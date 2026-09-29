TRỰC TIẾPTrực tiếp Nga vs Iran: Hiệp 2 bắt đầu, Nga dẫn 2-0

Nga2 - 0IranHiệp 2 — phút 82'

82'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Nga 2 - 0 Iran.

79'Nga điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 79, tuyển Nga tiến hành thay người khi N. Umyarov được tung vào sân để trám vị trí của A. Batrakov. Đang dẫn trước 2-0 và kiểm soát bóng áp đảo tới 70%, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

79'Nga làm mới hàng công với A. Sobolev

Phút 79, tuyển Nga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Sobolev được tung vào sân thế chỗ K. Tyukavin. Đang dẫn trước 2-0 và kiểm soát thế trận trên sân Kazan Arena, đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến trên nhằm duy trì áp lực trong những phút cuối.

78'A. Nemati nhận thẻ vàng

Phút 78, cầu thủ A. Nemati bên phía Iran phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 2-0 trên sân Kazan Arena, các cầu thủ Iran liên tục gặp khó khăn và không giữ được sự bình tĩnh ở những pha tranh chấp.

76'Nga áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Bước sang phút 76, đội tuyển Nga hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 71% - 29%. Dù đang dẫn 2-0 và nhịp độ không quá dồn dập khi tổng số pha dứt điểm chỉ là 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), Nga vẫn kiểm soát chặt chẽ trận đấu và khiến Iran gần như không có cơ hội phản kháng.

68'Iran điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 68, Iran quyết định làm mới đội hình khi O. Noorafkan được tung vào sân để thay thế cho M. Ghorbani. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và lép vế về quyền kiểm soát bóng, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận ở nửa sau hiệp hai.

66'Iran điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 66, tuyển Iran thực hiện sự thay đổi người khi S. Zahedi được tung vào sân để thế chỗ cho A. Yousefi. Đang bị dẫn trước 2-0 trên sân Kazan Arena, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

66'Iran làm mới đội hình ở phút 66

Phút 66, Iran thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Hajieydi được tung vào sân thế chỗ S. Ezatolahi. Đang bị dẫn trước 0-2, đội khách cần những làn gió mới để cải thiện thế trận trước sức ép áp đảo từ đối thủ.

65'Nga rút Glushenkov ra nghỉ, Miranchuk vào sân

Phút 65, đội tuyển Nga thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi A. Miranchuk được tung vào sân thế chỗ M. Glushenkov. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thời lượng cầm bóng áp đảo 71% - 29%, ban huấn luyện đội chủ nhà đang chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự kiểm soát thế trận.

65'Nga điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 65, tuyển Nga thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi D. Prutsev được tung vào sân thế chỗ I. Oblyakov. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Kazan Arena, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới lực lượng nhằm duy trì thế trận an toàn.

64'Nga áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng

Bước sang phút 64, tuyển Nga hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng lên tới 71% - 29%. Dù tạo ra thế trận áp đảo và dẫn trước với tỷ số 2-0, số cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện nhiều khi tổng số pha dứt điểm trúng đích của hai đội mới dừng lại ở mức 2 - 1.

54'Glushenkov nhận thẻ vàng ở hiệp hai

Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Glushenkov bên phía Nga sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-0 và kiểm soát thế trận, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có.

52'Nga áp đảo về quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 52, Nga vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 2-0 và áp đảo về tỷ lệ cầm bóng lên tới 71% - 29%. Dù Iran nỗ lực bám đuổi, đội bóng áo trắng vẫn chưa tạo ra nhiều đột biến trước đối thủ đang thi đấu hết sức chặt chẽ.

46'Iran điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Iran quyết định làm mới đội hình khi S. Fallah được tung vào sân thế chỗ S. Hardani. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và đối phương kiểm soát bóng tới 71%, ban huấn luyện đội khách buộc phải có những toan tính nhằm cải thiện thế trận.

46'Iran thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Iran quyết định làm mới đội hình khi rút S. Azmoun ra nghỉ và đưa Dargahi D vào sân. Đang bị Nga dẫn trước 2-0 trên sân Kazan Arena, đội khách buộc phải tìm kiếm làn gió mới để cải thiện thế trận tấn công.

46'Iran điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Iran quyết định làm mới đội hình khi tung P. Niazmand vào sân để thế chỗ S. Hosseini. Việc để Nga dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu buộc đại diện châu Á phải sớm đưa ra những tính toán nhằm tìm kiếm sự khởi sắc.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

40'Nga áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Tiến gần về cuối hiệp một, đội tuyển Nga hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng áp đảo 76% - 24%. Dù cả hai đội cùng có 3 - 3 lần dứt điểm và 1 - 1 cú sút trúng đích, sự vượt trội trong kiểm soát thế trận vẫn giúp đội chủ nhà duy trì khoảng cách dẫn trước 2-0 khá an toàn.

36'A. Golovin nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Nga

Phút 36, A. Golovin dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Nga. Bàn thắng này tiếp tục củng cố thế trận áp đảo của đội chủ nhà tại Kazan Arena khi họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 76% - 24%.

31'Thẻ vàng cho S. Hardani của Iran

Phút 31, trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo S. Hardani bên phía Iran sau pha phạm lỗi nhằm giảm bớt áp lực từ đối thủ. Đang bị dẫn trước 1-0 và lép vế về quyền kiểm soát bóng, đội khách tỏ ra khá nóng vội trong các pha tranh chấp.

27'Iran sớm điều chỉnh nhân sự

Phút 27, đội tuyển Iran thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ từ sớm khi E. Hajsafi được tung vào sân thế chỗ M. Mohebi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 và chịu lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, sự xuất hiện của Hajsafi được kỳ vọng sẽ giúp đại diện châu Á xốc lại đội hình.

26'Nga áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau gần nửa tiếng thi đấu, đội tuyển Nga hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 79% - 21% trước Iran. Dù bị ép sân và phải phạm lỗi 0 - 4 lần để ngăn cản đối thủ, Iran vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các đợt phản công khi chỉ số dứt điểm đang là 2 - 2 (trúng đích 1 - 1).

21'A. Golovin mở tỷ số cho tuyển Nga

Phút 21, A. Golovin đã tỏa sáng để ghi bàn đưa Nga vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận khi đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội lên tới 79% - 21% trước Iran.

12'Nga áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Sau 12 phút bóng lăn, Nga hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 84% - 16% trước Iran. Dù vậy, đội khách mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi đã có 0 - 2 lần dứt điểm và buộc thủ thành tuyển Nga phải có 1 lần cứu thua.

0'Trận đấu bắt đầu

Nga tiếp đón Iran.

Cập nhật lúc 00:49 30/09/2026

Đội tuyển Nga luôn thể hiện sự tự tin cao độ mỗi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Cuộc tiếp đón Iran trên sân vận động Ak Bars Arena vào lúc 23h00 ngày 29/09/2026 mang đến cơ hội lớn để những chú gấu Nga phát huy tối đa lợi thế quen thuộc nhằm áp đặt thế trận lên đối thủ.

Điểm tựa sân nhà và phong độ ổn định của đội tuyển Nga

Lợi thế sân bãi luôn là vũ khí quan trọng trong cách xây dựng lối chơi của đội tuyển Nga. Tại Ak Bars Arena, đội bóng xứ bạch dương thường duy trì nhịp độ kiểm soát chủ động và sự hưng phấn trong từng pha triển khai bóng. Điểm tựa vững chắc này càng gia tăng giá trị khi xét đến diện mạo tích cực mà toàn đội đang trình diễn thời gian qua.

Thống kê cho thấy đội tuyển Nga sở hữu phong độ khá ấn tượng khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý, họ bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn nhờ thắng lợi ở lần ra sân gần nhất. Sự ổn định giữa các tuyến giúp đội chủ nhà duy trì cấu trúc đội hình cân bằng và kiểm soát tốt diễn biến trên sân.

Thử thách cho Iran trước cán cân đối đầu nghiêng về chủ nhà

Bên kia chiến tuyến, Iran di chuyển đến sân Ak Bars Arena với hành trang phong độ gồm 3 chiến thắng và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Tây Á từng có giai đoạn chơi thăng hoa với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng bước hụt ở lần ra sân gần nhất đã để lại những âu lo nhất định trước chuyến làm khách được đánh giá nhiều khó khăn.

Lịch sử chạm trán trực tiếp cũng đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, tuyển Nga chiếm ưu thế với thành tích bất bại gồm 1 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Iran chưa một lần được tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Thành tích đối đầu này phản ánh sự kỵ dơ nhất định trong lối chơi mà tuyển Nga tạo ra trước đối thủ châu Á.

Kỳ vọng vào thế trận chủ động của đội tuyển Nga

Với ưu thế vượt trội khi được chơi trên sân nhà cùng sự tự tin từ thành tích đối đầu trong quá khứ, đội tuyển Nga nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát quyền điều tiết nhịp độ. Sự chắc chắn ở các tuyến và thói quen thi đấu hiệu quả tại Ak Bars Arena sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà gây sức ép liên tục.

Trong khi đó, Iran cần nhanh chóng chấn chỉnh sau cú sảy chân gần nhất nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đối thủ. Một thế trận giằng co và đề cao tính kỷ luật là điều có thể thấy rõ, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các cơ hội từ lợi thế sân bãi sẽ chiếm ưu thế lớn để giành kết quả tích cực.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)