TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs Sporting Kansas City: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 3-0

Nashville SC3 - 0Sporting Kansas CityHiệp 2 — phút 47'

47'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Nashville SC 3 - 0 Sporting Kansas City.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

45'Sporting Kansas City thay người cuối hiệp một

Phút 45', Sporting Kansas City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jacob Bartlett được tung vào sân thế chỗ Zorhan Bassong. Đội khách buộc phải có những điều chỉnh sớm khi đã để Nashville SC dẫn trước 3-0 và hoàn toàn lép vế về mặt thế trận.

45'Sporting Kansas City thay người cuối hiệp một

Phút 45, Sporting Kansas City quyết định rút André Luiz ra nghỉ để nhường chỗ cho Calvin Harris. Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn trước 3-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm tìm kiếm làn gió mới trên mặt trận tấn công cho đội khách.

37'Nashville SC áp đảo toàn diện

Sau 37 phút thi đấu, Nashville SC đang nắm giữ thế trận hoàn toàn vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% trước Sporting Kansas City. Không chỉ dẫn trước 3-0, đội chủ nhà còn áp đảo ở khâu bắn phá với 9 - 3 cú dứt điểm, trong đó vượt trội với 8 - 1 lần đưa bóng trúng đích khiến đối thủ chỉ biết căng mình chống đỡ.

29'Andy Najar nâng tỷ số lên 3-0 cho Nashville SC

Phút 29, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Cristian Espinoza, Andy Najar dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Nashville SC. Đội chủ sân Geodis Park đang thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ chưa đầy nửa giờ thi đấu.

25'Nashville SC nắm giữ hoàn toàn thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự áp đảo rõ rệt của Nashville SC khi họ kiểm soát bóng tới 61% - 39% trước Sporting Kansas City. Lợi thế dẫn 2-0 giúp đội chủ nhà thi đấu đầy tự tin và cực kỳ hiệu quả, cụ thể hóa bằng 4 cú dứt điểm thì cả 4 đều trúng đích (thống kê dứt điểm trúng đích 4 - 1), khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng.

17'Sam Surridge nhân đôi cách biệt cho Nashville SC

Phút 17, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Hany Mukhtar, Sam Surridge dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Nashville SC. Đội chủ nhà đang tận dụng cơ hội cực kỳ sắc bén khi cả 2 cú sút trúng đích từ đầu trận đều chuyển hóa thành bàn thắng.

13'Nashville SC chủ động kiểm soát sau bàn mở tỷ số

Sớm có bàn dẫn 1-0, Nashville SC tự tin làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 58% - 42%. Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả khi dứt điểm 1-2, nhưng chưa có lần nào đưa bóng trúng đích.

10'Hany Mukhtar mở tỷ số sớm cho Nashville SC

Ngay phút 10, Hany Mukhtar đã tỏa sáng để ghi bàn đưa Nashville SC vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng vượt trội ngay từ những phút đầu trận.

0'Trận đấu bắt đầu

Nashville SC tiếp đón Sporting Kansas City.

Cập nhật lúc 08:47 15/10/2026

Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội bóng này trước cuộc tiếp đón Sporting Kansas City. Trận đấu diễn ra tại Geodis Park lúc 07:30 ngày 15/10/2026. Nashville SC đang mang theo chuỗi kết quả tích cực, trong khi đối thủ chưa tìm được sự ổn định.

Nashville SC đón khách với đà thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điều đáng chú ý là cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, nên đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn.

Kết quả hòa và thua nằm ở các trận cũ hơn trong chuỗi. Có thể thấy đội bóng đã vượt qua giai đoạn chững lại và lấy lại nhịp độ cần thiết. Khi được thi đấu trên sân quen thuộc, đà đi lên ấy càng có cơ sở để tiếp diễn.

Sporting Kansas City thiếu sự ổn định

Phong độ của Sporting Kansas City dao động rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của đội lần lượt là một trận hòa và một trận thua, trước đó là xen kẽ thắng và thua.

Trên bảng xếp hạng, Sporting Kansas City đang đứng thứ 15 với 22 điểm. Vị trí này phản ánh một mùa giải chưa trọn vẹn. Việc phải làm khách trước đối thủ đang có mạch thắng sẽ là bài kiểm tra khó cho đội bóng.

Thế đối đầu nghiêng về Nashville SC

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nashville SC thắng 3 lần, Sporting Kansas City thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy Nashville SC nhỉnh hơn về thành tích, nhưng cách biệt không lớn.

Hai đội đều từng giành chiến thắng trong chuỗi gần đây, nên đây không phải cuộc đối đầu một chiều. Mỗi trận giữa hai bên thường có kết quả rõ ràng và hiếm khi kết thúc bằng một trận hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Nashville SC, yếu tố quan trọng nhất là giữ được sự tự tin từ chuỗi thắng gần đây và biến Geodis Park thành pháo đài thực sự. Đội chủ nhà không cần thay đổi nhiều, chỉ cần duy trì nhịp độ đã giúp họ có những kết quả tốt.

Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City cần sự kỷ luật ngay từ đầu trận để không bị cuốn theo nhịp độ của chủ nhà. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội cải thiện tinh thần sau chuỗi phong độ thất thường.

Nhận định

Xét về phong độ, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Nashville SC được đánh giá nhỉnh hơn trước Sporting Kansas City. Chuỗi 3 trận thắng gần nhất cùng khả năng chơi tốt trên sân nhà là hai yếu tố giúp đội chủ nhà đáng tin cậy hơn.

Tuy vậy, Sporting Kansas City từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất và hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt cơ hội. Nhìn chung, Nashville SC là bên có lợi thế hơn, nhưng đây vẫn là trận đấu cần theo dõi đến những phút cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)