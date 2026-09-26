TRỰC TIẾPTrực tiếp Pogon Szczecin vs Udinese: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Pogon Szczecin1 - 1UdineseHiệp 2 — phút 89'

89'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Pogon Szczecin 1 - 1 Udinese.

83'Udinese thay người ở những phút cuối

Phút 83, Udinese có sự thay đổi nhân sự khi P. Carrillo được tung vào sân để trám vị trí của L. Jovanovic. Đại diện Serie A dường như muốn làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

70'Pogon Szczecin làm mới hàng công

Phút 70, Pogon Szczecin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. Mukairu được tung vào sân thế chỗ J. Nsame. Đội chủ nhà kỳ vọng sự tươi mới trên hàng công sẽ tạo nên đột biến khi tỷ số đang là 1-1.

63'Pogon Szczecin làm mới đội hình với L. Willen

Phút 63, Pogon Szczecin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Willen được tung vào sân thế chỗ B. Mendy. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong bối cảnh hai đội đang hòa 1-1.

63'Pogon Szczecin làm mới đội hình ở phút 63

Phút 63, Pogon Szczecin quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Cuic được tung vào sân để trám vị trí của J. Czaplinski. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm làn gió mới trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giữ thế cân bằng 1-1.

56'Udinese điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai

Phút 56, Udinese thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi O. Solet được tung vào sân để thế chỗ A. Zanoli. Đội bóng Italy đang nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi tỷ số đang là 1-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+1'Udinese điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45+1, Udinese thực hiện quyền thay đổi người khi N. Popov được tung vào sân để thế chỗ I. Gueye. Đội bóng Italy chủ động làm mới đội hình ngay trước giờ nghỉ khi tỷ số đang là 1-1.

36'J. Bieganski gỡ hòa cho Pogon Szczecin

Phút 36, J. Bieganski tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá cho Pogon Szczecin. Pha lập công này giúp đội chủ nhà nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 sau khi để Udinese vượt lên dẫn trước.

31'I. Gueye mở tỷ số cho Udinese

Phút 31, I. Gueye đã tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng quý giá cho Udinese, khai thông thế bế tắc và đưa đội khách vươn lên dẫn trước 0-1.

0'Trận đấu bắt đầu

Pogon Szczecin tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 00:18 27/09/2026

Pogon Szczecin bước vào màn tiếp đón Udinese vào lúc 22h30 ngày 26/09/2026 với điểm tựa lớn nhất đến từ thánh địa Stadion Miejski im. Floriana Krygiera. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà luôn đem lại động lực thi đấu to lớn cho đại diện Ba Lan, đặc biệt khi họ cần phát huy tối đa ưu thế này để tạo ra sự khác biệt trước đại diện đến từ Serie A.

Lợi thế sân bãi và phong độ của Pogon Szczecin

Thi đấu trên sân nhà Stadion Miejski im. Floriana Krygiera được xem là nền tảng quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Pogon Szczecin. Sự tự tin khi làm chủ không gian quen thuộc giúp đội bóng duy trì được nhịp độ thi đấu chủ động và tổ chức các đợt lên bóng mạch lạc.

Về mặt kết quả thi đấu, phong độ gần đây của Pogon Szczecin ghi nhận sự đan xen giữa những kết quả tích cực và những cú vấp. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này có được 2 chiến thắng và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, việc vừa giành được thắng lợi ở lần ra sân gần nhất giúp tinh thần toàn đội được giải tỏa đáng kể sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định trước đó.

Udinese và bài toán duy trì sự ổn định

Ở phía bên kia chiến tuyến, Udinese bước vào chuyến làm khách này với mục tiêu tìm lại mạch thăng hoa. Đội bóng nước Ý sở hữu nền tảng tổ chức kỷ luật nhưng đang có dấu hiệu chững lại về mặt phong độ trong những lần xuất quân vừa qua.

Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy Udinese giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Sau chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, đội bóng này đã trải qua 3 trận liền không biết đến mùi chiến thắng (hòa 1 trận và thua 2 trận). Việc để mất điểm ở trận đấu gần nhất đặt ra thử thách không nhỏ cho đoàn quân của huấn luyện viên trong việc củng cố lại sự tập trung và tính chắc chắn trong khâu phòng ngự khi phải thi đấu xa nhà.

Nhận định xu hướng chiến thuật

Với ưu thế sân nhà, Pogon Szczecin nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi từ sớm nhằm khai thác sự chùng xuống của đối thủ. Sự tự tin tại Stadion Miejski im. Floriana Krygiera chính là chìa khóa để họ gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.

Trong khi đó, Udinese với kinh nghiệm dày dặn cần nhanh chóng chấn chỉnh lại cấu trúc đội hình, hạn chế các sơ hở nơi tuyến dưới và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của đối phương. Một thế trận giằng co và chặt chẽ là điều có thể lường trước, nơi bản lĩnh cùng khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định cục diện của màn so tài này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)