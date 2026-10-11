TRỰC TIẾPTrực tiếp PEC Zwolle vs Cambuur: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

PEC Zwolle0 - 0CambuurHiệp 2 — phút 59'

59'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

56'Jason Ceka nhận thẻ vàng

Phút 56, Jason Ceka bên phía Cambuur phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân MAC³PARK Stadion tiếp tục nóng lên với nhiều pha va chạm khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

52'Ibrahim Cissoko nhận thẻ vàng

Phút 52, Ibrahim Cissoko bên phía PEC Zwolle phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân MAC³PARK Stadion vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

49'PEC Zwolle liên tục bắn phá khung thành Cambuur

Bước sang phút 49, dù Cambuur nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 54% so với 46% của đối thủ, nhưng PEC Zwolle mới là đội tạo ra sức ép nghẹt thở lên cầu môn. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với tỷ lệ 10 - 3, trong đó có tới 5 - 0 về số lần trúng đích, buộc thủ thành bên phía Cambuur đã phải có 5 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45'Cambuur điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Cambuur quyết định làm mới đội hình khi tung Jason Ceka vào sân thế chỗ Fabian Kvam. Nước đi này có thể nhằm cải thiện khả năng tấn công của đội khách khi họ chưa có pha dứt điểm trúng đích nào trong hiệp đấu.

45'Cambuur điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, bên phía Cambuur có sự thay đổi nhân sự khi Nicolas Binder được tung vào sân để thế chỗ cho Ethan Apkakou. Đội khách chủ động làm mới đội hình ngay trước giờ nghỉ giải lao nhằm tìm kiếm đột biến.

39'Sherel Floranus nhận thẻ vàng sau pha tranh cãi

Phút 39, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Sherel Floranus bên phía PEC Zwolle sau tình huống tranh cãi trên sân. Căng thẳng gia tăng khi đôi bên đều đang nỗ lực tìm kiếm lợi thế trong bối cảnh tỷ số vẫn giằng co 0-0.

39'Devid Eugene Bouah nhận thẻ vàng vì tranh cãi

Phút 39, cầu thủ Devid Eugene Bouah bên phía Cambuur phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân MAC³PARK Stadion trở nên khá căng thẳng khi trước đó Sherel Floranus của đội chủ nhà cũng vừa phải nhận án phạt tương tự, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

37'PEC Zwolle dồn ép áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, PEC Zwolle hoàn toàn làm chủ thế trận khi vượt trội về số pha dứt điểm 8-0, trong đó có tới 5-0 cú sút trúng đích. Dù tỷ số vẫn là 0-0 và tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 52% - 48%, Cambuur đang phải gồng mình chống đỡ với 5 pha cứu thua từ hàng thủ.

25'PEC Zwolle chủ động gia tăng sức ép

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận nhỉnh hơn dành cho PEC Zwolle khi họ kiểm soát bóng 55% - 45% trước Cambuur. Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành với tỷ số dứt điểm vượt trội 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), trong khi Cambuur vẫn chưa tạo ra được pha dứt điểm nào và chủ yếu tập trung phòng ngự số đông.

12'PEC Zwolle chủ động ép sân đầu trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, PEC Zwolle nhập cuộc chủ động hơn khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà đã tạo ra sức ép ban đầu với tỷ số dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), trong khi Cambuur vẫn đang tập trung phòng ngự và chưa có pha bắn phá nào.

0'Trận đấu bắt đầu

PEC Zwolle tiếp đón Cambuur.

Cập nhật lúc 20:50 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa PEC Zwolle và Cambuur diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MAC³PARK Stadion đang thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực. Chuỗi trận thiếu ổn định vừa qua khiến đôi bên rơi vào tình cảnh khó khăn, biến màn so tài này thành cơ hội then chốt để giải tỏa áp lực tâm lý và tích lũy những điểm số quan trọng.

Áp lực điểm số tại nửa dưới bảng xếp hạng

Tình cảnh hiện tại của cả hai câu lạc bộ phản ánh rõ nét sự chật vật kể từ đầu mùa. Sau những vòng đấu đã qua, Cambuur đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà PEC Zwolle bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 16 khi sở hữu 4 điểm trong tay.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 1 điểm mong manh. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai đội tạo ra bước chuyển biến đáng kể về mặt tinh thần, đồng thời nới rộng hoặc đảo ngược cách biệt trực tiếp với chính đối thủ cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Phong độ thiếu ổn định của cả hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, cả PEC Zwolle lẫn Cambuur đều chưa thể mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ. Sự phập phù trong lối chơi khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quý giá.

Với PEC Zwolle, họ vừa có được một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể trong chuỗi 5 trận gần nhất, thành tích của đội chủ sân MAC³PARK Stadion vẫn khá ảm đạm khi chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua. Dù thắng lợi mới đây mang lại chút hy vọng, nhưng việc để thua tới 3 trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy hệ thống vận hành của họ vẫn còn bộc lộ nhiều lỗ hổng cần sớm khắc phục.

Ở bên kia chiến tuyến, Cambuur cũng không ở trong trạng thái tốt hơn. Đội khách đang trải qua giai đoạn chững lại khi để thua ở 2 trận gần nhất. Tính trong 5 trận đấu đã qua, Cambuur giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại. Việc liên tiếp trắng tay trong hai lần ra sân gần nhất đang đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện đội bóng trong việc xốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đội bóng ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt và luôn phân định thắng thua rõ ràng. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy không có bất kỳ trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

PEC Zwolle là bên nắm giữ lợi thế nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 3 chiến thắng trong 5 lần so tài này. Ngược lại, Cambuur cũng đã có 2 lần ca khúc khải hoàn trước đối thủ. Việc chưa từng chia điểm ở 5 màn so tài gần đây cho thấy mỗi khi gặp nhau, cả hai đội đều sẵn sàng chơi đôi công và tận dụng triệt để những sai sót của đối phương để định đoạt kết quả trận đấu.

Cục diện giằng co và toan tính chiến thuật

Bước vào trận đấu lúc 19:30 ngày 11/10/2026, lợi thế sân nhà MAC³PARK Stadion cùng thành tích đối đầu có phần nhỉnh hơn sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể cho PEC Zwolle. Tuy nhiên, với khoảng cách chỉ là 1 điểm, Cambuur chắc chắn không hành quân đến sân khách với tư tưởng cam chịu.

Trong bối cảnh cả hai đều đang khát khao một kết quả tích cực để chặn đứng chuỗi ngày u ám, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định ở giai đoạn đầu trước khi tốc độ được đẩy cao. Đội bóng nào kiểm soát tốt hơn các khu vực trọng yếu và hạn chế được sai lầm cá nhân sẽ nắm giữ cơ hội lớn để đạt được mục tiêu đề ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)