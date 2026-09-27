TRỰC TIẾPTrực tiếp Malta vs Liechtenstein: Malta nhân đôi cách biệt

Malta2 - 0LiechtensteinHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Malta 2 - 0 Liechtenstein.

84'Malta làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 84, Malta có sự thay đổi nhân sự khi R. Camenzuli được tung vào sân để thế chỗ M. Beerman. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhằm duy trì sự an toàn và bảo toàn chiến thắng khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

84'Malta làm mới tuyến giữa ở những phút cuối

Phút 84, Malta thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Guillaumier được tung vào sân thế chỗ J. Grech. Đang dẫn trước 2-0 trên sân Ta' Qali National Stadium, đội chủ nhà chủ động đưa thêm nhân tố tươi mới nhằm duy trì thế trận an toàn đến hết trận.

80'Liechtenstein nhận thêm thẻ vàng ở phút 80

Phút 80, trọng tài tiếp tục rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Liechtenstein sau pha phạm lỗi trên sân Ta' Qali National Stadium. Đang bị dẫn trước 2-0, đội khách dường như đang gặp rất nhiều khó khăn và mất dần sự bình tĩnh trong những phút cuối trận.

76'Malta làm mới đội hình khi dẫn cách biệt

Phút 76, đội tuyển Malta thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi K. Cannavo được tung vào sân để thế chỗ cho B. Paiber. Với lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, đội chủ nhà có thể thong dong xoay tua lực lượng trong những phút còn lại của trận đấu giao hữu.

76'Malta làm mới đội hình khi dẫn 2-0

Phút 76, đội tuyển Malta thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Z. Muscat được tung vào sân thế chỗ G. Mentz. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức và bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút còn lại.

76'Malta làm mới đội hình ở phút 76

Phút 76, đội chủ nhà Malta thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Sissons được tung vào sân để thế chỗ cho R. Al Tumi. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm duy trì sự chắc chắn và bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút còn lại.

75'Liechtenstein làm mới đội hình ở phút 75

Phút 75, Liechtenstein thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Beck được tung vào sân để thế chỗ cho A. Netzer. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đang bị dẫn trước 2-0.

75'Liechtenstein làm mới đội hình ở phút 75

Phút 75, Liechtenstein thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Poitner được tung vào sân để thế chỗ cho L. Meier. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi ở giai đoạn cuối trận.

75'Liechtenstein làm mới đội hình ở phút 75

Phút 75, Liechtenstein tiến hành sự thay đổi nhân sự khi J. Weissenhofer được tung vào sân để thế chỗ cho L. Traber. Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

66'Malta điều chỉnh nhân sự sau khi dẫn trước

Phút 66, tuyển Malta thực hiện sự thay đổi người khi K. Scicluna được tung vào sân để thế chỗ cho J. Borg. Nắm lợi thế dẫn 2-0 trên sân Ta' Qali National Stadium, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận an toàn.

66'Malta điều chỉnh nhân sự sau khi dẫn trước

Phút 66, Malta tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Magri Overand được tung vào sân để thế chỗ J. Mbong. Nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn.

65'L. Meier nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 65, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với L. Meier bên phía Liechtenstein sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn trên sân Ta' Qali National Stadium khi đã để Malta dẫn trước 2-0.

63'A. Zammit nhân đôi cách biệt cho Malta

Phút 63, A. Zammit tỏa sáng với pha dứt điểm chính xác làm rung mành lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 cho Malta. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn và nới rộng đáng kể khoảng cách an toàn.

61'Liechtenstein làm mới nhân sự ở phút 61

Phút 61, ban huấn luyện Liechtenstein quyết định rút M. Goppel ra nghỉ và tung F. Allgauer vào sân. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi nhằm tìm bàn gỡ khi vẫn đang bị Malta dẫn 1-0.

61'Liechtenstein làm mới đội hình ở phút 61

Phút 61, bên phía Liechtenstein có sự thay đổi nhân sự khi A. Sele được tung vào sân thế chỗ A. Lo Russo. Đội khách cần thêm sự tươi mới trong lối chơi để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

61'Liechtenstein làm mới đội hình sau một giờ thi đấu

Phút 61, bên phía Liechtenstein có sự thay đổi nhân sự khi S. Schlegel được tung vào sân để thế chỗ cho M. Buchel. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế khi vẫn đang bị dẫn 1-0.

61'Liechtenstein làm mới đội hình sau giờ nghỉ

Phút 61, bên phía Liechtenstein có sự thay đổi nhân sự khi A. Hasler được tung vào sân để thế chỗ cho L. Kranz. Đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận sau khi để đối thủ dẫn trước 1-0 trong hiệp một.

46'Malta điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Malta quyết định làm mới đội hình khi A. Zammit được tung vào sân để thế chỗ cho B. Tuma. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 và sự thay đổi này có thể nhằm duy trì sự chủ động trong lối chơi.

46'Liechtenstein thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', đội khách Liechtenstein thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Luque-Notaro được tung vào sân thế chỗ K. Kindle. Đang bị Malta dẫn 1-0, Liechtenstein rõ ràng cần làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

46'Liechtenstein làm mới đội hình đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Liechtenstein quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Zund được tung vào sân thế chỗ N. Hasler. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và rất cần sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ.

46'Malta điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Malta tiến hành thay đổi nhân sự khi P. Mbong được tung vào sân để thế chỗ cho K. Ewurum. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và sự bổ sung này có thể nhằm duy trì sự tươi mới cho các phương án tấn công.

46'Malta chủ động thay đổi nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ, Malta có sự điều chỉnh đội hình khi C. Zammit Lonardelli được tung vào sân thế chỗ J. C. Corbalan. Đội chủ nhà bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước 1-0 và đang tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37'J. Grech mở tỷ số cho Malta

Phút 37, J. Grech đã toả sáng đúng lúc để mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Malta. Sau khi từng bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 12, pha lập công này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và vươn lên dẫn trước Liechtenstein.

12'N. Hasler bỏ lỡ quả phạt đền đáng tiếc

Phút 12, Liechtenstein được hưởng quả phạt đền nhưng N. Hasler lại thực hiện không thành công. Cơ hội vàng để mở tỷ số trôi qua, khiến trận đấu vẫn giữ nguyên thế cân bằng 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Malta tiếp đón Liechtenstein.

Cập nhật lúc 01:18 28/09/2026

Liechtenstein bước vào trận đấu lúc 23h30 ngày 27/09/2026 với phong độ chưa tốt khi trải qua chuỗi kết quả đáng thất vọng. Chuyến làm khách trước Malta đặt ra thử thách lớn cho nỗ lực tìm lại sự ổn định và cải thiện lối chơi của đội bóng này.

Phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Liechtenstein đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục. Trong hai trận đấu gần nhất, đội bóng này phải nhận hai thất bại liên tiếp, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc triển khai thế trận cũng như khả năng tạo đột biến trước khung thành đối phương.

Ngược lại, Malta thể hiện màn trình diễn có phần cân bằng hơn. Thống kê hai trận gần đây cho thấy Malta có được một chiến thắng và một thất bại. Kết quả này phản ánh sự chủ động nhất định của đội chủ nhà, dù họ vẫn cần gia cố thêm tính chặt chẽ trong khâu phòng ngự.

Lợi thế lịch sử nghiêng về Malta

Không chỉ sở hữu điểm tựa sân bãi, Malta còn nắm giữ ưu thế rõ rệt khi nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp giữa hai đội tuyển. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Malta hoàn toàn áp đảo với 2 chiến thắng và chưa từng để thua đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Liechtenstein không thể giành được điểm số nào trong chuỗi trận đối đầu kể trên với 0 chiến thắng và 0 trận hòa. Sự lép vế về mặt thành tích trước Malta trở thành rào cản tâm lý mà đội khách buộc phải vượt qua nếu muốn tìm kiếm một kết quả tích cực.

Kỳ vọng vào nỗ lực bứt phá của đội khách

Đối diện bất lợi từ phong độ đến thành tích đối đầu, Liechtenstein cần thiết lập khối đội hình chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa các khoảng trống cho Malta khai thác. Khả năng phòng ngự tập trung và chớp thời cơ trong những pha phản công sẽ là chìa khóa để đội khách hướng tới việc chặn đứng mạch trận sa sút.

Về phía Malta, việc nắm giữ tâm lý thoải mái cùng sự vượt trội ở các lần chạm trán trước đó sẽ tiếp thêm tự tin để họ áp đặt lối chơi và kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)