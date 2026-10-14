TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Betis vs FC Porto: FC Porto vượt lên dẫn trước

Real Betis1 - 2FC PortoHiệp 2 — phút 68'

68'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Real Betis 1 - 2 FC Porto.

62'Real Betis dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 62, Real Betis nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 56% - 44%. Dù áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 15 - 3 (trúng đích 5 - 1) cùng 4 - 0 phạt góc, đội bóng Tây Ban Nha vẫn đang bị dẫn 1-2 trước sự kiên cường của FC Porto.

62'Real Betis tăng cường tuyến giữa với Dani Ceballos

Phút 62, Real Betis có sự điều chỉnh nhân sự khi Dani Ceballos được tung vào sân thay cho Nelson Deossa. Quyết định thay người này diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà bị FC Porto vượt lên dẫn 1-2, với hy vọng làm mới lối chơi và tìm kiếm bàn gỡ.

62'Real Betis làm mới hàng công

Phút 62, Real Betis quyết định làm mới tuyến đầu khi rút Troy Parrott ra nghỉ và tung Cucho Hernández vào sân. Đội chủ nhà lập tức phải có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi để FC Porto vượt lên dẫn trước 1-2.

61'Samuel Aghehowa đưa FC Porto vượt lên dẫn trước

Phút 61, Samuel Aghehowa tỏa sáng ghi bàn nâng tỷ số lên 1-2 cho FC Porto ngay trên sân Estadio de la Cartuja. Đội khách hoàn tất cú lội ngược dòng đầy ấn tượng chỉ trong ít phút đầu hiệp hai dù chịu sức ép lớn từ Real Betis.

59'FC Porto làm mới hàng công

Phút 59, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Oskar Pietuszewski được tung vào sân thế chỗ Borja Sainz. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến trong thế trận bị đối phương lấn lướt về số pha dứt điểm (15-3) dù tỷ số vẫn đang là 1-1.

59'FC Porto làm mới hàng công với Samuel Aghehowa

Phút 59, FC Porto thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi rút André Silva ra nghỉ để nhường chỗ cho Samuel Aghehowa. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội khách chịu sức ép lớn từ Real Betis, sự thay đổi này có thể nhằm tăng cường sức bật cho tuyến đầu.

59'FC Porto điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 59, FC Porto quyết định làm mới đội hình khi rút Martim Fernandes ra nghỉ để nhường chỗ cho Alberto Costa. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội khách phải chịu sức ép lớn trước Real Betis, sự thay đổi này có thể nhằm củng cố lại sự chắc chắn cho tuyến dưới.

56'André Silva nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo André Silva bên phía FC Porto sau hành vi tranh cãi trên sân. Căng thẳng leo thang ngay sau khi đội khách vừa gỡ hòa 1-1, khiến trận đấu nóng lên với nhiều pha va chạm quyết liệt giữa hai bên.

56'Nelson Deossa nhận thẻ vàng vì tranh cãi

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nelson Deossa của Real Betis sau lỗi phản ứng. Không khí trên sân Estadio de la Cartuja đang nóng lên rõ rệt sau khi FC Porto gỡ hòa 1-1, khiến cầu thủ hai bên liên tục có những pha va chạm căng thẳng.

56'Abde Ezzalzouli nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 56, sức nóng trận đấu tăng cao khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo Abde Ezzalzouli bên phía Real Betis sau pha tranh cãi trên sân. Căng thẳng leo thang ngay sau khi FC Porto đưa tỷ số về 1-1, khiến thế trận trở nên vô cùng quyết liệt.

54'Gabri Veiga lập công gỡ hòa 1-1 cho FC Porto

Phút 54, Gabri Veiga tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho FC Porto. Bàn gỡ hòa này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho đại diện Bồ Đào Nha ngay trên sân Estadio de la Cartuja sau khi họ bị dẫn trước ở đầu hiệp hai.

50'Real Betis áp đảo toàn diện

Bước sang phút 50, Real Betis vẫn duy trì sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi áp đảo vượt trội về số pha dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 5 - 0) cùng 4 - 0 phạt góc, khiến FC Porto gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ mà chưa tạo ra bất kỳ pha hãm thành nguy hiểm nào.

47'Abde Ezzalzouli mở tỷ số cho Real Betis

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Francisco José García Torres kiến tạo chuẩn xác để Abde Ezzalzouli dứt điểm tung lưới FC Porto, khai thông thế bế tắc và đưa Real Betis vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng phản ánh đúng sức ép áp đảo của đội chủ nhà tại Estadio de la Cartuja khi họ đã tung ra tới 14 cú dứt điểm so với chỉ 2 lần của đối thủ.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42'VAR từ chối bàn thắng của Borja Sainz

Phút 42, VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Borja Sainz bên phía FC Porto. Thoát thua trong gang tấc, Real Betis vẫn bảo toàn được tỷ số 0-0 trên sân Estadio de la Cartuja.

42'HLV Francesco Farioli nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 42, huấn luyện viên Francesco Farioli của FC Porto phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng ngoài đường biên. Tình huống diễn ra ngay sau khi VAR can thiệp với Borja Sainz, trong bối cảnh đội khách đang chịu sức ép lớn và tỷ số trên sân Estadio de la Cartuja vẫn là 0-0.

37'Real Betis dồn ép liên tục nhưng chưa thể mở tỷ số

Tiến gần về cuối hiệp một ở phút 37, Real Betis hoàn toàn làm chủ thế trận khi vượt trội về số pha dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0) cùng tỷ lệ cầm bóng 53% - 47%. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ môn đội khách với 0 - 4 pha cứu thua vẫn đang giữ trận đấu ở thế cân bằng 0-0.

25'Real Betis áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Real Betis hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% - 37%. Đại diện Tây Ban Nha liên tục gây sức ép khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0) và được hưởng 3 - 0 phạt góc, buộc thủ thành bên phía FC Porto phải có 2 pha cứu thua để giữ sạch lưới.

13'Real Betis kiểm soát bóng áp đảo

Sau gần 15 phút thi đấu, Real Betis đang nắm quyền chủ động trên sân khi cầm bóng tới 64% - 36% trước FC Porto. Dù vậy, đội khách vẫn sẵn sàng đáp trả trong các đợt lên bóng với số pha dứt điểm không quá chênh lệch là 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mốc 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Real Betis tiếp đón FC Porto.

Cập nhật lúc 03:29 15/10/2026

Real Betis bước vào trận tiếp đón FC Porto với tâm thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm và đang có chuỗi kết quả không biết thua. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis: chuỗi trận ổn định làm điểm tựa

Trong 4 trận gần nhất, Real Betis thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Kết quả gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng xứ Andalucía đang giữ được sự vững vàng cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Việc đứng hạng 12 với 3 điểm đặt Real Betis vào nhóm đang cạnh tranh sát sao ở phần trên của bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ củng cố vị trí và tạo thêm đà đi lên.

FC Porto: phong độ tốt nhưng thứ hạng chưa tương xứng

Ở chiều ngược lại, FC Porto thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Thất bại duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng chiến thắng.

Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại của đội khách lại khá khiêm tốn. FC Porto đang đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Khoảng cách này cho thấy đội bóng của Bồ Đào Nha còn nhiều việc phải làm nếu muốn thu hẹp cách biệt với nhóm phía trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở trạng thái tâm lý khác nhau. Real Betis có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và chuỗi không thua. FC Porto mang theo mạch thắng ấn tượng nhưng cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng.

Nếu Real Betis duy trì được sự chắc chắn như những trận vừa qua, họ có thể kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Ngược lại, FC Porto sẽ dựa vào đà thắng liên tiếp để tìm kiếm kết quả ngay trên sân của đối thủ. Một trận đấu cân bằng, nhiều chi tiết nhỏ quyết định là điều có thể kỳ vọng.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ không thua, Real Betis nhỉnh hơn một chút nhờ lợi thế sân nhà. Dù vậy, chuỗi 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất của FC Porto cho thấy đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn. Trận đấu này hứa hẹn là một phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Real Betis.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)