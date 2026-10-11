TRỰC TIẾPTrực tiếp Rennes vs Auxerre: Rennes vượt lên dẫn trước

Rennes2 - 1AuxerreHiệp 2 — phút 78'

78'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Rennes 2 - 1 Auxerre.

77'Auxerre làm mới đội hình ở phút 77

Phút 77, Auxerre quyết định đưa Elikya Legros vào sân để thế chỗ cho Clément Akpa. Trong bối cảnh đang bị Rennes dẫn trước 2-1, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế ở khoảng thời gian còn lại.

73'Rennes áp đảo và duy trì sức ép lớn

Bước sang phút 73, Rennes vẫn nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% và liên tục bắn phá khung thành đối phương khi vượt trội về số pha dứt điểm (16 - 9). Sức ép tầm cao nghẹt thở còn được thể hiện rõ qua chênh lệch phạt góc 11 - 4, buộc Auxerre phải căng mình chống đỡ dù khoảng cách tỷ số 2-1 vẫn rất mong manh.

67'Rennes rút Thomasson rời sân

Phút 67, Rennes quyết định có sự thay đổi người khi rút Adrien Thomasson ra nghỉ để nhường chỗ cho Djaoui Cissé. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 và cần thêm sự tươi mới nơi tuyến giữa để duy trì quyền kiểm soát trong phần còn lại của trận đấu.

67'Rennes làm mới hàng công với Eliezer Mayenda

Phút 67, Rennes quyết định rút Mousa Al-Tamari rời sân để nhường chỗ cho Eliezer Mayenda. Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-1 trên sân Roazhon Park, đội chủ nhà dường như muốn tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho mặt trận tấn công nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn.

61'Rennes áp đảo thế trận sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 61, Rennes vẫn duy trì sức ép đáng kể nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 khi kiểm soát bóng tới 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với số quả phạt góc áp đảo 8 - 2 và tạo ra 10 - 7 pha dứt điểm, buộc Auxerre phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.

59'Adrien Thomasson nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 59, tiền vệ Adrien Thomasson bên phía Rennes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp hai, diễn ra trong bối cảnh họ đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1.

53'Adrien Thomasson đưa Rennes tái lập thế dẫn bàn

Phút 53, từ đường chuyền của Bryan Reynolds, Adrien Thomasson dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Rennes. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Roazhon Park lấy lại lợi thế dẫn trước sau khi thế trận trở nên giằng co.

50'Anthony Rouault nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, trung vệ Anthony Rouault bên phía Rennes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Roazhon Park đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1.

49'Rennes chủ động kiểm soát thế trận

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, Rennes tiếp tục nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng áp đảo 62% - 38%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và áp đảo về các pha cố định với số quả phạt góc lên tới 6 - 1, trong khi Auxerre vẫn kiên trì rình rập cơ hội khi hai đội đang hòa 1-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37'Thế trận giằng co nghẹt thở

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Rennes nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 54% - 46% và số lần phạt góc 3 - 1, nhưng Auxerre cũng tỏ ra nguy hiểm khi chỉ số dứt điểm trúng đích đang ngang ngửa ở mức 2 - 2.

25'Rennes duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau 25 phút thi đấu, Rennes vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% và dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà tạo ra áp lực nhỉnh hơn với số pha phạt góc 3 - 1, trong khi Auxerre mới chỉ có 2 - 1 lần dứt điểm và chưa thể đưa bóng trúng đích lần nào (1 - 0).

25'Cameron Archer gỡ hòa cho Auxerre

Phút 25, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Mamadou Diop, Cameron Archer đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Auxerre. Pha lập công quý giá này nhanh chóng đưa trận đấu tại Roazhon Park trở lại vạch xuất phát.

15'Esteban Lepaul mở tỷ số cho Rennes

Phút 15, đón đường kiến tạo từ Charlie Cresswell, Esteban Lepaul dứt điểm chính xác đưa Rennes vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Roazhon Park cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu trận.

13'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau gần 15 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi Auxerre nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 55% so với 45% của Rennes. Cả hai đội đều thi đấu thận trọng, mới chỉ có vỏn vẹn 1-1 cú dứt điểm chia đều cho đôi bên và chưa lần nào bóng đi trúng đích (0-0).

0'Trận đấu bắt đầu

Rennes tiếp đón Auxerre.

Cập nhật lúc 23:50 11/10/2026

Rennes đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục ở mùa giải năm nay, và cuộc tiếp đón Auxerre lúc 22h15 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Roazhon Park được xem là cơ hội quan trọng để đội bóng áo đỏ đen củng cố vị thế của mình. Với sự ổn định đang dần được thiết lập qua từng vòng đấu, mục tiêu duy trì sức ép lên nhóm đầu bảng đang là động lực lớn nhất đối với thầy trò đội chủ nhà.

Rennes duy trì nhịp độ ổn định trong cuộc đua nhóm đầu

Bước vào màn so tài này, Rennes đang nắm giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số sít sao với nhóm xếp trên buộc đội chủ sân Roazhon Park phải chắt chiu tối đa từng điểm số nhằm nuôi hy vọng góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Nhìn vào phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Rennes thể hiện màn trình diễn tương đối thuyết phục khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp gần đây (thắng 3, hòa 1) chứng minh sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi lẫn khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng áo đỏ đen. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Roazhon Park sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể để Rennes triển khai thế trận tấn công chủ động.

Auxerre chật vật tìm lối thoát khỏi chuỗi trận sa sút

Ở chiều ngược lại, Auxerre hành quân đến sân của Rennes với không ít nỗi lo về mặt phong độ. Hiện tại, đội khách đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm, khoảng cách kém đội chủ nhà 4 điểm phản ánh đúng những khó khăn mà họ gặp phải kể từ đầu mùa giải.

Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất chỉ ra Auxerre đang trải qua giai đoạn thi đấu trồi sụt nghiêm trọng. Dù từng có giai đoạn thi đấu khởi sắc với 2 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này lại để thua ở cả 3 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 3 thất bại liên tiếp không chỉ khiến Auxerre tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng mà còn gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trước chuyến làm khách được dự báo đầy cam go.

Yếu tố đối đầu mang lại sự thận trọng cho Rennes

Mặc dù đang có vị trí vượt trội cùng phong độ ổn định hơn, Rennes chắc chắn không thể chủ quan trước Auxerre. Lịch sử chạm trán gần đây đang ghi nhận sự cân bằng nghiêng về phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Rennes chỉ giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, trong khi Auxerre đã có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Những kết quả đối đầu trong quá khứ cho thấy Auxerre luôn là một đối thủ khó chịu đối với Rennes, bất kể vị thế của hai đội ở từng thời điểm. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của đội khách từng nhiều lần gây ra trở ngại lớn cho mặt trận tấn công của Rennes.

Nhận định xu hướng thế trận tại Roazhon Park

Dựa trên tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với ưu thế nghiêng về phía Rennes ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà với 10 điểm cùng sự tự tin cao độ sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, khai thác sự thiếu ổn định nơi hệ thống phòng ngự của đối phương sau chuỗi 3 trận toàn thua.

Về phía Auxerre, ưu tiên hàng đầu của họ sẽ là củng cố sự chắc chắn bên phần sân nhà nhằm ngắt mạch thua liên tiếp. Một thế trận thận trọng, lùi sâu đội hình và chờ đợi cơ hội phản công là phương án hợp lý nhất cho đội bóng đang xếp thứ 14. Dẫu vậy, nếu Rennes duy trì được sự sắc bén và nhịp độ kiểm soát tốt như các trận đấu gần đây, họ hoàn toàn có cơ sở để giành trọn vẹn điểm số nhằm tiếp tục bám sát nhóm tham dự cúp châu lục.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)