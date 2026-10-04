TRỰC TIẾPTrực tiếp Mỹ vs Mexico: Hết hiệp 1, Mỹ dẫn 1-0

Mỹ1 - 0MexicoNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36'Mexico nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 36, Mexico chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 38% - 62%. Dù tạo ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 1 - 3, các đợt lên bóng của đội khách vẫn gặp khó khăn trước hàng thủ tập trung bên phía Mỹ.

35'L. Romo nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người

Phút 35, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo L. Romo sau một tình huống kéo người lộ liễu nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Trong bối cảnh Mexico đang bị dẫn 0-1, pha phạm lỗi này cho thấy sự sốt ruột của các học trò khi nỗ lực kiểm soát bóng chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

28'J. Hall mở tỷ số cho Mỹ

Phút 28, J. Hall tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Mỹ, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0 trước Mexico. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ, đội chủ nhà vẫn biết cách tạo nên khác biệt từ cơ hội dứt điểm hiếm hoi.

24'Mexico chủ động cầm bóng ép sân

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế kiểm soát bóng nghiêng về phía Mexico với thời lượng 40% - 60%. Dù tạo ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 1 - 3, đội khách vẫn chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Mỹ trong thế trận giằng co không bàn thắng.

12'Mexico kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút đầu trận, Mexico đang là đội chủ động cầm trịch thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63% - 37% so với Mỹ. Dù vậy, sức ép chưa được cụ thể hóa thành nhiều cơ hội nguy hiểm khi đội khách mới chỉ có vỏn vẹn dứt điểm 0 - 1, trong bối cảnh đôi bên vẫn đang thăm dò và tỷ số vẫn giữ ở mức 0 - 0.

0'Trận đấu bắt đầu

Mỹ tiếp đón Mexico.

Cập nhật lúc 10:00 04/10/2026

Trận chạm trán giữa Mỹ và Mexico diễn ra vào lúc 09:00 ngày 04/10/2026 trên sân vận động State Farm Stadium chứng kiến màn so tài đầy thú vị, nơi bản lĩnh khi thi đấu xa nhà của đội khách trở thành tâm điểm chú ý. Với chuỗi phong độ ổn định thời gian qua, các chuyến hành quân không còn là rào cản quá lớn đối với đoàn quân Mexico.

Sự tương phản về tính ổn định của hai đội

Bước vào trận đấu này, Mexico đang sở hữu hành trang tâm lý vững vàng với 5 trận gần nhất hoàn toàn bất bại. Cụ thể, sau 2 trận hòa liên tiếp, họ đã bứt phá mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp gần đây. Sự ổn định qua từng vòng đấu giúp đội bóng này duy trì được cấu trúc chiến thuật vững chắc và tinh thần thi đấu hưng phấn.

Trái ngược với sự liền mạch của đối thủ, đội chủ nhà Mỹ lại thể hiện một diện mạo thiếu ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Thống kê 5 trận gần đây ghi nhận Mỹ giành được 3 chiến thắng nhưng cũng để thua 2 trận. Đáng chú ý, xen kẽ giữa các kết quả tích cực là những trận sảy chân bất ngờ, bao gồm thất bại ở lần ra sân gần nhất. Lối chơi của đội bóng xứ cờ hoa rõ ràng cần thêm sự tập trung nếu muốn tận dụng tốt điểm tựa sân bãi.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Yếu tố tạo nên sức hút lớn cho cuộc so tài tại State Farm Stadium chính là thành tích đối đầu ngang ngửa giữa hai nền bóng đá. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân hoàn toàn giữ mức thăng bằng khi Mỹ giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Mexico cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Sự cân bằng này cho thấy mỗi khi gặp nhau, cục diện trận đấu luôn diễn ra giằng co và phụ thuộc chặt chẽ vào phong độ ở thời điểm thi đấu thực tế. Với việc mỗi bên đều có những thế mạnh riêng, cuộc đọ sức sắp tới đòi hỏi tính kỷ luật cao từ cả hai ban huấn luyện.

Nhận định thế trận

Với phong độ thăng hoa cùng chuỗi kết quả ấn tượng gần đây, Mexico hoàn toàn có cơ sở để nhập cuộc chủ động và áp đặt lối chơi chặt chẽ ngay trên sân khách. Khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì cự ly đội hình là điểm tựa lớn nhất giúp họ tự tin hướng tới một kết quả khả quan.

Trong khi đó, Mỹ buộc phải chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự và tìm kiếm sự sắc bén hơn trên hàng công sau những kết quả trồi sụt. Nếu không sớm cải thiện tính hiệu quả và sự tập trung, đội chủ nhà hoàn toàn có thể đối mặt với nhiều khó khăn trước một đối thủ đang có điểm rơi phong độ vượt trội.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)