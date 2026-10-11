TRỰC TIẾPTrực tiếp Nice vs Strasbourg: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Nice1 - 1StrasbourgNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+2'Nice gỡ hòa 1-1 sau pha phản lưới nhà

Phút 45+2', bất ngờ đã xảy ra khi Pape Demba Diop lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Nice có được bàn gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Bàn thắng may mắn đến đúng thời điểm quan trọng giúp đội chủ sân Allianz Riviera giải tỏa áp lực dù Strasbourg mới là bên chơi lấn lướt hơn trong hiệp một.

41'Dario Essugo mở tỷ số cho Strasbourg

Phút 41, Dario Essugo dứt điểm chính xác đưa Strasbourg vượt lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của Conrad Harder. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội khách khi họ kiểm soát bóng tới 54% và tung ra tới 7 pha dứt điểm.

37'Strasbourg lấn lướt về số cơ hội dứt điểm

Tiến về những phút cuối hiệp một, Nice và Strasbourg vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0. Dù thời lượng cầm bóng khá cân bằng ở mức 48% - 52%, đội khách mới là bên tạo ra nhiều sức ép hơn khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), buộc hàng thủ đội chủ nhà phải thi đấu rất tập trung.

37'Nice sớm điều chỉnh nhân sự ở hiệp một

Phút 37, Nice buộc phải có sự thay đổi người sớm khi Hicham Boudaoui được tung vào sân thế chỗ Djibril Coulibaly. Đội chủ nhà đang trải qua thế trận khá lép vế trước Strasbourg với số pha dứt điểm khiêm tốn 1-6 và tỷ số vẫn đang là 0-0.

25'Strasbourg nhỉnh hơn về cơ hội

Trôi qua 25 phút thi đấu, trận đấu diễn ra khá giằng co nhưng đội khách Strasbourg đang có phần chủ động hơn khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% so với 47%). Strasbourg cũng tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn với số lần dứt điểm là 1 - 3, trong đó có 1 cú sút trúng đích buộc thủ môn đội chủ nhà phải cứu thua, trong khi Nice vẫn chưa có cú dứt điểm trúng khung thành nào.

12'Nice kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút đầu trận, Nice là đội chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62% - 38%. Dù vậy, Strasbourg mới là bên có cơ hội đầu tiên khi sở hữu pha dứt điểm trúng đích duy nhất (0 - 1), buộc thủ thành đội chủ nhà phải thực hiện 1 pha cứu thua.

0'Trận đấu bắt đầu

Nice tiếp đón Strasbourg.

Cập nhật lúc 20:50 11/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Nice và Strasbourg diễn ra vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Allianz Riviera hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đầy toan tính. Hiện tại, Strasbourg đang tích cực tích lũy từng điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Nice cũng đặt quyết tâm giành kết quả tích cực để cải thiện vị trí hiện tại.

Strasbourg nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm trên

Bước vào trận đấu này, Strasbourg đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 7 điểm. Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của đội bóng thể hiện sự đan xen với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Sau những kết quả trái ngược, chuyến hành quân đến sân Allianz Riviera mở ra cơ hội để họ tìm kiếm kết quả tích cực nhằm duy trì áp lực lên nửa trên bảng xếp hạng.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Strasbourg cho thấy họ sẵn sàng thi đấu chủ động trước các đối thủ ngang tầm. Lối chơi kỷ luật cùng việc chắt chiu điểm số qua từng vòng đấu sẽ là chìa khóa để đội khách theo đuổi mục tiêu cạnh tranh các vị trí tham dự đấu trường châu Âu.

Nice tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà Allianz Riviera

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nice hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, chỉ kém đội khách vỏn vẹn 2 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả chưa thực sự ổn định đòi hỏi Nice phải có những toan tính thận trọng hơn khi trở về sân nhà.

Lợi thế sân bãi tại Allianz Riviera sẽ là điểm tựa quan trọng để Nice thiết lập thế trận chắc chắn. Khoảng cách điểm số rất sít sao giữa hai câu lạc bộ biến trận đấu này thành cơ hội rõ rệt để Nice thu hẹp cách biệt hoặc thay đổi cục diện hiện tại nếu tận dụng tốt ưu thế địa lợi.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nice đang là đội nắm giữ đôi chút lợi thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Strasbourg. Lịch sử này mang lại sự tự tin nhất định cho đội chủ sân Allianz Riviera trong việc hóa giải lối chơi của đối phương.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ ngay từ những phút đầu khi cả Nice và Strasbourg đều không muốn mắc sai lầm trước đối thủ trực tiếp. Với khoảng cách 2 điểm mong manh, sự cẩn trọng về mặt chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định diễn biến trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)