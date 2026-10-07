TRỰC TIẾPTrực tiếp Mexico vs Chile: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Mexico0 - 0ChileNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

44'Thẻ vàng cho J. Gallardo của Mexico

Phút 44, J. Gallardo bên phía Mexico phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân (tripping). Pha can thiệp diễn ra ở những phút cuối hiệp một khi hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

36'Mexico áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Trôi qua phút 36, Mexico nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng áp đảo 70% - 30%, song vẫn chưa thể tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Chile. Dù bị ép sân, Chile thậm chí đang nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), khiến tỷ số vẫn giậm chân tại chỗ 0 - 0.

24'Mexico áp đảo kiểm soát bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Mexico hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 70% - 30% trước Chile. Dù vậy, thế trận áp đảo chưa đem lại sự vượt trội về cơ hội khi số pha dứt điểm vẫn đang là 2 - 3 (trúng đích 1 - 1) chia đều cho đôi bên.

12'Mexico áp đảo kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Mexico đang làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm giữ tới 77% - 23% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vậy, sức ép vượt trội chưa thể chuyển hóa thành nhiều cơ hội cụ thể, khi hai đội mới chỉ có số pha dứt điểm ngang nhau là 1 - 1 và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Mexico tiếp đón Chile.

Cập nhật lúc 10:28 07/10/2026

Cuộc so tài giữa Mexico và Chile diễn ra lúc 09:30 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Los Angeles Memorial Coliseum là tâm điểm chú ý khi đôi bên đều hướng tới mục tiêu giành một kết quả tích cực. Sau những màn trình diễn chưa thực sự ổn định thời gian qua, một chiến thắng sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá để giải tỏa áp lực cho cả hai đội bóng.

Phong độ trái ngược nhưng cùng chung khao khát

Xét về chuỗi trận gần đây, Mexico đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Trong 5 trận đấu gần nhất, đại diện khu vực Bắc Mỹ đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, hai trận đấu gần nhất của Mexico đều khép lại với niềm vui trọn vẹn, giúp họ phần nào lấy lại nhịp độ thi đấu sau giai đoạn hòa và thua trước đó. Dẫu vậy, để duy trì mạch thăng hoa, tập thể này vẫn cần màn trình diễn kỷ luật và tập trung hơn.

Ở chiều ngược lại, Chile lại bước vào màn so tài này với nhiều nỗi lo về mặt phong độ. Trong 4 lần ra sân gần đây, đội bóng này chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Trận thua ở lần ra sân gần nhất tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu ổn định. Đứng trước tình thế hiện tại, Chile buộc phải chấn chỉnh lối chơi nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào chuỗi kết quả bất lợi.

Cục diện đối đầu giằng co

Lịch sử chạm trán ghi nhận sự cân bằng đáng kể giữa hai nền bóng đá. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Chile nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, trong khi Mexico có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Những con số trên phản ánh rõ nét tính chất chặt chẽ mỗi khi hai đối thủ này chạm trán nhau. Sự chênh lệch giữa đôi bên là không đáng kể, và từng chi tiết nhỏ trên sân Los Angeles Memorial Coliseum đều có thể định đoạt cục diện trận đấu.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Với việc cả hai bên đều đặt quyết tâm cao để tìm kiếm một kết quả có lợi, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải trong những phút đầu. Mexico có điểm tựa từ hai chiến thắng liên tiếp để tự tin triển khai thế trận, trong khi Chile hiểu rằng một sai lầm nữa có thể khiến họ tiếp tục nhận kết quả thất vọng. Sự thận trọng và tính toán chiến thuật hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đầy toan tính giữa hai đại diện của bóng đá châu Mỹ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)