TRỰC TIẾPTrực tiếp Lithuania vs Andorra: Hiệp 2 bắt đầu, Lithuania dẫn 2-0

Lithuania2 - 0AndorraHiệp 2 — phút 78'

78'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Lithuania 2 - 0 Andorra.

74'Lithuania làm mới hàng công

Phút 74, Lithuania thực hiện sự thay đổi nhân sự trên sân khi A. Kucys được tung vào sân để trám vị trí của F. Steponavicius. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhằm duy trì sức ép và củng cố thế trận an toàn.

74'Lithuania làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 74, Lithuania thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Lasickas được tung vào sân để thế chỗ cho Z. Baltrunas. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và việc bổ sung nhân sự tươi mới giúp họ tiếp tục duy trì thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

73'K. Pomares nhận thẻ vàng ở phút 73

Phút 73, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với K. Pomares bên phía Andorra. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn và liên tục phải phạm lỗi trong nỗ lực ngăn chặn các pha lên bóng của đối phương.

68'E. Vales nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Vales bên phía Andorra sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang gặp vô vàn khó khăn khi bị dẫn trước 0-2 và liên tục phải nhận các án phạt từ trọng tài.

67'Andorra tăng cường nhân sự ở tuyến trên

Phút 67, Andorra thực hiện sự thay đổi người khi I. Oliveira được tung vào sân để thế chỗ cho M. Garcia. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng luồng gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận sau khi đã để đối thủ dẫn trước 2-0.

67'Andorra làm mới đội hình ở phút 67

Phút 67, Andorra thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Rodrigo Tapia được tung vào sân để thế chỗ cho A. Martinez. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trong lối chơi sau khi để Lithuania dẫn trước 2-0.

67'Andorra làm mới hàng công với G. Lopez

Phút 67, bên phía Andorra có sự điều chỉnh nhân sự khi G. Lopez được tung vào sân để thế chỗ Cucu. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, đội khách hy vọng sự xuất hiện của gương mặt mới sẽ giúp cải thiện thế trận trên hàng công.

61'Lithuania có sự thay đổi nhân sự

Phút 61, đội tuyển Lithuania thực hiện quyền thay đổi người khi V. Armalas được tung vào sân để thế chỗ cho K. Kazukolovas. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới đội hình.

61'Lithuania có sự thay đổi nhân sự đầu tiên

Phút 61, ban huấn luyện Lithuania quyết định rút M. Burba ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Lickunas. Với lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận vượt trội.

61'Lithuania điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn 2-0

Phút 61, Lithuania thực hiện sự thay đổi người khi L. Michelbrink được tung vào sân thế chỗ D. Sluta. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhằm làm mới đội hình.

54'Andorra điều chỉnh nhân sự ở đầu hiệp hai

Phút 54, Andorra quyết định làm mới đội hình khi M. San Nicolas được tung vào sân thay cho M. Llovera. Đang bị dẫn trước 0-2, đội khách buộc phải có những thay đổi để tìm kiếm phương án cải thiện thế trận.

54'Andorra tăng cường nhân sự đầu hiệp hai

Phút 54, Andorra quyết định làm mới đội hình khi B. Borra Font được tung vào sân để thế chỗ cho J. Rubio. Trong bối cảnh đang bị Lithuania dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận và tìm kiếm cơ hội thu hẹp cách biệt.

54'Andorra tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 54, Andorra quyết định làm mới đội hình khi F. Vieitez được tung vào sân để thế chỗ cho Jordi Alaez. Trong bối cảnh đang bị dẫn trước 0-2, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận tấn công.

46'Lithuania điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Lithuania quyết định làm mới đội hình khi A. Dolznikov được tung vào sân thế chỗ E. Jankauskas. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính thử nghiệm nhân sự cho phần còn lại của trận đấu.

46'Lithuania điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Lithuania thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi I. Venckus được tung vào sân thế chỗ của M. Ruzgis. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, đội chủ nhà có điều kiện thử nghiệm thêm các phương án nhân sự mới.

46'Lithuania điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Lithuania thực hiện sự thay đổi người khi V. Slivka được tung vào sân để thế chỗ M. Vorobjovas. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Steponas Darius and Stasys Girenas Stadium, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhằm làm mới đội hình.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

27'F. Steponavicius nhân đôi cách biệt cho Lithuania

Phút 27, đón đường chuyền thuận lợi từ E. Jankauskas, F. Steponavicius dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Lithuania. Chưa đầy mười phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục đào sâu cách biệt và nắm giữ hoàn toàn thế chủ động trước Andorra.

21'M. Ruzgis đá phạt đền mở tỷ số cho Lithuania

Phút 21, M. Ruzgis dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để đưa Lithuania vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội bóng áo vàng thi đấu thanh thoát và chủ động hơn rất nhiều trước Andorra.

16'Cucu bên phía Andorra dính thẻ vàng

Phút 16, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Cucu bên phía Andorra sau một tình huống phạm lỗi. Trận giao hữu giữa Lithuania và Andorra vẫn đang diễn ra với tỷ số 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Lithuania tiếp đón Andorra.

Cập nhật lúc 00:34 01/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Lithuania và Andorra vào lúc 23h00 ngày 30/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai đội tuyển. Cả Lithuania lẫn Andorra đều đang rất cần một kết quả tích cực để sốc lại tinh thần cũng như tìm lại cảm giác chiến thắng sau những màn trình diễn chưa thực sự ổn định trong thời gian vừa qua.

Khát khao tìm lại sự ổn định của Lithuania

Bên phía đội chủ nhà, Lithuania bước vào trận đấu này với mục tiêu rõ ràng là giành trọn vẹn niềm vui trọn vẹn. Nhìn vào phong độ ở 2 trận đấu gần nhất, Lithuania đã trải qua 1 chiến thắng xen kẽ 1 thất bại. Sự thiếu ổn định trong lối chơi khiến họ chưa thể duy trì được mạch hưng phấn kéo dài.

Dẫu vậy, việc vừa có được một chiến thắng gần đây cho thấy Lithuania vẫn sở hữu những nhân tố có khả năng tạo đột biến khi được thi đấu đúng phong độ. Được chơi trên sân nhà trước đối thủ không quá vượt trội sẽ là cơ hội rất tốt để đại diện vùng Baltic kiểm soát nhịp độ, siết chặt kỷ luật phòng ngự và tìm kiếm sơ hở nơi hàng thủ đối phương.

Áp lực bủa vây và nỗ lực bứt phá của Andorra

Ở bên kia chiến tuyến, Andorra cũng đang ở trong tình cảnh khát khao điểm số hơn bao giờ hết. Đội khách đang phải đối mặt với không ít áp lực khi phong độ gần đây xuất hiện nhiều vết gợn. Trong 5 trận gần nhất ra sân, Andorra chỉ giành được 1 chiến thắng, có 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng tận dụng cơ hội chưa thực sự sắc bén là những vấn đề nổi cộm mà Andorra đang phải tìm cách khắc phục. Dù vậy, tinh thần thi đấu kiên cường luôn là điểm tựa lớn nhất của đội bóng này. Chuyến hành quân lần này đòi hỏi Andorra phải tập trung tối đa, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ nhằm tránh những bàn thua sớm.

Thế trận giằng co và cục diện khó lường

Với tính chất quan trọng trong việc lấy lại niềm tin, cả Lithuania và Andorra nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Sự thận trọng trong khâu triển khai bóng có thể biến nửa đầu trận đấu thành một cuộc đấu trí giằng co ở khu vực giữa sân, nơi đội nào tận dụng tốt hơn các sai lầm cá nhân của đối thủ sẽ nắm trong tay cơ hội định đoạt cục diện.

Nhìn chung, lợi thế sân bãi và phong độ có phần nhỉnh hơn ở những lần ra sân vừa qua mang lại đôi chút ưu thế cho Lithuania. Tuy nhiên, nếu Andorra duy trì được lối đá phòng ngự kỷ luật và phong tỏa tốt các mũi nhọn của đối phương, họ hoàn toàn có thể tạo nên một trận cầu giằng co kịch tính đến những phút cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)