TRỰC TIẾPTrực tiếp Rio Ave vs Nacional: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Rio Ave1 - 1NacionalNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

39'Sebastian Clemensen lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 39, Sebastian Clemensen tỏa sáng kịp thời ghi bàn giúp Rio Ave gỡ hòa 1-1. Pha lập công này nhanh chóng giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà sau khi họ bị dẫn trước ở phút 32.

36'Rio Ave miệt mài kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Dù đang bị dẫn 0-1, Rio Ave vẫn hoàn toàn làm chủ nhịp độ thi đấu khi giữ bóng tới 72% - 28% và nỗ lực tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả uy hiếp của đội chủ nhà vẫn chưa vượt trội với chỉ 4 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 2) so với thế trận phòng ngự rình rập đầy khó chịu của Nacional.

32'N. Kader mở tỷ số cho Nacional

Phút 32, N. Kader bất ngờ lập công giúp Nacional vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Estádio dos Arcos. Dù Rio Ave kiểm soát bóng vượt trội tới 73% - 27%, đội khách mới là những người tận dụng thời cơ tốt hơn để tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

24'Rio Ave áp đảo kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận hoàn toàn vượt trội của Rio Ave khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 76% - 24% so với Nacional. Dẫu vậy, các pha hãm thành của họ vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi tỷ số vẫn là 0-0, cùng số lần dứt điểm trúng đích của hai bên đang ở mức cân bằng 1 - 1.

12'Rio Ave hoàn toàn làm chủ thế trận

Sau hơn 10 phút đầu trận, Rio Ave đang áp đảo hoàn toàn khi nắm giữ tới 77% - 23% thời lượng kiểm soát bóng và được hưởng 2 - 0 quả phạt góc. Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại nhiều cơ hội rõ rệt khi tỷ số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và chưa có pha bóng nào đi trúng đích.

0'Trận đấu bắt đầu

Rio Ave tiếp đón Nacional.

Cập nhật lúc 22:22 11/10/2026

Trận so tài giữa Rio Ave và Nacional sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio dos Arcos. Cả hai đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với cùng mục tiêu tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, nhằm giải tỏa áp lực bám đuổi ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tình cảnh sát nút trên bảng xếp hạng

Cả Rio Ave và Nacional hiện đang ở thế bám đuổi trực tiếp khi chia sẻ cùng số điểm. Nacional tạm đứng ở vị trí thứ 15 với 4 điểm, trong khi đội chủ nhà Rio Ave xếp ngay sau ở vị trí thứ 16 với cùng 4 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành cơ hội quan trọng để một trong hai bên bứt lên.

Với việc khoảng cách điểm số hoàn toàn cân bằng, áp lực đè nặng lên cả hai băng ghế huấn luyện. Bất kỳ sự chệch nhịp nào cũng có thể khiến cục diện thứ hạng giữa đôi bên thay đổi ngay sau vòng đấu này.

Phong độ trái ngược và khao khát giành điểm

Về phía đội chủ nhà, Rio Ave bước vào màn so tài với tín hiệu tích cực hơn đôi chút. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 3 thất bại. Dù phong độ tổng thể chưa thực sự ổn định, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất đã phần nào xốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội sau chuỗi ngày ảm đạm.

Ngược lại, Nacional đang trải qua quãng thời gian đặc biệt khó khăn. Đội khách đã toàn thua trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi kết quả trắng tay liên tiếp này đẩy Nacional vào tình thế khát điểm tột cùng, đồng thời buộc họ phải chơi thận trọng và quyết tâm tối đa trong chuyến hành quân lần này.

Cán cân đối đầu cân bằng trong quá khứ

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh sự cân bằng rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rio Ave giành được 1 chiến thắng, Nacional cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn, và 3 trận đấu còn lại khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Thống kê cân bằng cho thấy cả hai đội hiểu rất rõ lối chơi của nhau. Khi bước vào cuộc tái đấu tại Estádio dos Arcos, yếu tố sân bãi và sự hưng phấn từ chiến thắng mới đây có thể mang lại đôi chút ưu thế tâm lý cho Rio Ave. Trong khi đó, Nacional cần một màn trình diễn thực sự kỷ luật để ngắt mạch toàn thua và tích lũy những điểm số quý giá.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)