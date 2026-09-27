TRỰC TIẾPTrực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: San Jose Earthquakes nới rộng cách biệt 3-0

San Jose Earthquakes3 - 0Portland TimbersHiệp 1 — phút 31'

31'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: San Jose Earthquakes 3 - 0 Portland Timbers.

29'Preston Judd nâng tỷ số lên 3-0 cho San Jose Earthquakes

Cơn ác mộng tiếp tục ập xuống đội khách ở phút 29 khi Preston Judd lập công, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho San Jose Earthquakes ngay trên sân Avaya Stadium. Tận dụng tối đa sự lúng túng của Portland Timbers, đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu.

25'San Jose Earthquakes nắm giữ thế trận

Sau 25 phút thi đấu, San Jose Earthquakes đang làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 2-0 và kiểm soát bóng tới 60% - 40%. Dù Portland Timbers nỗ lực đáp trả với số lần dứt điểm trúng đích cân bằng 3 - 3, hàng thủ đội chủ nhà vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của thủ môn với 3 lần cứu thua.

24'Eduard Löwen nhân đôi cách biệt cho San Jose Earthquakes

Phút 24, Eduard Löwen dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho San Jose Earthquakes trước Portland Timbers. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Avaya Stadium gia tăng lợi thế và tiếp tục duy trì thế trận áp đảo.

13'San Jose Earthquakes kiểm soát bóng vượt trội

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, San Jose Earthquakes chủ động làm chủ trận đấu khi kiểm soát bóng tới 62% - 38%. Dù vậy, Portland Timbers cũng không ngần ngại đáp trả với số lần dứt điểm ngang ngửa 3 - 3, thậm chí nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích (1 - 2) và buộc thủ môn chủ nhà đã phải có 2 pha cứu thua.

4'Preston Judd mở tỷ số từ rất sớm

Ngay ở phút 4, Preston Judd đã tỏa sáng để ghi bàn đưa San Jose Earthquakes vươn lên dẫn 1-0 trước Portland Timbers. Khởi đầu như mơ trên sân Avaya Stadium giúp đội chủ nhà nắm trọn lợi thế từ những phút đầu tiên.

0'Trận đấu bắt đầu

San Jose Earthquakes tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 10:10 27/09/2026

San Jose Earthquakes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Portland Timbers vào lúc 09h30 ngày 27/09 trên sân vận động Avaya Stadium là thời điểm then chốt để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách điểm số và cục diện bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu tới, San Jose Earthquakes đang nắm giữ vị trí thứ 5 với 42 điểm. Vị thế này cho phép đội bóng chủ sân Avaya Stadium tiếp tục đặt mục tiêu bám đuổi các vị trí phía trên để bảo vệ suất dự đấu trường châu lục.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Portland Timbers đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 9 với 32 điểm. Với khoảng cách 10 điểm kém hơn so với đối thủ, Portland Timbers phải đối diện với sức ép không nhỏ khi hành quân đến sân khách trước một đối thủ đang có sự ổn định cao hơn.

Tương quan phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Về mặt phong độ, San Jose Earthquakes duy trì thành tích bất bại qua 5 vòng đấu gần đây, cụ thể là giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Dù hai lượt đấu gần nhất đều kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại, bản lĩnh phòng ngự cùng khả năng chắt chiu điểm số vẫn giúp đội chủ nhà đứng vững.

Trong khi đó, phong độ của Portland Timbers lại có dấu hiệu trồi sụt đáng kể. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số thường xuyên đang khiến tinh thần của Portland Timbers bị đặt dấu hỏi lớn.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Bên cạnh yếu tố phong độ, cán cân đối đầu giữa hai bên cũng đang nghiêng rõ rệt về San Jose Earthquakes. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng San Jose Earthquakes đã giành tới 4 trận thắng và hòa 1 trận, trong khi Portland Timbers không thể giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Avaya Stadium cùng chuỗi đối đầu vượt trội, San Jose Earthquakes nắm trong tay đầy đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động, kiểm soát thế trận và hướng đến một kết quả tích cực trước Portland Timbers.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)