Omonia Nicosia1 - 0Celta VigoHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Omonia Nicosia 1 - 0 Celta Vigo.

88'J. Balkovec mở tỷ số muộn màng cho Omonia Nicosia

Phút 88, J. Balkovec tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Omonia Nicosia trước Celta Vigo. Bàn thắng muộn màng này mang lại lợi thế vô cùng quý giá cho đội chủ nhà trên sân GSP Stadium khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại ít phút.

84'Celta Vigo nhỉnh hơn nhưng vẫn bế tắc

Bước sang phút 84, thế trận giằng co vẫn chưa được khai thông khi đôi bên hòa 0-0. Celta Vigo nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 53% và có 6 quả phạt góc so với 3 của đội chủ nhà, nhưng Omonia Nicosia vẫn thi đấu kiên cường để chia đều số pha dứt điểm trúng đích 3 - 3.

78'Celta Vigo tăng cường hàng công

Phút 78, Celta Vigo quyết định làm mới hàng công khi rút A. Nunez rời sân để nhường chỗ cho B. Iglesias. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0 trên sân GSP Stadium, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Tây Ban Nha tạo ra đột biến ở những phút cuối trận.

75'Omonia Nicosia làm mới hàng công

Phút 75, Omonia Nicosia thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi đưa A. Kakoullis vào sân thế chỗ S. Coulibaly. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến để phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Celta Vigo.

72'Celta Vigo gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 72, Celta Vigo duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 46% - 54% cùng 6 - 10 pha dứt điểm so với đội chủ nhà. Dù đại diện Tây Ban Nha nhỉnh hơn về phạt góc (3 - 6), Omonia Nicosia vẫn kiên cường giữ vững tỷ số 0 - 0 nhờ sự tập trung ở hàng thủ.

72'Celta Vigo làm mới hàng công

Phút 72, Celta Vigo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Alvarez được tung vào sân thế chỗ P. Duran. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm đột biến để khai thông thế bế tắc.

72'Celta Vigo làm mới đội hình ở phút 72

Phút 72, Celta Vigo quyết định làm mới nhân sự khi rút H. Burcio rời sân để nhường chỗ cho A. Febas. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để khai thông thế bế tắc.

68'W. Swedberg nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo

Phút 68, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo W. Swedberg bên phía Celta Vigo sau một tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Trận đấu trên sân GSP Stadium vẫn đang giằng co căng thẳng khi tỷ số tạm thời là 0-0.

63'Omonia Nicosia làm mới đội hình giữa hiệp hai

Phút 63, Omonia Nicosia quyết định có sự thay đổi nhân sự khi L. Brouwers được tung vào sân thế chỗ của M. Tankovic. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân GSP Stadium, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận tấn công.

60'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 60, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng và chưa bên nào tìm được bàn khai thông bế tắc. Celta Vigo nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% cùng số pha dứt điểm 6 - 8, nhưng Omonia Nicosia vẫn thi đấu tập trung và thậm chí tạo ra số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn (3 - 2).

56'Celta Vigo điều chỉnh nhân sự ở phút 56

Phút 56, Celta Vigo tiến hành thay đổi nhân sự trên sân khi H. Gonzalez được tung vào sân thế chỗ cho F. Jutgla nhằm tìm kiếm nét tươi mới trong lối chơi.

56'Celta Vigo làm mới hàng công với Swedberg

Phút 56, ban huấn luyện Celta Vigo quyết định tăng cường sức ép khi tung W. Swedberg vào sân thế chỗ C. Driouech. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân GSP Stadium, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện hiệu quả dứt điểm nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

48'Celta Vigo nhỉnh hơn về thế trận

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 48', thế trận vẫn duy trì ở thế giằng co với tỷ số 0-0. Celta Vigo kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56% cùng 8 pha dứt điểm, nhưng đội chủ nhà Omonia Nicosia cũng cho thấy sự nguy hiểm khi đã có 3 lần sút trúng đích.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36'Celta Vigo nhỉnh hơn về thế trận

Trôi qua hơn nửa hiệp một, Celta Vigo kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 47% - 53% và tích cực bắn phá khung thành đối phương khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 3 - 6. Dẫu vậy, Omonia Nicosia vẫn duy trì sự tập trung tối đa ở hàng thủ, khiến bảng điện tử vẫn giậm chân tại chỗ ở tỷ số 0-0.

24'Celta Vigo kiểm soát bóng vượt trội

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế nghiêng về phía đội khách khi Celta Vigo nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 41% - 59% và tung ra 1 - 3 cú dứt điểm. Dù vậy, Omonia Nicosia vẫn duy trì thế trận rình rập và là đội tạo ra cú sút trúng đích duy nhất (1 - 0), khiến tỷ số vẫn giậm chân tại mốc 0-0.

12'Celta Vigo nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Celta Vigo là đội chủ động cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58% so với 42% của Omonia Nicosia. Dẫu vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi mỗi bên mới chỉ tạo ra 1 - 1 về số pha dứt điểm, trong đó cơ hội trúng đích duy nhất lúc này thuộc về đội chủ nhà.

0'Trận đấu bắt đầu

Omonia Nicosia tiếp đón Celta Vigo.

Cập nhật lúc 01:32 17/09/2026

Omonia Nicosia đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc so tài đầy thử thách trên sân vận động GSP Stadium. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h45 ngày 16/09, mang tính chất quan trọng đối với toan tính của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn hiện tại.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Trên bảng xếp hạng, Celta Vigo hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 0 điểm. Trong khi đó, Omonia Nicosia xếp ở vị trí thứ 27 với 0 điểm. Dù điểm số chưa có sự phân tách rõ rệt, thứ hạng phản ánh rõ những thử thách mà đội chủ nhà đang phải đối mặt trong việc cải thiện vị thế và tiến gần hơn đến mục tiêu đã đề ra.

Được chơi trên sân nhà GSP Stadium sẽ là điểm tựa đáng kể cho Omonia Nicosia. Đội bóng đảo Síp cần tận dụng tối đa lợi thế sân bãi nhằm tạo ra thế trận chủ động trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha.

Đánh giá phong độ và điểm tựa thi đấu

Nhìn vào phong độ thi đấu qua 4 trận gần nhất, Omonia Nicosia ghi nhận thành tích gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đội bóng này vừa trải qua trận hòa gần nhất, tiếp nối sau một chiến thắng, một trận thua và một trận thắng trước đó. Sự đan xen giữa các kết quả cho thấy Omonia Nicosia sở hữu khả năng giành điểm nhưng vẫn cần duy trì sự tập trung cao độ xuyên suốt 90 phút.

Về phía Celta Vigo, chuyến làm khách tại GSP Stadium đặt ra bài toán về khả năng kiểm soát thế trận trên đất khách. Với vị trí thứ 8 hiện tại, đại diện La Liga chắc chắn muốn thiết lập một lối chơi kỷ luật nhằm bảo toàn ưu thế trước sự cạnh tranh quyết liệt từ đội chủ nhà.

Trận chạm trán giữa Omonia Nicosia và Celta Vigo hứa hẹn diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật, nơi từng khoảnh khắc tận dụng cơ hội trên sân GSP Stadium sẽ quyết định trực tiếp đến cục diện phân định giữa hai đội.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)