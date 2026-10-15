TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Real Salt Lake0 - 0San Jose EarthquakesHiệp 2 — phút 75'

75'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

73'Thế trận giằng co nhưng chưa có bàn thắng

Bước sang phút 73, tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0 trong một thế trận vô cùng cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 51% - 49%. Dù San Jose Earthquakes nhỉnh hơn đôi chút về tổng số pha dứt điểm với 13 - 14, Real Salt Lake lại cho thấy độ sắc bén vượt trội với chỉ số trúng đích 5 - 1, buộc thủ môn đội khách phải có tới 5 pha cứu thua.

68'San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ở phút 68

Phút 68, bên phía San Jose Earthquakes, Vitor Costa được tung vào sân để thế chỗ cho Jamar Ricketts. Đội khách cần thêm sự tươi mới khi trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

61'Real Salt Lake nhỉnh hơn về độ chuẩn xác

Bước sang phút 61, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 0-0 khi thời lượng cầm bóng chia đều cho cả hai (51% - 49%). Dù San Jose Earthquakes tung ra tới 10 pha dứt điểm so với 9 của đội chủ nhà, Real Salt Lake mới là bên tạo ra mối đe dọa thực sự khi vượt trội hoàn toàn về số cú sút trúng đích (4 - 0), buộc thủ thành đối phương phải có 4 lần cứu thua.

59'Timo Werner vào sân tìm kiếm đột biến

Phút 59, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi rút Nick Fernandez ra nghỉ để nhường chỗ cho Timo Werner. Dù tạo ra 10 pha dứt điểm nhưng chưa có lần nào trúng đích, đội khách đang rất cần sự nhạy bén của tiền đạo người Đức để phá vỡ thế bế tắc 0-0.

59'San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 59, San Jose Earthquakes thực hiện quyền thay người khi Jack Jasinski được tung vào sân để thế chỗ cho Beau Leroux. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện sức ép nhằm phá vỡ thế bế tắc trên sân Rio Tinto Stadium.

57'Real Salt Lake làm mới hàng công

Phút 57, Real Salt Lake quyết định tăng cường nhân sự khi tung Chadwick Zachary Booth vào sân để thế chỗ cho Dominik Marczuk. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Rio Tinto Stadium tạo ra đột biến trước San Jose Earthquakes.

49'San Jose Earthquakes tích cực bắn phá

Bước sang phút 49, tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0 dù đôi bên duy trì thế trận giằng co nghẹt thở với thời lượng kiểm soát bóng 52% - 48%. San Jose Earthquakes tỏ ra vượt trội về số lần hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm gấp đôi đối thủ (5 - 10), tuy nhiên độ chuẩn xác lại thuộc về Real Salt Lake với tỷ lệ trúng đích 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45'San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi Eduard Löwen được tung vào sân thế chỗ của Paul Marie. Đội khách dường như muốn làm mới tuyến giữa nhằm cải thiện thế trận khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

37'Chưa có cú sút trúng đích

Tiến về những phút cuối hiệp một, Real Salt Lake nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 54% - 46%, nhưng San Jose Earthquakes mới là bên tích cực bắn phá hơn với số pha dứt điểm vượt trội 4 - 7. Dẫu vậy, sự chuẩn xác vẫn là điều xa xỉ khi thống kê trúng đích của hai đội vẫn chỉ là 0 - 0.

25'San Jose Earthquakes tích cực bắn phá

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 51% - 49% nghiêng nhẹ về Real Salt Lake. Dù vậy, các vị khách San Jose Earthquakes mới là đội tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với số lần dứt điểm 1 - 4, song sự chuẩn xác vẫn là điều cả hai còn thiếu khi tỷ số dứt điểm trúng đích vẫn là 0 - 0.

13'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau gần 15 phút bóng lăn, hai đội vẫn đang thi đấu khá thận trọng với tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 52% - 48% nghiêng nhẹ về Real Salt Lake. Các cơ hội thực sự nguy hiểm chưa xuất hiện khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 cú dứt điểm và chỉ số trúng đích vẫn là 0 - 0.

0'Trận đấu bắt đầu

Real Salt Lake tiếp đón San Jose Earthquakes.

Cập nhật lúc 10:11 15/10/2026

Khoảng cách điểm số giữa Real Salt Lake và San Jose Earthquakes khá lớn: chủ nhà có 32 điểm, đội khách có 46 điểm. Tuy vậy, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy cuộc gặp lúc 08:30 ngày 15/10/2026 tại Rio Tinto Stadium chưa chắc là cuộc dạo chơi của đội xếp trên.

Khoảng cách 14 điểm trên bảng xếp hạng

San Jose Earthquakes đang đứng hạng 4 với 46 điểm, một vị trí cho thấy sự ổn định trong cả mùa giải. Real Salt Lake xếp hạng 11 với 32 điểm, kém đối thủ 14 điểm.

Chênh lệch này phản ánh hai hành trình trái ngược. Một bên đang nằm trong nhóm đầu bảng, bên kia vẫn ở khu vực giữa bảng và cần những kết quả tốt hơn để bám đuổi.

Phong độ: San Jose Earthquakes bất bại, Real Salt Lake sa sút

Phong độ gần đây càng làm rõ khác biệt giữa hai đội. San Jose Earthquakes thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất, không để thua trận nào. Đây là chuỗi kết quả của một tập thể biết cách giữ điểm ngay cả khi không giành chiến thắng.

Ngược lại, Real Salt Lake chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận thua đến ở lượt đấu mới nhất. Chuỗi kết quả này đặt đội chủ nhà vào thế phải sớm tìm lại sự chắc chắn trước khán giả nhà.

Thế đối đầu: Chênh lệch không lớn

Dù phong độ nghiêng về đội khách, lịch sử đối đầu lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Salt Lake thắng 2 trận, San Jose Earthquakes thắng 3 trận và không có trận hòa nào.

Điều đó có nghĩa đội xếp dưới hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn. Cả hai bên đều từng tìm được cách thắng đối phương, và các cuộc chạm trán gần đây luôn phân định rõ thắng thua.

Điểm then chốt về chiến thuật

San Jose Earthquakes sẽ muốn duy trì mạch bất bại bằng sự kỷ luật và kiểm soát nhịp độ. Với vị trí cao hơn và phong độ ổn định, đội khách có lý do để chơi tự tin.

Real Salt Lake có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu không hề lép vế. Việc cần làm là chấm dứt chuỗi trận sa sút, bắt đầu bằng sự chặt chẽ trong phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi. Một khởi đầu thuận lợi có thể giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần.

Nhận định

Xét về bảng xếp hạng và phong độ, San Jose Earthquakes đang nhỉnh hơn rõ rệt. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Real Salt Lake chưa thể bị xem là đối thủ dễ bị đánh bại.

Nhìn chung, đội khách có nhiều yếu tố ủng hộ hơn, nhưng cuộc đối đầu này vẫn mở ra không ít bất ngờ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)