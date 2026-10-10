TRỰC TIẾPTrực tiếp Manchester United vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Manchester United0 - 0TottenhamHiệp 2 — phút 65'

65'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

61'Tottenham vượt trội về số pha dứt điểm

Bước sang phút 61, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 trong bối cảnh Tottenham là bên tạo ra nhiều sức ép hơn về khung thành đối phương. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 51% - 49% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (10 - 2, trúng đích 2 - 1), buộc hàng thủ Manchester United phải căng mình chống đỡ.

59'Manchester United tăng cường hàng công

Phút 59, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joshua Zirkzee được tung vào sân thế chỗ Amad Diallo. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho mặt trận tấn công trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

59'Manchester United đưa Diogo Dalot vào sân

Phút 59, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi Diogo Dalot được tung vào sân thế chỗ Leny Yoro. Đội chủ nhà cần làm mới lối chơi khi thế trận vẫn đang giằng co 0-0 trên sân Old Trafford và họ đang lép vế về số pha dứt điểm trước đối thủ.

59'Manchester United làm mới tuyến giữa với Carlos Baleba

Phút 59, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Carlos Baleba được tung vào sân thế chỗ Youri Tielemans. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội chủ nhà mới chỉ có 2 cú dứt điểm so với 10 lần bên phía Tottenham, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa tại Old Trafford.

49'Tottenham chủ động gia tăng sức ép

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, thế trận vẫn đang ở thế giằng co với tỷ số 0-0. Tottenham nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%) và tỏ ra chủ động hơn trong khâu tấn công khi vượt trội về số lần dứt điểm 2 - 7 trước Manchester United.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36'Tottenham ép sân nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Trải qua hơn nửa giờ thi đấu, Tottenham đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của Manchester United. Đội khách liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm 1 - 6, song sự chuẩn xác vẫn là dấu hỏi khi số lần trúng đích của hai bên vẫn dừng lại ở mức 1 - 1.

24'Tottenham áp đảo quyền kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của Tottenham khi đội khách nắm quyền kiểm soát bóng tới 67% so với 33% của Manchester United. Sức ép liên tục giúp đại diện thành London có 5 pha dứt điểm (thống kê dứt điểm 0 - 5), trong khi chủ nhà vẫn chưa thể tung ra bất kỳ cú sút nào.

12'Tottenham áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Tottenham đang là đội chủ động cầm trịch thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 67% - 33%. Đội khách đã tung ra 2 pha dứt điểm (1 trúng đích) và buộc thủ môn đối phương phải có 1 lần cứu thua, trong khi Manchester United vẫn chưa có pha bắn phá nào về phía khung thành đối thủ (0 - 2).

4'Conor Gallagher nhận thẻ vàng cảnh cáo từ sớm

Trận đấu tại Old Trafford nóng lên ngay từ những phút đầu khi tiền vệ Conor Gallagher bên phía Tottenham phải nhận thẻ vàng ở phút 4 sau một pha phạm lỗi. Việc dính án phạt quá sớm sẽ buộc tiền vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Manchester United tiếp đón Tottenham.

Cập nhật lúc 00:52 11/10/2026

Manchester United đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước thềm cuộc đối đầu Tottenham trên sân Old Trafford vào lúc 23h30 ngày 10/10/2026. Dù xuất phát điểm chưa thực sự bứt phá, đội chủ sân Old Trafford vẫn duy trì điểm số cần thiết để tiếp tục bám đuổi các mục tiêu phía trên.

Bối cảnh và điểm số trên bảng xếp hạng

Manchester United hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm tích lũy được. Cách biệt mong manh ở khu vực giữa bảng giúp thầy trò đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục nếu tận dụng tốt ưu thế tại Old Trafford.

Trong khi đó, Tottenham khởi đầu mùa giải với nhiều áp lực đè nặng. Đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 20 khi chỉ sở hữu 2 điểm, khiến chuyến làm khách sắp tới trở thành bài toán vô cùng nan giải.

Phong độ thi đấu thời gian qua

Manchester United thể hiện phong độ chưa thực sự ổn định trong những vòng đấu vừa qua. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 trận thua.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm khi chưa thể nếm mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Thống kê chỉ ra rằng đại diện London chỉ có được 2 trận hòa và đã để thua tới 3 trận.

Cục diện đối đầu và xu hướng trận đấu

Lịch sử chạm trán gần đây lại mang đến điểm tựa đáng kể cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tottenham chiếm ưu thế khi giành tới 3 chiến thắng, Manchester United thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 1 trận.

Với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, Manchester United cần tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để hướng tới kết quả tích cực, trong khi Tottenham phải nỗ lực rất lớn nhằm chặn đứng mạch trận không thắng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)