điểm. Dù đứng ở nửa giữa bảng xếp hạng, khoảng cách 4 điểm so với đối thủ trực tiếp cho thấy một kết quả khả quan trên sân nhà sẽ giúp Sassuolo áp sát hơn nữa nhóm dẫn đầu tham dự cúp châu lục.

Sự đối lập về phong độ gần đây

Đội khách AC Milan thể hiện tính ổn định cao với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, họ đang duy trì sự tự tin cao độ sau khi khép lại 2 lượt trận gần nhất đều bằng những chiến thắng trọn vẹn.

Trái lại, Sassuolo trải qua chuỗi phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà giành được 2 chiến thắng, xen kẽ 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Việc kết quả thắng thua đan xen đòi hỏi Sassuolo phải thể hiện sự tập trung cao độ nếu muốn giữ lại điểm số trọn vẹn tại sân nhà.

Cán cân đối đầu trong quá khứ gần

Lịch sử 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên phản ánh cục diện tương đối cân bằng. AC Milan nhỉnh hơn đôi chút khi có 2 chiến thắng, trong khi Sassuolo giành được 1 trận thắng và 2 trận còn lại kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Sự chênh lệch không quá lớn ở thành tích đối đầu là cơ sở để Sassuolo đặt kỳ vọng vào lợi thế sân bãi tại Mapei Stadium. Tuy nhiên, sự bền bỉ cùng phong độ bất bại của AC Milan sẽ là bài toán lớn mà đội chủ nhà cần tìm lời giải trong suốt 90 phút thi đấu.

Xu hướng thế trận

Với lợi thế sân nhà và mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, Sassuolo nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ hàng công đội khách. Trong khi đó, AC Milan với chuỗi trận ấn tượng nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhịp độ, kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống để định đoạt thế trận.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)