TRỰC TIẾPTrực tiếp Racing Santander vs Valencia: Valencia mở tỷ số

Racing Santander0 - 1ValenciaHiệp 1 — phút 30'

30'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Racing Santander 0 - 1 Valencia.

24'Racing Santander nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau nửa đầu hiệp một, Racing Santander đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng lợi thế phạt góc 2 - 0. Tuy nhiên, Valencia vẫn bảo toàn tỷ số 0-1 nhờ sự thực dụng, khi đội chủ nhà chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (trúng đích 0 - 1).

22'Thẻ vàng cho Pablo Ramon Parra

Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pablo Ramon Parra bên phía Racing Santander sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn và phải chịu áp lực bám đuổi khi đã để Valencia dẫn trước 0-1 ngay từ sớm.

12'Valencia giữ lợi thế dẫn bàn sớm

Sau bàn mở tỷ số, Valencia đang chủ động chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt 0-1 trước sự vùng lên của đội chủ nhà. Dù Racing Santander nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%), số cú dứt điểm của hai bên vẫn đang cân bằng ở mức 1-1 và chỉ có Valencia đưa bóng trúng đích (0-1).

2'Daniel Raba Antolín mở tỷ số chớp nhoáng cho Valencia

Ngay ở phút 2, đón đường kiến tạo từ Justin De Haas, Daniel Raba Antolín dứt điểm chính xác đưa Valencia vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng từ rất sớm mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn cho đội khách ngay trên sân El Sardinero.

0'Trận đấu bắt đầu

Racing Santander tiếp đón Valencia.

Cập nhật lúc 02:30 12/10/2026

Valencia bước vào chuyến làm khách lúc 02:00 ngày 12/10/2026 trên sân El Sardinero trong bối cảnh chịu tổn thất nhân sự trước trận. Tình trạng thiếu vắng nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội khách vào bài toán sắp xếp vị trí đầy nan giải, đặc biệt khi họ rất cần một kết quả khả quan để cải thiện tình hình hiện tại.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, Racing Santander đang nắm giữ vị trí thứ 16 với 7 điểm tích lũy. Màn trình diễn của đội chủ nhà trong giai đoạn gần đây có sự trồi sụt nhất định khi họ giành được 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Điểm tựa sân nhà El Sardinero sẽ là yếu tố quan trọng để Racing Santander hướng tới mục tiêu gia tăng điểm số.

Bên kia chiến tuyến, Valencia đang trải qua quãng thời gian nhiều âu lo khi rơi xuống vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 4 điểm. Phong độ của đội khách ghi nhận sự hụt hơi rõ rệt với 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc sứt mẻ lực lượng trước giờ bóng lăn càng khiến thử thách của Valencia thêm phần nặng nề.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang gặp bất lợi về nhân sự và phong độ, Valencia vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần nhất định từ lịch sử chạm trán. Thống kê trong 4 lần gặp nhau gần nhất cho thấy Valencia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Racing Santander chưa từng đánh bại đối thủ trong chuỗi trận này.

Trận đấu tới dự kiến sẽ chứng kiến Racing Santander tận dụng tối đa lợi thế sân bãi cùng khó khăn về quân số của Valencia để chủ động tổ chức lối chơi. Trong khi đó, việc đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự buộc đội khách phải thi đấu thận trọng và trông cậy vào bản lĩnh trong các tình huống phản công.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)