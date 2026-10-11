TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Betis vs Osasuna: Real Betis dẫn 4-2

Real Betis4 - 2OsasunaHiệp 2 — phút 72'

72'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Real Betis 4 - 2 Osasuna.

64'Lucas Torró nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 64, tiền vệ Lucas Torró bên phía Osasuna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang nỗ lực bám đuổi với tỷ số 3-2, những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến đang khiến trận đấu thêm phần căng thẳng.

63'Osasuna tăng cường lực lượng với Valentin Rosier

Phút 63, Osasuna quyết định làm mới đội hình khi tung Valentin Rosier vào sân thế chỗ cho Íñigo Arguibide. Đội khách đang nỗ lực điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế trận bám đuổi kịch tính sau khi đã rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

63'Osasuna làm mới tuyến giữa với Mauro Echegoyen

Phút 63, Osasuna quyết định điều chỉnh nhân sự khi Mauro Echegoyen được tung vào sân thay thế cho Jon Moncayola. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ bổ sung thêm nguồn năng lượng cho khu trung tuyến trong nỗ lực bám đuổi.

62'Real Betis nắm quyền chủ động

Bước sang phút 62, Real Betis tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% cùng lợi thế dẫn bàn 3-2. Đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể khi vượt trội ở thông số dứt điểm 12 - 7 và phạt góc 6 - 2, buộc Osasuna phải lùi sâu phòng ngự.

56'Raul García rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Osasuna

Phút 56, Raul García lập công giúp Osasuna rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Bị dẫn trước ba bàn từ đầu hiệp hai, đội khách đang tạo nên màn rượt đuổi đầy kịch tính tại Estadio de la Cartuja.

52'VAR công nhận bàn thắng của Ante Budimir

Sau khi tham khảo công nghệ VAR ở phút 52, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng của Ante Budimir cho Osasuna. Pha lập công này giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3, nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng dù Real Betis vẫn đang kiểm soát tốt thế trận.

51'Ante Budimir rút ngắn tỷ số cho Osasuna

Phút 51, Ante Budimir lên tiếng mang về bàn gỡ quý giá cho Osasuna, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Pha lập công này nhanh chóng nhen nhóm lại hy vọng cho đội khách sau khi để đối thủ dẫn trước tới ba bàn.

50'Real Betis duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 50, Real Betis tiếp tục nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với 57% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội khi tung ra 11-5 pha dứt điểm (trúng đích 5-2) và áp đảo về số quả phạt góc 6-1, khiến Osasuna gần như không có cơ hội vùng lên lật ngược thế cờ.

48'Budimir phản lưới, Real Betis dẫn 3-0

Cơn ác mộng tiếp tục ập xuống Osasuna ngay đầu hiệp hai khi tiền đạo Ante Budimir lúng túng đá phản lưới nhà ở phút 48. Bàn thua tai hại này giúp Real Betis nới rộng cách biệt lên thành 3-0 đầy dễ dàng trên sân Estadio de la Cartuja.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2'Cucho Hernández nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Ở phút bù giờ 45+2', tiền đạo Cucho Hernández bên phía Real Betis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-0 trước giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh khi hiệp một khép lại với liên tiếp những pha bóng căng thẳng.

45'Unai Santos dính thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Unai Santos sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Đang bị dẫn 0-2 trên sân Estadio de la Cartuja, Osasuna liên tục gặp bất lợi về tâm lý khi đây đã là thẻ phạt thứ hai của họ chỉ trong ít phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên.

45'Osasuna thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Osasuna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Asier Osambela được tung vào sân thế chỗ Unai Santos. Quyết định rút người sớm có thể nhằm giúp đội khách ổn định lại thế trận trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

41'Jon Moncayola nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 41, tiền vệ Jon Moncayola bên phía Osasuna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang trải qua hiệp đấu đầy khó khăn trên sân Estadio de la Cartuja khi bị dẫn 0-2 và hoàn toàn lép vế về thế trận.

38'Real Betis áp đảo toàn diện

Tiến gần về cuối hiệp một ở phút 38, Real Betis hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng việc áp đảo về số lần dứt điểm 6 - 2 và hưởng tới 5 - 1 quả phạt góc, trong khi Osasuna gặp rất nhiều bế tắc trong khâu triển khai tấn công.

31'Abde Ezzalzouli nhân đôi cách biệt cho Real Betis

Phút 31, Abde Ezzalzouli ghi bàn giúp Real Betis nới rộng cách biệt lên 2-0 trước Osasuna. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo hoàn toàn thế trận trên sân Estadio de la Cartuja để củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn.

25'Real Betis nắm quyền chủ động trên sân

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà sau khi có bàn mở tỷ số 1-0. Real Betis vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với 64% - 36% và đã tung ra 5 - 2 pha dứt điểm trước một Osasuna đang gặp nhiều bế tắc trong khâu lên bóng.

12'Real Betis áp đảo sau bàn mở tỷ số

Sau khi sớm vươn lên dẫn 1-0, Real Betis hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 79% - 21%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và đã có 2 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi Osasuna gần như chưa thể đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội đáp trả.

10'Isco mở tỷ số trên chấm phạt đền

Phút 10, Real Betis có bàn khai thông thế bế tắc khi Isco thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm phản ánh đúng thế trận áp đảo ngay từ đầu của Real Betis trước Osasuna trên sân Estadio de la Cartuja.

0'Trận đấu bắt đầu

Real Betis tiếp đón Osasuna.

Cập nhật lúc 01:06 12/10/2026

Real Betis bước vào cuộc tiếp đón Osasuna tại sân vận động Estadio de la Cartuja với điểm tựa sân nhà vững chắc, nơi họ luôn thể hiện lối chơi tự tin và áp đặt. Màn so tài diễn ra vào lúc 23h30 ngày 11/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng khi hai đội đang ở hai vị thế hoàn toàn trái ngược về cả điểm số lẫn sự ổn định trong lối chơi.

Phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Real Betis hiện đứng ở vị trí thứ 4 với 16 điểm. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại. Dù vừa sảy chân ở trận đấu gần nhất, nhìn chung phong độ của đội chủ sân Estadio de la Cartuja vẫn giữ được sự ổn định cần thiết để duy trì mặt bằng chuyên môn trong nhóm dẫn đầu.

Trái lại, Osasuna đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật khi chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với 8 điểm. Dù vừa có được một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, bức tranh tổng thể của đội khách vẫn đáng lo ngại khi họ để thua tới 3 trận và chỉ có 1 trận hòa trong chuỗi 5 trận gần đây. Sự thiếu ổn định trên sân khách cùng khoảng cách điểm số chênh lệch khiến Osasuna phải đối diện áp lực không nhỏ trong chuyến đi lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Bên cạnh phong độ vượt trội, lịch sử đối đầu gần đây cũng ủng hộ hoàn toàn Real Betis. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Real Betis chiếm ưu thế tuyệt đối với thành tích bất bại, bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Osasuna không giành được bất kỳ thắng lợi nào.

Thành tích này phản ánh rõ sự áp đảo về khả năng kiểm soát thế trận của Real Betis mỗi khi chạm trán đối thủ. Việc Osasuna chưa tìm ra lời giải cho lối đá của Real Betis trong những lần so tài vừa qua sẽ là rào cản tâm lý rất lớn cho họ tại Estadio de la Cartuja.

Toan tính chiến thuật và xu hướng thế trận

Với ưu thế sân bãi cùng thứ hạng cao hơn, Real Betis nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình, triển khai kiểm soát bóng từ khu vực giữa sân nhằm tạo sức ép liên tục. Khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu và duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà bẻ gãy khối phòng ngự của đối phương.

Ở chiều ngược lại, Osasuna khó lòng chơi đôi công trước một đối thủ đang có phong độ cao hơn. Đội khách nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp, tập trung bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi thời cơ từ những đợt phản công nhanh. Dẫu vậy, nếu không thể đứng vững trước các đợt dồn ép liên hồi từ Real Betis, nguy cơ trắng tay rời Estadio de la Cartuja của Osasuna là rất lớn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)