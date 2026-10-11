TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Hiệp 2 bắt đầu, Real Sociedad dẫn 2-0

Real Sociedad2 - 0Deportivo La CorunaHiệp 2 — phút 51'

51'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Real Sociedad 2 - 0 Deportivo La Coruna.

51'Real Sociedad duy trì thế dẫn bàn

Bước sang phút 51, Real Sociedad vẫn kiểm soát tốt tình hình với thời lượng cầm bóng 52% - 48% và dẫn trước 2-0. Dù Deportivo La Coruna nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 7 - 8, nhưng hiệu quả thuộc về đội chủ nhà khi họ tận dụng tối đa cơ hội với 2 - 1 cú sút trúng đích.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45'Deportivo La Coruna thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Deportivo La Coruna thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Riki Rodríguez được tung vào sân thay cho David Mella. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và Mella vừa phải nhận thẻ vàng ở phút 40, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội khách ổn định lại đội hình.

40'David Mella nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay

Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo David Mella bên phía Deportivo La Coruna sau tình huống để bóng chạm tay. Đang bị dẫn 0-2 trên sân Anoeta Stadium, đội khách tiếp tục gặp thêm nhiều bất lợi về mặt tâm lý trước giờ nghỉ giải lao.

39'Real Sociedad duy trì thế chủ động

Tiến gần về cuối hiệp một, Real Sociedad vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực liên tục lên khung thành đối phương khi vượt trội về số lần dứt điểm 6 - 4 cũng như số quả phạt góc 4 - 1, khiến Deportivo La Coruna gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận vòng cấm.

34'Arsen Zakharyan nhân đôi cách biệt cho Real Sociedad

Phút 34, Arsen Zakharyan tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Sociedad trước Deportivo La Coruna. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Anoeta Stadium tiếp tục cụ thể hóa sự lấn lướt để thiết lập cách biệt an toàn.

29'Jon Martin mở tỷ số cho Real Sociedad

Phút 29, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Carlos Soler, Jon Martin đã dứt điểm chuẩn xác đưa Real Sociedad vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ sân Anoeta Stadium nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đối đầu cân bằng với Deportivo La Coruna.

27'Deportivo La Coruna nhỉnh hơn về thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Deportivo La Coruna đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 55% so với 45% của Real Sociedad. Đội khách cũng tích cực bắn phá hơn khi tạo ra số pha dứt điểm 2-4 (trúng đích 0-1), song hàng thủ đôi bên vẫn thi đấu tập trung khiến bảng điện tử chưa thể đổi chiều.

14'Deportivo La Coruna chủ động gia tăng sức ép

Sau gần 15 phút bóng lăn, Deportivo La Coruna đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 41% - 59%. Đội khách đã có 3 pha hãm thành liên tiếp (dứt điểm 0 - 3, trúng đích 0 - 1), buộc thủ môn của Real Sociedad phải thực hiện 1 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

0'Trận đấu bắt đầu

Real Sociedad tiếp đón Deportivo La Coruna.

Cập nhật lúc 22:26 11/10/2026

Trận so tài giữa Real Sociedad và Deportivo La Coruna diễn ra vào lúc 21:15 ngày 11/10/2026 tại sân vận động Anoeta Stadium. Trong bối cảnh hai câu lạc bộ đang cạnh tranh trực tiếp từng bậc thang thứ hạng, đội khách Deportivo La Coruna buộc phải tìm kiếm kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà sa sút và bảo toàn vị thế hiện tại.

Tương quan điểm số và áp lực trên bảng xếp hạng

Bước vào màn đọ sức này, Deportivo La Coruna đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 với 10 điểm tích lũy được. Bám đuổi ngay phía sau chính là Real Sociedad ở vị trí thứ 8, cũng sở hữu 10 điểm. Việc hai đội có cùng điểm số khiến cho cuộc chạm trán trực tiếp này mang tính chất phân định rõ rệt về mặt thứ bậc giữa đôi bên.

Deportivo La Coruna đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định khi phong độ trong 5 trận gần nhất ghi nhận 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù từng có những thời điểm chơi khởi sắc, sự chững lại ở các vòng đấu vừa qua khiến đội khách không thể gia tăng khoảng cách an toàn. Chuyến làm khách lần này là thời điểm Deportivo La Coruna phải nỗ lực chặn đứng đà sa sút để tránh bị đối thủ vượt lên.

Ở chiều ngược lại, Real Sociedad bước vào trận đấu với tâm lý tương đối hưng phấn. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp đại diện xứ Basque tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn điểm số trên thánh địa của mình.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Real Sociedad

Bên cạnh phong độ gần đây nhỉnh hơn, Real Sociedad còn nắm giữ lợi thế đáng kể từ thành tích chạm trán trong quá khứ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Real Sociedad chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua 1 lần.

Lợi thế sân bãi Anoeta Stadium cùng điểm tựa lịch sử đối đầu sẽ là những yếu tố hỗ trợ đáng kể cho lối chơi của đội chủ nhà. Ngược lại, Deportivo La Coruna hiểu rằng họ cần phải thể hiện sự kiên cường tối đa nếu muốn ngắt mạch kết quả bất lợi mỗi khi giáp mặt đối thủ này.

Đánh giá xu hướng thế trận tại Anoeta Stadium

Dựa trên tương quan thực tế, Real Sociedad nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi, tận dụng sự hưng phấn từ 3 chiến thắng trong 5 trận vừa qua để gây sức ép lên phần sân đối phương. Lối đá có tính tổ chức cao và điểm tựa sân nhà là cơ sở để họ tìm kiếm các cơ hội tiếp cận khung thành.

Trong khi đó, Deportivo La Coruna cần ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến để tìm lại sự chắc chắn. Trước một đối thủ đang có phong độ tốt và áp đảo về thành tích đối đầu, đội khách chắc chắn phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu nhằm hoàn thành mục tiêu chặn đà sa sút và giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)