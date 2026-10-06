TRỰC TIẾPTrực tiếp Nga vs Nigeria: Nigeria rút ngắn cách biệt 3-2

Nga3 - 2NigeriaHiệp 2 — phút 83'

83'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Nga 3 - 2 Nigeria.

81'C. Nwoko bên phía Nigeria nhận thẻ vàng

Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Nwoko bên phía Nigeria sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng trên sân Nizhny Novgorod Stadium khi đội khách nỗ lực bám đuổi dù đang bị dẫn 2-3.

79'Nga điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 79, tuyển Nga tiến hành thay người khi M. Beveev được tung vào sân thế chỗ V. Melekhin. Nước đi này diễn ra ngay sau khi Nigeria rút ngắn cách biệt xuống 3-2, qua đó giúp đội chủ nhà củng cố lại đội hình trong những phút cuối.

78'P. Edokpolor nhen nhóm hy vọng cho Nigeria

Phút 78, P. Edokpolor lên tiếng kịp thời để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 3-2 cho Nigeria. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện châu Phi thắp lại cơ hội giành điểm trên sân Nizhny Novgorod Stadium trong những phút thi đấu còn lại.

75'Nga áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 75, Nga tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng lên tới 61% - 39%. Đại diện châu Âu áp đảo cả về số cơ hội tạo ra khi tung ra 13 - 6 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 2), khiến Nigeria gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức vây hãm khung thành đối phương.

70'Nigeria làm mới nhân sự tìm hy vọng

Phút 70, Nigeria có sự điều chỉnh nhân sự khi P. Edokpolor được tung vào sân để thay thế A. Adeoye. Đang bị dẫn 1-3 và chịu lép vế về thế trận, đại diện châu Phi rất cần luồng gió mới để hy vọng rút ngắn cách biệt.

70'Nigeria làm mới hàng công trong thế bị dẫn bàn

Phút 70, Nigeria có sự điều chỉnh nhân sự khi U. Abubakar được tung vào sân thay thế cho M. Simon. Đang bị dẫn 1-3 và chịu lép vế về thế trận, đại diện châu Phi cần một luồng gió mới trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

63'Nga áp đảo và duy trì cách biệt an toàn

Bước sang phút 63, Nga tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 3-1 và nắm tới 61% - 39% thời lượng kiểm soát bóng. Đội bóng xứ bạch dương dồn ép đối thủ nghẹt thở với thống kê dứt điểm vượt trội 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), không cho Nigeria nhiều khoảng trống để vùng lên tìm bàn gỡ.

60'Nga làm mới hàng công với K. Tyukavin

Phút 60, ĐT Nga quyết định có sự điều chỉnh trên hàng công khi K. Tyukavin được tung vào sân thế chỗ A. Sobolev. Đang dẫn trước 3-1 và kiểm soát bóng tới 61%, đội chủ nhà muốn duy trì sức ép nhằm củng cố lợi thế an toàn.

60'Nga điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 60, đội tuyển Nga thực hiện quyền thay đổi cầu thủ khi K. Glebov được tung vào sân thế chỗ L. Sadulaev. Nắm lợi thế dẫn trước 3-1, sự xuất hiện của K. Glebov hứa hẹn giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận.

60'Nga rút A. Miranchuk rời sân

Phút 60, ĐT Nga tiến hành điều chỉnh nhân sự khi M. Glushenkov được tung vào sân thay cho A. Miranchuk. Đang dẫn trước 3-1 và kiểm soát thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn làm mới nguồn năng lượng cho tuyến trên.

54'A. Miranchuk nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Nga

Phút 54, từ đường kiến tạo của A. Sobolev, A. Miranchuk dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Nga. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà củng cố vững chắc thế trận áp đảo trước Nigeria trên sân Nizhny Novgorod Stadium.

49'Nga áp đảo về thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Nga vẫn duy trì thế chủ động và tạo ra sức ép lớn lên phần sân Nigeria khi kiểm soát bóng tới 62% - 38%. Đội bóng xứ bạch dương vượt trội hoàn toàn về số pha hãm thành với tỷ lệ dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công.

46'Nigeria làm mới hàng công ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Nigeria quyết định có sự thay đổi nhân sự khi A. Umar được tung vào sân thế chỗ K. Iheanacho. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội khách đang bị Nga dẫn trước 2-1 và cần tìm kiếm thêm phương án để xoay chuyển cục diện.

46'Nigeria làm mới hàng công đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Nigeria thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Adams được tung vào sân để thế chỗ S. Michael. Đội khách cần tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Nga dẫn ngược 2-1 trước giờ giải lao.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+2'M. Kislyak đưa Nga vươn lên dẫn trước

Vào đúng những phút bù giờ của hiệp một (45+2'), M. Kislyak đã tỏa sáng để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Nga. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà hoàn tất màn lội ngược dòng trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

43'Thẻ vàng liên tiếp cho đội tuyển Nga

Phút 43, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Sadulaev sau pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội tuyển Nga chỉ trong ít phút cuối hiệp một, trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1.

37'Nga áp đảo hoàn toàn về thế trận

Tiến về những phút cuối hiệp một, ĐT Nga vẫn duy trì sức ép nghẹt thở với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62% - 38%. Đội bóng xứ bạch dương áp đảo hoàn toàn ở các chỉ số tấn công khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 9 - 1 (trúng đích 2 - 1) cùng 4 - 1 quả phạt góc, trong khi Nigeria chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

37'I. Oblyakov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 37, tiền vệ I. Oblyakov bên phía Nga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, pha can thiệp có phần quyết liệt này khiến cầu thủ chủ nhà sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

30'Sadulaev tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Nga

Phút 30, L. Sadulaev ghi bàn thắng quan trọng giúp Nga quân bình tỷ số 1-1 trước Nigeria. Pha lập công này đưa trận đấu trên sân Nizhny Novgorod Stadium trở về vạch xuất phát sau khi đội bóng xứ bạch dương nỗ lực gia tăng sức ép.

25'Nga nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Sau gần nửa hiệp một, tuyển Nga chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số pha dứt điểm (5 - 1). Dẫu vậy, các pha hãm thành của đội bóng xứ bạch dương vẫn thiếu độ chuẩn xác khi chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 1), trong khi Nigeria vẫn duy trì thế dẫn trước 0 - 1 nhờ sự thực dụng.

13'Nigeria làm chủ khu trung tuyến

Sau bàn mở tỷ số sớm, Nigeria tiếp tục nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 56% so với 44% của đối thủ. Phía bên kia, Nga nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội nhưng mới chỉ có 2 cú dứt điểm chưa trúng đích (so với 1 trúng đích của Nigeria), đồng thời liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng.

10'K. Iheanacho mở tỷ số cho Nigeria

Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 10 khi K. Iheanacho dứt điểm chuẩn xác đưa Nigeria vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Phi chiếm lợi thế lớn dù Nga đang nỗ lực kiểm soát lại thế trận trên sân Sovcombank Arena.

0'Trận đấu bắt đầu

Nga tiếp đón Nigeria.

Cập nhật lúc 00:50 07/10/2026

Đội tuyển Nga bước vào cuộc tiếp đón Nigeria với tâm thế tự tin nhờ điểm tựa sân nhà Sovcombank Arena vào lúc 23:00 ngày 06/10/2026. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài kịch tính khi cả hai đội bóng đều đang sở hữu những thông số phong độ đầy tích cực trong thời gian qua.

Điểm tựa từ chuỗi trận thăng hoa của tuyển Nga

Dù vừa phải nhận một thất bại ở lần ra sân gần nhất, tuyển Nga trước đó đã thể hiện phong độ hủy diệt với mạch 4 chiến thắng liên tiếp. Nhìn tổng thể trong 5 trận gần nhất, đại diện xứ bạch dương đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này cho thấy lối chơi của đội chủ nhà đang vận hành hết sức trơn tru và gắn kết.

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Sovcombank Arena, đoàn quân áo đỏ chắc chắn muốn nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng. Thất bại vừa qua được xem như một nốt trầm tạm thời, và màn tiếp đón đại diện đến từ châu Phi là cơ hội không thể tốt hơn để chủ nhà tái khẳng định sự thăng hoa trong lối chơi.

Sự lỳ lợm và tính kỷ luật của tuyển Nigeria

Bên kia chiến tuyến, Nigeria cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Trong 5 trận đấu gần đây, "Những chú đại bàng xanh" sở hữu thành tích 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng này đang duy trì chuỗi 3 trận liên tiếp không thua, bao gồm 2 chiến thắng thuyết phục trước khi bị chia điểm ở trận hòa gần nhất.

Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp Nigeria duy trì sự ổn định cần thiết. Đối đầu với một đối thủ đang có mạch thi đấu hưng phấn trên sân khách, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ tiếp tục chọn cách tiếp cận thực dụng, đề cao tính an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc tung ra đòn phản công chớp nhoáng.

Cục diện giằng co và xu hướng trận đấu

Lần gặp nhau duy nhất trước đây giữa hai đội tuyển đã kết thúc với kết quả hòa, phản ánh sự cân tài cân sức rõ nét mỗi khi đôi bên đụng độ. Bước vào màn tái ngộ này, sự thăng hoa từ 4 trận thắng gần đây của tuyển Nga sẽ đối đầu trực tiếp với chuỗi 3 trận bất bại đầy kiên cường của Nigeria.

Lợi thế sân bãi cùng quyết tâm trở lại đường ray chiến thắng giúp tuyển Nga được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về thế chủ động. Tuy nhiên, sự bền bỉ cùng bản lĩnh đã giúp Nigeria chỉ để thua 1 trong 5 trận vừa qua hứa hẹn sẽ tạo nên thế trận giằng co quyết liệt từng mét vuông cỏ tại Sovcombank Arena.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)