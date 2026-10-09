TRỰC TIẾPTrực tiếp Malaga vs Espanyol: Hiệp 2 bắt đầu, Espanyol dẫn 1-0

Malaga0 - 1EspanyolHiệp 2 — phút 56'

56'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Malaga 0 - 1 Espanyol.

49'Malaga nỗ lực kiểm soát thế trận

Bước sang đầu hiệp hai, Malaga chủ động cầm bóng nhiều hơn với thời lượng 56% - 44% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Espanyol vẫn duy trì thế dẫn 0-1 đầy chặt chẽ. Đội khách sẵn sàng chơi rình rập và cho thấy sự nguy hiểm tương đương khi tổng số pha dứt điểm đang là 5 - 6, trong đó đôi bên cùng có 3 - 3 cú sút trúng đích.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

41'Carlos Ruiz Rubio nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 41, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Carlos Ruiz Rubio bên phía Malaga sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải nhận thêm bất lợi về thẻ phạt trong bối cảnh vẫn đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân La Rosaleda.

37'Malaga nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Tiến về những phút cuối hiệp một, Malaga nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%. Dù vậy, Espanyol vẫn giữ vững lợi thế dẫn 0-1 nhờ sự hiệu quả trong các pha phản công, khi tổng số pha dứt điểm đang cân bằng 4-4 nhưng đội khách vượt trội về số lần trúng đích (2-3).

28'Bryan Zaragoza nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 28, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Bryan Zaragoza bên phía Espanyol sau tình huống tranh cãi gay gắt trên sân. Dù đang tạm dẫn trước 0-1, đội khách cần giữ được sự bình tĩnh trước sức nóng ngày một tăng tại La Rosaleda.

28'Carlos Puga nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 28, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Carlos Puga của Malaga sau pha tranh cãi trên sân. Đang bị dẫn 0-1 ngay tại La Rosaleda, đội chủ nhà bắt đầu cho thấy dấu hiệu nóng vội khi liên tục để trận đấu gián đoạn bởi những pha va chạm.

25'Espanyol duy trì lợi thế dẫn bàn

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Espanyol vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn trước 0-1 nhờ lối chơi sắc sảo và hiệu quả hơn ở khâu hãm thành. Dù Malaga nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% - 49%, đội khách mới là bên tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý hơn với thông số dứt điểm vượt trội 2 - 4 (trúng đích 2 - 3).

24'Thẻ vàng cho Francisco Javier Hernandez Coarasa

Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Francisco Javier Hernandez Coarasa sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 ngay trên sân La Rosaleda, đội khách Espanyol bắt đầu phải đối mặt với áp lực và lối chơi quyết liệt hơn từ phía Malaga.

13'Espanyol nắm quyền chủ động sau bàn mở tỷ số

Sớm có lợi thế dẫn 0-1, Espanyol chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 46% - 54%. Dù vậy, Malaga cũng đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả khi đã có 1 - 0 pha dứt điểm trúng đích, buộc thủ môn đội khách phải có 0 - 1 lần cứu thua để bảo toàn cách biệt.

13'Bryan Zaragoza mở tỷ số cho Espanyol

Phút 13, Bryan Zaragoza tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Espanyol ngay trên sân La Rosaleda. Pha lập công sớm đưa đội khách vươn lên dẫn trước 0-1, tạo ra lợi thế tâm lý lớn trong chuyến làm khách trước Malaga.

0'Trận đấu bắt đầu

Malaga tiếp đón Espanyol.

Cập nhật lúc 03:14 10/10/2026

Trận đấu giữa Malaga và Espanyol diễn ra vào lúc 02:00 ngày 10/10/2026 tại sân vận động La Rosaleda chứng kiến sự đối đầu giữa hai đội bóng đều đang khao khát một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Với việc chưa có được sự ổn định cần thiết, cả hai câu lạc bộ bước vào màn so tài này với quyết tâm rất cao để chấm dứt mạch phong độ nghèo nàn vừa qua.

Malaga và bài toán tìm kiếm sự khởi sắc

Đội chủ nhà Malaga bước vào màn tiếp đón đối thủ với nhiều nỗi lo sau chuỗi trận ảm đạm. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chưa thể giành bất kỳ thắng lợi nào khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm.

Lợi thế sân nhà La Rosaleda sẽ là điểm tựa để Malaga xốc lại tinh thần thi đấu. Đội bóng cần gia tăng sự tập trung nơi hàng phòng ngự và tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn ở các tình huống lên bóng nhằm hướng tới màn trình diễn khởi sắc hơn trước khán giả nhà.

Espanyol và nỗ lực ngắt mạch phong độ bất ổn

Ở phần sân đối diện, Espanyol cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục trong thời gian qua. Đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả thiếu ổn định này khiến họ hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Dù phong độ thời gian gần đây có phần chững lại, Espanyol vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể khi nhìn lại thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 cuộc đọ sức gần nhất giữa hai bên, Espanyol chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 4 chiến thắng trước Malaga mà không để hòa hay thua trận nào. Yếu tố này mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân đội khách trong chuyến hành quân xa nhà.

Toan tính chiến thuật tại La Rosaleda

Cuộc so tài này được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy thận trọng từ cả hai phía. Malaga với ưu thế sân bãi cần chủ động kiểm soát nhịp độ, đồng thời hạn chế tối đa các sai sót cá nhân vốn đã khiến họ phải trả giá đắt trong những trận đấu vừa qua.

Trong khi đó, Espanyol với ưu thế về thành tích đối đầu hoàn toàn có thể triển khai lối chơi chặt chẽ, chờ đợi thời cơ từ những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn cơ hội và duy trì được sự tập trung cao độ sẽ nắm trong tay khả năng giành được kết quả thuận lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)