TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Madrid vs Villarreal: Real Madrid mở tỷ số

Real Madrid1 - 0VillarrealHiệp 2 — phút 65'

65'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Real Madrid 1 - 0 Villarreal.

63'VAR công nhận bàn thắng của Yan Diomande

Phút 63, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng mở tỷ số cho Yan Diomande cùng Real Madrid. Pha lập công quý giá giúp đội chủ sân Santiago Bernabéu Stadium vươn lên dẫn Villarreal 1-0 trong thế trận giằng co căng thẳng.

62'Yan Diomande mở tỷ số cho Real Madrid

Phút 62, Yan Diomande đã tỏa sáng để ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Real Madrid. Bàn mở tỷ số quý giá giúp đội chủ sân Santiago Bernabéu vượt lên dẫn trước 1-0.

61'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng căng thẳng khi tỷ số là 0-0. Real Madrid nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% cùng áp lực từ các tình huống cố định với phạt góc 7 - 1, nhưng Villarreal cho thấy sự khó chịu khi chỉ số dứt điểm bám đuổi sít sao 8 - 7.

56'Villarreal làm mới tuyến giữa trên sân Bernabeu

Phút 56, Villarreal quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Nathan-Dylan Saliba được tung vào sân để thế chỗ cho Santi Comesaña. Đội khách đang nỗ lực làm mới thế trận trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

56'Villarreal thay đổi nhân sự nơi hàng phòng ngự

Phút 56, Villarreal thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Romero được tung vào sân thế chỗ Juan Foyth. Đội khách đang nỗ lực làm mới tuyến phòng thủ nhằm duy trì thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

52'Real Madrid tung Vinícius vào sân

Phút 52, Real Madrid quyết định làm mới hàng công khi đưa Vinícius vào sân thay thế cho Trent Alexander-Arnold. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Santiago Bernabéu Stadium, sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo thêm đột biến.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Real Madrid và Villarreal vẫn đang giằng co quyết liệt khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 52% - 48%, đồng thời tạo ra áp lực tương đối qua số quả phạt góc 4 - 1 cùng 5 - 3 lần dứt điểm, nhưng hàng thủ đội khách vẫn thi đấu đầy tập trung.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45'Real Madrid điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Real Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút Álvaro Fernández Carreras rời sân để nhường chỗ cho Marc Cucurella. Với thế trận đang giằng co và tỷ số vẫn là 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm mang lại nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận cân bằng khi Villarreal nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%). Cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn khá khan hiếm, thể hiện qua số pha dứt điểm hạn chế của cả hai bên là 3 - 2 (trúng đích 1 - 0) cùng tỷ số hòa 0-0 chưa được khai thông.

25'Villarreal cầm bóng nhỉnh hơn nhưng bế tắc

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Villarreal bất ngờ nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56%, nhưng chưa thể tạo ra đột biến thực sự. Trong thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội, Real Madrid vẫn chơi đầy thận trọng khi tỷ số dứt điểm chỉ dừng ở mức 2 - 2 (trúng đích 1 - 0).

19'Jude Bellingham nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 19, tiền vệ Jude Bellingham bên phía Real Madrid đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Santiago Bernabéu vẫn đang diễn ra khá giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

12'Thế trận giằng co chặt chẽ

Sau hơn 10 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra khá thận trọng khi Villarreal chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với 57% so với 43% của Real Madrid. Cả hai đội đều mới chỉ có 1 - 1 cú dứt điểm nhưng chưa bên nào đưa được bóng trúng đích (0 - 0), khiến tốc độ trận đấu duy trì ở mức vừa phải.

10'Renato Veiga sớm nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi Renato Veiga bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ở phút 10. Tấm thẻ phạt đến rất sớm buộc cầu thủ đội khách phải thận trọng hơn trong các pha tranh chấp khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

0'Trận đấu bắt đầu

Real Madrid tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 03:24 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Villarreal diễn ra vào lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Santiago Bernabéu Stadium ghi nhận sự áp đảo rõ rệt từ phía đội chủ nhà. Thành tích đối đầu vượt trội trong những năm gần đây đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho đại diện thành Madrid trước khi bước vào trận đấu này.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Santiago Bernabéu Stadium. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Real Madrid giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận, trong khi Villarreal không có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Sự chênh lệch này cho thấy đội bóng hoàng gia luôn biết cách kiểm soát cục diện và áp đặt lối chơi mỗi khi giáp mặt đối thủ. Đối với Villarreal, việc không thể giành chiến thắng ở cả 5 lần chạm trán gần đây mang lại áp lực tâm lý đáng kể trong chuyến làm khách sắp tới.

Tương quan phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Bên cạnh yếu tố đối đầu, thứ hạng hiện tại cũng phản ánh sự vượt trội của đội chủ nhà. Real Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 4 với 15 điểm sau chuỗi trận đã qua. Về mặt phong độ, trong 5 trận đấu gần nhất, Real Madrid có được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại.

Ở chiều ngược lại, Villarreal hiện đứng ở vị trí thứ 9 với 8 điểm tích lũy được. Phong độ thi đấu của đội khách đang có dấu hiệu chững lại khi họ trải qua 3 trận thua liên tiếp gần đây, dù trước đó từng sở hữu 2 trận thắng. Khoảng cách 7 điểm cùng sự trái ngược về kết quả gần đây tiếp tục đặt Villarreal vào thế bám đuổi đầy cam go.

Điểm nhấn chiến thuật và kỳ vọng trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabéu Stadium cùng sự tự tin từ thành tích đối đầu trong quá khứ, Real Madrid nắm giữ nhiều cơ sở để làm chủ nhịp độ thi đấu. Đội chủ nhà có xu hướng chủ động kiểm soát tuyến giữa nhằm tìm kiếm khoảng trống trước khối phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Villarreal sau chuỗi kết quả không thuận lợi nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ để hạn chế hưng phấn của đối thủ. Dù vậy, với điểm tựa lịch sử áp đảo cùng vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, Real Madrid vẫn là bên nắm giữ thế chủ động và chiếm nhiều ưu thế trong cuộc so tài này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)