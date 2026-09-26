TRỰC TIẾPTrực tiếp Mỹ vs Peru: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Mỹ1 - 1PeruHiệp 2 — phút 50'

50'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Mỹ 1 - 1 Peru.

48'Mỹ áp đảo kiểm soát bóng đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, Mỹ tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 69% - 31% trước Peru. Đội bóng xứ cờ hoa cũng vượt trội về số pha dứt điểm với 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), không ngừng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

46'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở vị trí thủ môn

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Mỹ có sự thay đổi nhân sự khi D. Kochen được tung vào sân thế chỗ M. Freese. Đây là phương án thử nghiệm đáng chú ý trong trận giao hữu khi hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số 1-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43'G. Reyna nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 43, tiền vệ G. Reyna của Mỹ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra thế trận lấn lướt, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước Peru và liên tiếp phải phạm lỗi khi hiệp một dần khép lại.

36'Mỹ áp đảo kiểm soát bóng

Sau hơn nửa giờ thi đấu, tuyển Mỹ chiếm ưu thế áp đảo ở khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 71% - 29%. Dù tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 6 - 3, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành lợi thế dẫn bàn khi Peru tận dụng tối đa cơ hội để duy trì tỷ số hòa 1-1.

24'Mỹ kiểm soát bóng vượt trội

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía đội tuyển Mỹ với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33%. Dù tỷ số vẫn là 1-1, đội bóng xứ cờ hoa đang tạo ra sức ép tốt hơn khi sở hữu số pha dứt điểm vượt trội 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), buộc Peru phải lùi sâu phòng ngự rình rập cơ hội phản công.

23'C. Sullivan nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Sullivan bên phía tuyển Mỹ sau một tình huống phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng áp đảo tới 67% so với 33% của Peru, đội chủ nhà vẫn đang gặp khó khăn trong việc thiết lập lại lợi thế dẫn bàn khi tỷ số vẫn là 1-1.

15'Lapadula gỡ hòa 1-1 cho Peru

Phút 15, tiền đạo G. Lapadula tỏa sáng kịp thời giúp Peru san bằng tỷ số 1-1. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đại diện Nam Mỹ đã tận dụng tối đa cơ hội để đưa trận giao hữu trở về vạch xuất phát.

12'Mỹ kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, đội tuyển Mỹ thi đấu vô cùng chủ động và áp đảo với thời lượng cầm bóng lên tới 69% - 31%. Ở chiều ngược lại, Peru hoàn toàn bế tắc khi chưa tung ra được cú dứt điểm nào (thống kê dứt điểm là 1-0 nghiêng về phía Mỹ) và buộc phải phạm lỗi 0-3 để ngăn chặn đối thủ.

4'J. Ellis mở tỷ số từ rất sớm cho Mỹ

Trận đấu khởi đầu vô cùng thuận lợi cho đội chủ nhà khi J. Ellis ghi bàn đưa Mỹ vươn lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 4. Bàn thắng chớp nhoáng này giúp các cầu thủ Mỹ chiếm trọn ưu thế tâm lý trước Peru.

0'Trận đấu bắt đầu

Mỹ tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 04:50 27/09/2026

Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Peru diễn ra vào lúc 03:30 ngày 27/09/2026 trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai đội rà soát lối chơi và tìm kiếm sự cải thiện về mặt kết quả sau quãng thời gian thi đấu chưa thực sự như ý.

Phong độ thi đấu của đội tuyển Mỹ

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu sắp tới với những thử thách nhất định về mặt phong độ. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng và phải nhận tới 3 trận thua.

Đặc biệt, ở 2 trận đấu gần nhất, đội tuyển Mỹ đều phải nhận kết quả thất bại. Việc liên tiếp để thua khiến đội bóng cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để sốc lại tinh thần toàn đội.

Phong độ thi đấu của đội tuyển Peru

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Peru cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đại diện bóng đá Nam Mỹ ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Ở trận đấu gần nhất, Peru đã không thể giành kết quả thuận lợi khi phải nhận thất bại. Những bước hụt này đặt ra yêu cầu củng cố lại sự tập trung và độ chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Tương quan chạm trán và nhận định trận đấu

Ở lần gặp nhau gần nhất, hai đội tuyển Mỹ và Peru đã chia điểm sau một trận hòa bất phân thắng bại, khi Mỹ có 0 chiến thắng, 1 trận hòa và Peru có 0 chiến thắng.

Cuộc tái đấu sắp tới là cơ hội để cả Mỹ và Peru tìm kiếm lại cảm giác chiến thắng. Với tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu quốc tế, sự gắn kết đội hình và hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ đóng vai trò quyết định đến cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)