TRỰC TIẾPTrực tiếp Nice vs Lille: Hiệp 2 bắt đầu, Nice dẫn 1-0

Nice1 - 0LilleHiệp 2 — phút 54'

54'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Nice 1 - 0 Lille.

48'Lille chủ động đẩy cao đội hình

Bước sang phút 48, Lille gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 59% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (7-5). Tuy nhiên, Nice vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 nhờ hàng thủ chơi tập trung và sự chắc chắn của thủ thành đội nhà với 2 lần cứu thua.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1'Xavier Mandza nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một

Phút 45+1', Xavier Mandza bên phía Nice phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một, trong bối cảnh họ đang phải nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Lille.

36'Lille kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Nice vẫn dẫn trước

Vượt lên dẫn trước 1-0, Nice chủ động nhường thế trận khi tỷ lệ cầm bóng chỉ đạt 45% - 55% nghiêng về Lille. Dù cầm bóng vượt trội, đội khách chưa tạo ra sức ép đủ lớn khi chỉ có 4 lần dứt điểm so với 5 của Nice, và cả hai đội đều mới có đúng 1 - 1 cú sút trúng đích.

24'Lille dồn ép tìm bàn gỡ

Nửa đầu hiệp một trôi qua với nỗ lực đẩy cao đội hình của Lille nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội khách đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 42% - 58% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (2 - 3), nhưng Nice vẫn chủ động lùi sâu phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

22'Nathan Ngoy phản lưới nhà giúp Nice dẫn trước

Phút 22, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi Nathan Ngoy lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Nice vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trên sân Allianz Riviera. Dù Lille kiểm soát bóng nhỉnh hơn (42% - 58%), sai lầm tai hại nơi hàng thủ đã khiến đội khách phải nhận bàn thua đau đớn.

12'Lille kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Lille đang chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ 56% - 44%. Dẫu vậy, Nice lại là đội có nỗ lực uy hiếp cầu môn duy nhất cho tới lúc này với số pha dứt điểm là 1 - 0, đồng thời liên tục phạm lỗi để ngắt nhịp thi đấu của đối phương.

5'Mohamed Abdelmoneim nhận thẻ vàng cảnh cáo từ sớm

Ngay ở phút thứ 5, trung vệ Mohamed Abdelmoneim bên phía Nice đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Việc trụ cột hàng thủ sớm dính án phạt sẽ là bất lợi lớn cho đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Nice tiếp đón Lille.

Cập nhật lúc 23:28 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Nice và Lille diễn ra vào lúc 22:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Allianz Riviera mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân áo sọc đỏ đen đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi rất cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực và tạo bước ngoặt tinh thần.

Khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng của Nice

Đội chủ nhà Nice đang trải qua quãng thời gian thi đấu không như mong đợi. Trong 4 trận đấu gần nhất, họ chưa thể giành nổi một chiến thắng nào khi phải nhận 2 trận hòa xen kẽ 2 thất bại. Chuỗi phong độ nghèo nàn này khiến Nice tụt xuống vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm tích lũy được.

Được trở về sân vận động Allianz Riviera, mục tiêu cao nhất của Nice là chấm dứt chuỗi trận không thắng vừa qua. Dù vậy, để hiện thực hóa tham vọng đó, các cầu thủ chủ nhà cần cải thiện rõ rệt khả năng chuyển hóa cơ hội cũng như gia cố sự tập trung ở hàng phòng ngự.

Thử thách cực đại mang tên Lille

Bên kia chiến tuyến, Lille lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Đại diện phía bắc đang có được sự hưng phấn tột độ với chuỗi thành tích ấn tượng gồm 3 trận thắng và 1 trận hòa sau 4 trận ra sân gần đây. Thành tích thuyết phục này giúp họ bay cao ở vị trí thứ 4 với 10 điểm trong tay.

Sự ổn định về mặt lối chơi cùng hiệu quả thi đấu đáng nể biến Lille thành thử thách đầy cam go đối với bất kỳ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại. Phong độ thăng hoa giúp các vị khách tràn đầy tự tin khi hành quân đến miền nam nước Pháp.

Tương quan cân bằng và kịch bản giằng co

Dù có sự chênh lệch đáng kể về điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Nice giành 1 chiến thắng, hòa 3 trận và Lille cũng chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích đối đầu bất phân thắng bại đó là điểm tựa tinh thần to lớn cho Nice. Khi điểm tựa Allianz Riviera được phát huy tối đa cùng quyết tâm chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm, Nice hoàn toàn có thể tạo nên thế trận giằng co và gây ra nhiều khó khăn cho một Lille đang thăng hoa.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)