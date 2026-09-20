TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps: Vancouver Whitecaps nới rộng cách biệt 0-3

Real Salt Lake0 - 3Vancouver WhitecapsHiệp 2 — phút 85'

85'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Real Salt Lake 0 - 3 Vancouver Whitecaps.

81'Vancouver Whitecaps rút B. White dưỡng sức

Phút 81, Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi người khi R. Elloumi vào sân thế chỗ B. White. Với lợi thế dẫn trước 3-0 quá an toàn, đội khách hoàn toàn chủ động giữ sức cho các trụ cột khi chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay.

81'Y. Diaby nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 81, cầu thủ Y. Diaby bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn trước 0-3 khá an toàn, đội khách vẫn liên tiếp phải nhận những án phạt cảnh cáo ở nửa sau hiệp hai.

80'Vancouver Whitecaps củng cố đội hình

Phút 80, Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Adekugbe được tung vào sân để trám chỗ của T. Johnson. Đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn an toàn ở những phút cuối.

77'Vancouver Whitecaps duy trì thế áp đảo

Bước sang phút 77, Vancouver Whitecaps vẫn hoàn toàn làm chủ tình hình khi nắm 53% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì sức ép lớn lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội về số lần hãm thành với 17 pha dứt điểm so với 11 của Real Salt Lake, qua đó bảo toàn vững chắc cách biệt ba bàn dẫn trước.

73'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 73, Real Salt Lake quyết định làm mới đội hình khi tung J. Shokalook vào sân thay thế cho S. Solans. Đang bị dẫn trước 0-3 ngay tại sân America First Field, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm phương án nhằm cải thiện hiệu quả tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

72'M. Guilavogui nhận thẻ vàng

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Guilavogui bên phía Real Salt Lake sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua khoảng thời gian đầy bế tắc khi bị Vancouver Whitecaps dẫn trước 0-3 ngay tại America First Field.

66'Thẻ vàng cho T. Blackmon bên phía Vancouver Whitecaps

Phút 66, đến lượt T. Blackmon của Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn 0-3 khá an toàn, đội khách vẫn cần giữ sự tỉnh táo nhằm bảo toàn lợi thế đến hết trận.

65'Vancouver Whitecaps duy trì thế trận vượt trội

Bước sang phút 65, Vancouver Whitecaps vẫn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 0-3 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 53% so với 47% của Real Salt Lake. Đội khách không ngừng gây sức ép khi tung ra 13 pha dứt điểm (4 trúng đích), áp đảo hoàn toàn con số 8 lần dứt điểm (2 trúng đích) bên phía đối thủ.

65'Real Salt Lake làm mới đội hình sau bàn thua thứ ba

Ở phút 65, Real Salt Lake quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung T. Booth vào sân để thay thế A. Hezarkhani. Đội chủ nhà cần một luồng gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn sâu 0-3.

65'Real Salt Lake làm mới tuyến giữa

Phút 65, Real Salt Lake quyết định có sự thay đổi nhân sự khi E. Eneli được tung vào sân thế chỗ cho C. Guske. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới trong lối chơi sau khi liên tiếp nhận những bàn thua trước Vancouver Whitecaps.

64'Y. Diaby nâng tỷ số lên 0-3 cho Vancouver Whitecaps

Phút 64, Y. Diaby ghi bàn giúp Vancouver Whitecaps nới rộng cách biệt lên thành 0-3 trước Real Salt Lake. Với cục diện hoàn toàn áp đảo ngay tại sân America First Field, đội khách càng củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 46 điểm tạm tính.

62'Vancouver Whitecaps làm mới tuyến đầu với R. Gauld

Phút 62, Vancouver Whitecaps tiến hành điều chỉnh nhân sự khi R. Gauld được tung vào sân thế chỗ E. Sabbi. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn trước và sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng cho các đợt phản công.

59'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở phút 59

Phút 59, Real Salt Lake quyết định làm mới đội hình khi rút K. Henry ra nghỉ để nhường chỗ cho S. Junqua. Đội chủ nhà cần sự tươi mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ sau khi để đối thủ dẫn trước 0-2.

59'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 59, Real Salt Lake quyết định làm mới đội hình khi D. Marczuk được tung vào sân thay thế cho S. Lobjanidze. Đội chủ nhà cần thêm sự đột biến nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn trước 0-2.

59'N. Caliskan nhận thẻ vàng ở phút 59

Phút 59, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Caliskan bên phía Real Salt Lake sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang gặp vô vàn bế tắc khi bị Vancouver Whitecaps dẫn trước 0-2.

53'Vancouver Whitecaps duy trì sức ép vượt trội

Bước sang phút 53, Vancouver Whitecaps vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 0-2 trước Real Salt Lake. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 45% - 55% và liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 4 - 12 (trúng đích 2 - 4), khiến đội chủ nhà gặp vô vàn bế tắc.

52'Thẻ vàng cho J. Badwal bên phía đội khách

Phút 52, tiền vệ J. Badwal bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn 2-0 trên sân America First Field, đội khách bắt đầu phải chơi thận trọng hơn khi liên tiếp nhận án phạt chỉ trong ít phút đầu hiệp hai.

50'Vancouver Whitecaps thay người ngay đầu hiệp hai

Phút 50, Vancouver Whitecaps tiến hành điều chỉnh nhân sự khi M. Laborda được tung vào sân thế chỗ R. Priso. Đội khách đang chiếm ưu thế dẫn trước 2-0 và việc bổ sung nhân sự mới có thể nhằm giúp họ củng cố thế trận để bảo toàn cách biệt an toàn.

49'T. Johnson nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Phút 49, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo T. Johnson bên phía Vancouver Whitecaps sau pha vào bóng quyết liệt. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 trên sân America First Field, đội khách bắt đầu phải đối mặt với áp lực gia tăng từ đối thủ.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

40'Vancouver Whitecaps duy trì thế chủ động

Tiến gần về cuối hiệp một, Vancouver Whitecaps vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% so với 43% của Real Salt Lake. Đội khách liên tục gây sức ép và vượt trội về số lần hãm thành với 3 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 4), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

29'T. Muller nhân đôi cách biệt cho Vancouver Whitecaps

Phút 29, T. Muller đã lên tiếng để nâng tỷ số lên 0-2 cho Vancouver Whitecaps ngay trên sân khách America First Field. Bàn thắng này giúp đội khách củng cố vững chắc thế trận áp đảo, đồng thời tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

28'Real Salt Lake nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau gần nửa giờ thi đấu, Real Salt Lake đang nỗ lực cầm bóng nhiều hơn với thời lượng 54% - 46% nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Dẫu vậy, các pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra nhiều đột biến khi số lần dứt điểm hai đội vẫn khá khiêm tốn ở mức 1 - 2, qua đó Vancouver Whitecaps vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn trước 0-1.

14'Real Salt Lake nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau khi sớm bị dẫn trước, Real Salt Lake chủ động đẩy cao đội hình và nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng nhằm tìm đường vào khung thành đối phương. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi tổng số pha dứt điểm của hai đội vẫn đang cân bằng ở mức 1 - 1 và trúng đích 1 - 1.

9'B. White mở tỷ số sớm cho Vancouver Whitecaps

Ngay ở phút 9, B. White đã đưa Vancouver Whitecaps vươn lên dẫn trước với pha lập công chuẩn xác, mở tỷ số 0-1 ngay trên sân America First Field. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội đầu bảng nắm giữ lợi thế cực lớn trước chủ nhà Real Salt Lake.

0'Trận đấu bắt đầu

Real Salt Lake tiếp đón Vancouver Whitecaps.

Cập nhật lúc 10:28 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Real Salt Lake và Vancouver Whitecaps diễn ra vào lúc 08:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động America First Field trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang rất cần một kết quả tích cực sau những màn trình diễn chưa thực sự như ý thời gian qua. Đội chủ nhà phải nỗ lực chặn đứng đà sa sút, trong khi đội khách muốn bảo vệ vị thế dẫn đầu bằng một chiến thắng thuyết phục.

Phong độ và áp lực đè nặng lên Real Salt Lake

Real Salt Lake bước vào trận đấu này với tâm lý chịu nhiều sức ép. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Chuỗi phong độ thiếu thuyết phục, bao gồm hai trận thua liên tiếp gần đây, đã khiến Real Salt Lake dậm chân ở vị trí thứ 11 với vỏn vẹn 29 điểm.

Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn cùng khả năng chuyển hóa cơ hội hạn chế là nguyên nhân chính dẫn đến sự chững lại này. Trở về sân nhà America First Field, mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với thầy trò đội bóng bang Utah nhằm vực dậy tinh thần toàn đội.

Vancouver Whitecaps và mục tiêu củng cố ngôi đầu

Ở bên kia chiến tuyến, Vancouver Whitecaps đang ngự trị tại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Dẫu vậy, phong độ gần đây của đội bóng này vẫn cho thấy những dấu hiệu thất thường khi họ giành được 3 chiến thắng và để thua 2 trận trong 5 trận gần nhất.

Dù vừa có được hai chiến thắng liên tiếp để xốc lại đội ngũ, Vancouver Whitecaps hiểu rằng sự ổn định đường dài mới là yếu tố quyết định. Chuyến hành quân đến sân của Real Salt Lake sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho đội đầu bảng trong nỗ lực duy trì cách biệt an toàn về điểm số.

Tương quan đối đầu và cục diện trận đấu

Thành tích chạm trán giữa hai câu lạc bộ trong thời gian gần đây diễn ra tương đối cân bằng nhưng luôn phân định thắng thua rõ ràng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn đôi chút với 3 chiến thắng, trong khi Real Salt Lake giành được 2 trận thắng và hai bên chưa từng chia điểm.

Với việc Real Salt Lake nắm lợi thế địa lợi nhưng phong độ sa sút, còn Vancouver Whitecaps có vị thế vượt trội cùng điểm số cách biệt nhưng chưa duy trì được mạch trận bất bại kéo dài, thế trận trên sân America First Field hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co. Cả hai câu lạc bộ nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng trước khi tận dụng sơ hở của đối phương để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)