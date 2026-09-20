TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs Chicago Fire: Nashville SC nới rộng cách biệt 3-0

Nashville SC3 - 0Chicago FireHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Nashville SC 3 - 0 Chicago Fire.

87'Mukhtar ấn định cách biệt 3-0 cho Nashville SC

Phút 87, đón đường kiến tạo thuận lợi từ C. Espinoza, ngôi sao H. Mukhtar dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Nashville SC. Bàn thắng muộn này gần như dập tắt mọi hy vọng của Chicago Fire, qua đó giúp đội chủ sân Geodis Park củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 54 điểm.

85'Nashville SC nắm chắc thế trận

Bước sang phút 85, Nashville SC vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện với thời lượng cầm bóng 59% - 41% cùng lợi thế dẫn 2-0. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở các pha hãm thành khi tạo ra thống kê dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 1), khiến Chicago Fire gần như không có cơ hội lật ngược thế cờ trong những phút cuối.

83'Nashville SC tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 83, Nashville SC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi E. Tagseth được tung vào sân để thế chỗ cho P. Yazbek. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà đang chủ động làm mới đội hình nhằm củng cố thế trận kiểm soát trong những phút cuối.

83'Nashville SC điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 83, Nashville SC có sự thay đổi người khi D. Lovitz được tung vào sân thế chỗ A. Najar. Đang dẫn trước 2-0, động thái này có thể nhằm củng cố sự chắc chắn nơi hàng thủ để bảo toàn lợi thế trong những phút thi đấu cuối cùng.

79'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 79, ngay sau khi để đối thủ nhân đôi cách biệt, Chicago Fire quyết định rút D. D'Avilla ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Pineda. Trong thế bị dẫn 0-2 và kiểm soát bóng chỉ 39%, đội khách cần làn gió mới nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt ở những phút cuối.

79'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 79, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người khi J. Gomez được tung vào sân thế chỗ J. Dean. Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi vừa để Nashville SC nâng tỷ số lên 2-0.

78'C. Espinoza nhân đôi cách biệt cho Nashville SC

Phút 78, C. Espinoza lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Nashville SC. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà tiến rất gần tới chiến thắng, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 54 điểm.

75'Chicago Fire làm mới tuyến giữa

Phút 75, Chicago Fire có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Mekvabishvili được tung vào sân để thế chỗ S. Oregel. Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm xoay chuyển cục diện khi vẫn đang bị dẫn 0-1.

73'Nashville SC duy trì quyền kiểm soát

Bước sang phút 73, Nashville SC vẫn đang làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 62% - 38% và duy trì lợi thế dẫn 1-0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha hãm thành khi dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 1), buộc Chicago Fire phải chơi phòng ngự lùi sâu và chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

69'Nashville SC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 69, đội chủ nhà Nashville SC thực hiện quyền thay người khi S. Mohammed được tung vào sân để thế chỗ E. Saad. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Geodis Park, sự thay đổi này có thể giúp đội bóng duy trì nhịp độ tấn công nhằm bảo toàn điểm số.

68'Chicago Fire làm mới tuyến giữa với J. Bamba

Phút 68, ban huấn luyện Chicago Fire quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung J. Bamba vào sân thay thế cho R. Lod. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để xoay chuyển cục diện sau khi bị dẫn trước 1-0.

68'Chicago Fire làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 68, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới đội hình khi P. Dithejane được tung vào sân thế chỗ của M. Haile-Selassie. Đội khách đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số sau khi để Nashville SC dẫn 1-0 từ hiệp một.

61'Nashville SC áp đảo và duy trì sức ép

Bước sang phút 61, Nashville SC vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi vượt trội về số pha dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 1), trong khi Chicago Fire gặp nhiều bế tắc và chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ nét.

57'J. Elliott nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Elliott bên phía Chicago Fire sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn trong thế bị dẫn 1-0 và phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà Nashville SC.

49'Nashville SC áp đảo thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Nashville SC vẫn duy trì thế trận vượt trội trước Chicago Fire khi nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69% - 31%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 8 - 2, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 1-0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36'Nashville SC áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Nashville SC đang nắm giữ lợi thế dẫn 1-0 cùng quyền kiểm soát bóng áp đảo lên tới 75% - 25%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép đối thủ với số pha dứt điểm vượt trội 7 - 2, trong khi Chicago Fire gần như chịu trận và chưa thể tạo ra bất kỳ cú sút trúng đích nào (1 - 0).

35'H. Mukhtar nhận thẻ vàng sau khi đội nhà mở tỷ số

Chỉ ít phút sau khi Nashville SC vươn lên dẫn 1-0, H. Mukhtar đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài ở phút 35. Đội chủ nhà đang áp đảo hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 75% - 25% trước Chicago Fire.

33'Surridge khai thông bế tắc cho Nashville SC

Phút 33, từ đường kiến tạo của R. Baker-Whiting, S. Surridge dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Nashville SC. Pha lập công phản ánh đúng thế trận áp đảo khi đội chủ sân Geodis Park kiểm soát bóng tới 75% và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Chicago Fire.

24'Nashville SC áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Nashville SC đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng áp đảo lên tới 77% - 23%. Dù vậy, sức ép mà đội chủ nhà tạo ra vẫn chưa mang lại đột biến thực sự khi họ mới có số lần dứt điểm 3 - 2 trước hàng thủ lùi sâu của Chicago Fire, trong khi bảng tỷ số vẫn giậm chân ở kết quả 0 - 0.

12'Nashville SC áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Nashville SC đang nắm hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 68% - 32%. Dù vậy, thế trận tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra nhiều đột biến khi tổng số cú dứt điểm của hai bên chỉ dừng ở mức 1 - 1, trong đó Nashville SC nhỉnh hơn với cú sút trúng đích 1 - 0 khiến thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua.

0'Trận đấu bắt đầu

Nashville SC tiếp đón Chicago Fire.

Cập nhật lúc 10:28 20/09/2026

Chicago Fire đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân Geodis Park của đội đầu bảng Nashville SC lúc 08h30 ngày 20/09 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng đối với thầy trò đội khách.

Tương quan vị trí và phong độ hai đội

Nashville SC đang thể hiện phong độ vững chắc để giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng với 54 điểm. Đội chủ sân Geodis Park duy trì nhịp thi đấu ổn định khi giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, việc giành trọn vẹn điểm số ở 2 lượt trận gần đây nhất đang tiếp thêm sự hưng phấn cho đội bóng áo vàng trong hành trình bảo vệ ngôi đầu.

Ở bên kia chiến tuyến, Chicago Fire hiện đứng ở vị trí thứ 5 với 39 điểm, duy trì áp lực trực tiếp lên các vị trí dự cúp châu lục phía trên. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách đang cho thấy sự chững lại đáng kể. Trong 5 trận đấu gần nhất, Chicago Fire không có được chiến thắng nào khi phải nhận 1 thất bại trước khi trải qua chuỗi 4 trận hòa liên tiếp. Khả năng giải quyết trận đấu đang là vấn đề lớn mà đại diện thành phố Chicago cần cải thiện nếu muốn thu hẹp khoảng cách điểm số.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây hoàn toàn ủng hộ Nashville SC. Thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên cho thấy Nashville SC chiếm thế thượng phong tuyệt đối với 4 chiến thắng, hai đội không hòa trận nào và Chicago Fire chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu phản ánh rõ nét sự kỵ dơ trong lối chơi giữa hai câu lạc bộ. Khi được trở về sân nhà Geodis Park, Nashville SC càng có thêm sự tự tin để triển khai thế trận và hướng tới mục tiêu gia tăng cách biệt về điểm số trên bảng xếp hạng.

Kịch bản chiến thuật và cục diện trận đấu

Với ưu thế sân nhà và vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, Nashville SC nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát khu trung tuyến nhằm áp đặt nhịp độ thi đấu ngay từ đầu. Khả năng duy trì sự ổn định cùng tinh thần thi đấu hưng phấn từ hai thắng lợi liên tiếp giúp đội chủ nhà có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương.

Ngược lại, chuỗi 4 trận hòa vừa qua phản ánh Chicago Fire là một tập thể chơi chặt chẽ nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Làm khách trước đội bóng mạnh nhất giải đấu vào thời điểm hiện tại, đoàn quân áo đỏ nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương, nỗ lực bịt kín các khoảng trống trước khi chờ đợi thời cơ phản công để hy vọng tích lũy điểm số cho cuộc đua nhóm đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)