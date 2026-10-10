TRỰC TIẾPTrực tiếp Lorient vs Paris FC: Lorient mở tỷ số

Lorient1 - 0Paris FCHiệp 2 — phút 82'

82'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Lorient 1 - 0 Paris FC.

78'Paris FC tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 78, Paris FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Omar Sissoko được tung vào sân thay cho Pierre Lees Melou. Đang bị Lorient dẫn trước 1-0, đội khách cần thêm làn gió mới trên hàng công để hy vọng lật ngược tình thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

78'Arthur Avom vào sân gia cố đội hình Lorient

Phút 78, Lorient thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Arthur Avom được tung vào sân thay thế Alec Georgen. Đang dẫn trước 1-0 trên sân Stade du Moustoir, đội chủ nhà có thể muốn bổ sung thêm năng lượng nhằm bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút cuối.

76'Paris FC nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 76, Paris FC chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 43% - 57%. Đội khách cũng nhỉnh hơn về số pha hãm thành khi dứt điểm 8 - 11 cùng tỷ lệ phạt góc 2 - 5, tuy nhiên Lorient vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0.

74'Patrick Zabi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 74, Patrick Zabi bên phía Paris FC phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và liên tục chịu các án phạt từ trọng tài khi nôn nóng tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

70'Montassar Talbi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 70, trung vệ Montassar Talbi bên phía Lorient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vừa có bàn mở tỷ số 1-0 trước đó không lâu và đang phải căng mình phòng ngự trước sức ép từ đối thủ.

68'Gabin Bernardeau mở tỷ số cho Lorient

Phút 68, thế bế tắc trên sân Stade du Moustoir được khai thông khi Gabin Bernardeau dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Jean-Victor Makengo, đưa Lorient vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng mở điểm vô cùng quý giá giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn trước Paris FC.

66'Paris FC tung Otavio vào sân

Phút 66, Paris FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Otavio được tung vào sân thay thế Samir Chergui. Đội khách có thể muốn làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

66'Lorient làm mới hàng công với Ibrahima Balde

Phút 66, Lorient có sự điều chỉnh nhân sự khi Ibrahima Balde được tung vào sân thế chỗ Mamadou Kone. Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo nên đột biến trước Paris FC.

66'Lorient làm mới hàng công tìm đột biến

Phút 66, đội chủ nhà Lorient quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút Isak Jensen rời sân để nhường chỗ cho Gabin Bernardeau. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới giúp Lorient khai thông thế bế tắc trước Paris FC.

65'Paris FC tăng cường nhân sự

Phút 65, Paris FC quyết định làm mới đội hình khi rút Adama Camara ra nghỉ và đưa Rudy Matondo vào sân nhằm tạo thêm sức sống cho lối chơi.

65'Paris FC làm mới hàng công

Phút 65, Paris FC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Patrick Zabi được tung vào sân để thay thế cho Ilan Kebbal. Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự xuất hiện của Zabi sẽ mang đến nét tươi mới cho các phương án tấn công trong quãng thời gian còn lại.

64'Paris FC nhỉnh hơn về thế trận

Bước sang phút 64, đội khách Paris FC đang nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% cùng 6 - 9 lần dứt điểm so với Lorient. Dù vậy, thế trận giằng co vẫn chưa thể khai thông bế tắc khi hai bên đều sở hữu cùng 3 - 3 pha cứu thua và tỷ số vẫn là 0-0.

58'Samir Chergui nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 58, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Samir Chergui bên phía Paris FC sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang gặp nhiều sức ép và phải liên tiếp dùng tới những tình huống can thiệp quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

58'Hamari Traore phạm lỗi phải nhận thẻ vàng

Phút 58, Hamari Traore bên phía Paris FC phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối phương. Đội khách đang gặp nhiều áp lực trong thế trận giằng co và tỷ số vẫn đang là 0-0.

52'Paris FC kiểm soát bóng nhỉnh hơn

Bước sang phút 52, Paris FC vẫn nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% cùng 7 lần dứt điểm so với 4 của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Lorient lại cho thấy sự sắc bén ở những tình huống phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn là 3 - 1, khiến thế trận vẫn ở thế giằng co với tỷ số 0-0.

52'Lassine Sinayoko nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 52, tiền đạo Lassine Sinayoko bên phía Paris FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi câu giờ. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội khách dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành Lorient.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

Tiến về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn duy trì ở thế giằng co khi Paris FC nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44% - 56%. Dù vậy, số cơ hội đôi bên tạo ra không quá chênh lệch với tổng số pha dứt điểm là 3 - 4, trong đó Lorient có phần sắc sảo hơn khi sở hữu 2 - 1 cú sút trúng đích nhưng bàn mở tỷ số vẫn chưa tới.

27'Paris FC nhỉnh hơn về thế trận

Gần nửa giờ thi đấu trôi qua, thế trận diễn ra khá giằng co nhưng Paris FC là đội chủ động hơn khi nắm 54% thời lượng cầm bóng. Đội khách đã có 0 - 2 pha dứt điểm so với con số 0 của Lorient, dù vậy cả hai bên vẫn chưa tạo ra cú sút trúng đích nào (0 - 0).

15'Paris FC kiểm soát bóng áp đảo

Sau 15 phút thi đấu, Paris FC đang nắm hoàn toàn quyền chủ động trên sân với thời lượng cầm bóng lên tới 31% - 69% so với chủ nhà Lorient. Dù đã tung ra số pha dứt điểm là 0 - 2, đội khách vẫn chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm khi chỉ số trúng đích vẫn dừng ở mức 0 - 0.

0'Trận đấu bắt đầu

Lorient tiếp đón Paris FC.

Cập nhật lúc 03:24 11/10/2026

Paris FC đang đứng trước thời cơ quan trọng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi bước vào chuyến làm khách trên sân Stade du Moustoir của Lorient vào lúc 01h45 ngày 11/10/2026. Với vị trí thứ 3 cùng 11 điểm hiện có, đội bóng thủ đô chỉ cần duy trì sự ổn định để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu.

Paris FC duy trì mạch bất bại ấn tượng

Hành trình của Paris FC ở giai đoạn gần đây mang dấu ấn đậm nét về tính kỷ luật và sự hiệu quả. Đội khách đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không phải nếm mùi thất bại, trong đó giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Lối chơi ổn định giúp Paris FC bước vào trận đấu tới với tâm lý thoải mái. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc kéo dài chuỗi phong độ thăng hoa để tiếp tục cuộc đua tranh vị trí cao nhất.

Lorient nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Lorient đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy thăng trầm. Sau 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Thành tích trồi sụt khiến Lorient hiện dậm chân ở vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 5 điểm.

Được trở về sân nhà Stade du Moustoir sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Lorient. Dẫu vậy, việc đối đầu với một đối thủ đang có điểm số và phong độ vượt trội đòi hỏi họ phải thi đấu tập trung tối đa nếu muốn giành điểm.

Cục diện đối đầu cân bằng giữa hai đội

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự ngang tài ngang sức rõ rệt giữa hai bên. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng và có 1 trận bất phân thắng bại.

Sự cân bằng này cho thấy Lorient chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt mỗi khi chạm trán đại diện thủ đô. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phong độ hoàn toàn trái ngược khi Paris FC bất bại 5 trận còn Lorient mới chỉ thắng 1 trận trong cùng giai đoạn.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Dù có ưu thế địa lợi tại Stade du Moustoir, Lorient chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách trước một Paris FC đang hưng phấn và khát khao chiến thắng để áp sát ngôi đầu. Nếu tiếp tục thể hiện được sự chặt chẽ như những vòng đấu vừa qua, cơ hội để đội khách giành trọn vẹn kết quả thuận lợi là rất rõ ràng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)