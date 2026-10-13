TRỰC TIẾPTrực tiếp RB Leipzig vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven bỏ lỡ phạt đền

RB Leipzig0 - 0PSV EindhovenHiệp 1 — phút 40'

40'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36'PSV Eindhoven áp đảo về thế trận

Trôi qua hơn nửa hiệp một, PSV Eindhoven đang là đội làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 62% (so với 38% của RB Leipzig). Đội khách liên tục gây sức ép và áp đảo ở các tình huống cố định với số quả phạt góc lên tới 0 - 6, buộc thủ môn chủ nhà phải có 3 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0 - 0.

24'PSV nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 49% - 51%, song các vị khách PSV Eindhoven đang tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành. Đội bóng Hà Lan nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 4) cũng như trúng đích (1 - 3), đồng thời tạo ra sức ép liên tục với 0 - 4 quả phạt góc trước khung thành chủ nhà.

19'Ivan Perisic bỏ lỡ quả phạt đền đáng tiếc

Cơ hội vàng mở tỷ số đã trôi qua ở phút 19 khi Ivan Perišić không thể thực hiện thành công quả đá phạt đền cho PSV Eindhoven. Dù chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhỉnh hơn trên sân RB Leipzig, đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và tỷ số tiếp tục là 0-0.

16'VAR xác nhận phạt đền cho PSV Eindhoven

Phút 16, sau khi công nghệ VAR vào cuộc can thiệp, quyết định thổi phạt đền dành cho PSV Eindhoven đã được giữ nguyên sau tình huống liên quan đến Ruben van Bommel. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để đại diện Hà Lan tìm kiếm lợi thế lớn ngay trên sân khách.

12'RB Leipzig chiếm quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, RB Leipzig chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 63% - 37%. Dù vậy, PSV Eindhoven cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn 1 - 2 (tổng dứt điểm 2 - 2), nhưng đội khách cũng đã 3 lần bị thổi phạt việt vị.

0'Trận đấu bắt đầu

RB Leipzig tiếp đón PSV Eindhoven.

Cập nhật lúc 02:41 14/10/2026

RB Leipzig đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn nhiều việc phải làm: đội chủ nhà đứng hạng 32 với 0 điểm. Cơ hội để thu hẹp khoảng cách đến vào lúc 02:00 ngày 14/10/2026, khi PSV Eindhoven, đội đang xếp hạng 19 với 1 điểm, đến Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig cần một cú hích để bám sát nhóm đầu

Ở vị trí thứ 32 và chưa có điểm nào, RB Leipzig chịu sức ép rõ rệt trong cuộc đua. Muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội bóng cần những kết quả tích cực ngay trên sân nhà.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận thắng mới nhất là điểm sáng, nhưng đan xen sau đó là những thất bại khiến chuỗi kết quả thiếu liền mạch.

PSV Eindhoven mang theo phong độ tốt

PSV Eindhoven bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi kết quả đáng nể xét trên mặt bằng chung.

Hiện PSV Eindhoven đứng hạng 19 với 1 điểm, hơn RB Leipzig 13 bậc trên bảng xếp hạng. Chênh lệch nhỏ về điểm số nhưng khá lớn về thứ hạng cho thấy cuộc đua ở khu vực này còn rất chặt chẽ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với RB Leipzig, yếu tố quyết định là sự ổn định. Nhìn vào chuỗi thắng, thua đan xen, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả 90 phút, đặc biệt ở những giai đoạn đối thủ gia tăng sức ép.

PSV Eindhoven có lợi thế về phong độ và sự tự tin. Tuy nhiên, việc đi xa khỏi sân nhà tới một Red Bull Arena đông khán giả luôn là phép thử đáng kể, và đây là yếu tố có thể làm thay đổi nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về PSV Eindhoven, trong khi RB Leipzig có lợi thế sân nhà và động lực rất lớn để cải thiện vị thế. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính được dự báo, khi cả hai đội đều cần điểm số để xác lập vị trí trong cuộc đua phía trên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)