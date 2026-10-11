TRỰC TIẾPTrực tiếp Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps: Vancouver Whitecaps mở tỷ số

Los Angeles FC0 - 1Vancouver WhitecapsHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Los Angeles FC 0 - 1 Vancouver Whitecaps.

43'Oliver Love Larraz mở tỷ số cho Vancouver Whitecaps

Phút 43, Oliver Love Larraz bất ngờ tỏa sáng ghi bàn đưa Vancouver Whitecaps vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Los Angeles FC. Dù phải chơi thiếu người từ rất sớm sau chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 6, đội khách vẫn xuất sắc chắt chiu cơ hội để tạo nên lợi thế quý giá trước giờ nghỉ.

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trận đấu trôi về phút 37 mà chưa có bàn thắng nào được ghi khi hai đội thi đấu đầy thận trọng. Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% so với 47% của Los Angeles FC, nhưng các pha hãm thành nguy hiểm vẫn khá hạn chế với tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 4 - 3 (trúng đích 2 - 1).

35'Jesper Ingemann Sørensen nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 35, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Jesper Ingemann Sørensen bên phía Vancouver Whitecaps sau lỗi phản ứng. Thi đấu thiếu người từ khá sớm, đội khách đang đối mặt với sức ép tâm lý rất lớn.

25'Mathieu Choiniere nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 25, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mathieu Choinière bên phía Los Angeles FC sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang thi đấu hơn người từ sớm, đội chủ nhà vẫn đang bị cầm chân với tỷ số 0-0.

24'Thế trận giằng co sau nửa hiệp một

Trải qua hơn nửa hiệp thi đấu đầu tiên, Vancouver Whitecaps đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% so với 44% của Los Angeles FC. Dù vậy, thế trận diễn ra khá cân bằng khi đôi bên tạo ra rất ít cơ hội rõ rệt, thể hiện qua chỉ số dứt điểm sít sao 3 - 2 và số lần trúng đích dừng lại ở 1 - 1.

12'Vancouver Whitecaps chủ động kiểm soát bóng

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Vancouver Whitecaps đang là đội chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ áp đảo 68% so với 32% của Los Angeles FC. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn khá cân bằng khi đôi bên cùng có 1-1 lần dứt điểm, trong đó đội chủ nhà có 1 cú sút trúng đích buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua.

10'Vancouver Whitecaps sớm điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 10, Vancouver Whitecaps buộc phải có sự thay đổi người sớm khi Mathías Laborda được tung vào sân thế chỗ Emmanuel Sabbi. Động thái chiến thuật này đến ngay sau chiếc thẻ đỏ của Tristan Blackmon ở phút thứ 6, buộc đội khách phải nhanh chóng củng cố đội hình khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

6'Tristan Blackmon nhận thẻ đỏ từ phút thứ 6

Bất ngờ lớn xảy ra ngay ở phút thứ 6 khi Tristan Blackmon của Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Chơi thiếu người từ quá sớm chắc chắn sẽ mang lại thử thách cực đại cho đội đầu bảng trong chuyến làm khách tại Banc of California Stadium, dù tỷ số lúc này vẫn là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Los Angeles FC tiếp đón Vancouver Whitecaps.

Cập nhật lúc 10:26 11/10/2026

Los Angeles FC đang tích cực bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Cuộc tiếp đón Vancouver Whitecaps lúc 09:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Banc of California Stadium trở thành tâm điểm đáng chú ý khi hai đội bóng đều đang nỗ lực tối đa hóa điểm số để củng cố vị trí ở nhóm dẫn đầu.

Bối cảnh và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Vancouver Whitecaps đang giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng với 50 điểm tích lũy được. Đội khách cho thấy tính ổn định xuyên suốt chặng đường đã qua để dẫn đầu cuộc đua. Bên kia chiến tuyến, Los Angeles FC đứng ở vị trí thứ sáu với 41 điểm, duy trì áp lực liên tục lên nhóm tham dự cúp châu lục ngay phía trên.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ là 9 điểm. Lợi thế sân nhà Banc of California Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Los Angeles FC triển khai lối chơi chủ động nhằm thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, Los Angeles FC trải qua chuỗi kết quả tương đối thăng trầm. Đội chủ nhà giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại (trong đó trận gần nhất khép lại với kết quả hòa). Việc chia điểm ở trận đấu vừa qua cho thấy đội bóng vẫn cần thêm sự sắc bén nơi hàng công để chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng trọn vẹn.

Trong khi đó, Vancouver Whitecaps sở hữu phong độ nhỉnh hơn đôi chút trong 5 lần ra sân gần nhất với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng vừa giành trọn vẹn niềm vui chiến thắng ở trận đấu gần nhất, mang lại sự tự tin đáng kể cho chuyến làm khách sắp tới.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên phản ánh thế trận vô cùng cân bằng. Cụ thể, mỗi đội đều có 1 chiến thắng và có tới 3 lần hai bên bất phân thắng bại. Điều này cho thấy sự am hiểu chiến thuật sâu sắc giữa hai ban huấn luyện, khiến các cuộc đọ sức thường diễn ra chặt chẽ.

Với việc Los Angeles FC khát khao tích lũy điểm số để áp sát nhóm dự cúp châu lục, cùng việc Vancouver Whitecaps quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng 50 điểm, trận đấu trên sân Banc of California Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và tính toan chiến thuật cao độ từ cả hai phía.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)