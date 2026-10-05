TRỰC TIẾPTrực tiếp Liechtenstein vs Gibraltar: Gibraltar mở tỷ số

Liechtenstein0 - 1GibraltarHiệp 1 — phút 41'

41'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Liechtenstein 0 - 1 Gibraltar.

41'Gibraltar bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Tiến về những phút cuối hiệp một, Gibraltar vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-1. Thế trận diễn ra khá giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng được chia đều 50% - 50%, trong khi Liechtenstein buộc phải phạm lỗi tới 6 - 2 lần nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

34'J. Weissenhofer nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 34, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Weissenhofer bên phía Liechtenstein sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi vừa bị dẫn 0-1, vừa liên tiếp phải nhận các án phạt từ trọng tài.

29'Gibraltar bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Tiến gần tới mốc phút 29, thế trận diễn ra khá giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% cho cả đôi bên. Với lợi thế dẫn trước 0-1, Gibraltar thi đấu chặt chẽ và nhỉnh hơn đôi chút về cơ hội cố định với phạt góc 0 - 1, trong khi Liechtenstein buộc phải phạm lỗi nhiều hơn (phạm lỗi 3 - 1) để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

25'M. Goppel nhận thẻ vàng thứ hai cho Liechtenstein

Phút 25, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Goppel sau pha phạm lỗi bên phía Liechtenstein. Đội chủ nhà tiếp tục rơi vào thế khó khi vừa để đối thủ dẫn trước 0-1, vừa phải nhận tới hai tấm thẻ phạt từ sớm.

20'B. Lopes mở tỷ số cho Gibraltar

Phút 20, B. Lopes tận dụng chuẩn xác đường chuyền của L. Mason để ghi bàn đưa Gibraltar vươn lên dẫn trước 0-1. Pha lập công quý giá giúp đội khách vượt lên phá vỡ thế bế tắc trong thế trận giằng co.

17'Thế trận giằng co cân bằng

Sau hơn 15 phút thi đấu, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% cho cả hai đội. Liechtenstein đang chủ động tranh chấp quyết liệt hơn với 3 - 1 lần phạm lỗi, trong khi Gibraltar nhỉnh hơn đôi chút ở các tình huống cố định với số quả phạt góc là 0 - 1.

13'D. Borge bên phía Gibraltar nhận thẻ vàng

Phút 13, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Borge bên phía Gibraltar sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng ngay từ những phút đầu khi cả hai đội đều đã phải nhận thẻ phạt dù tỷ số vẫn là 0-0.

11'F. Luque-Notaro nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu sớm nóng lên ở phút 11 khi F. Luque-Notaro bên phía Liechtenstein phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Cả hai đội vẫn đang thi đấu giằng co với tỷ số hòa 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Liechtenstein tiếp đón Gibraltar.

Cập nhật lúc 02:26 06/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Liechtenstein và Gibraltar diễn ra vào lúc 01h45 ngày 06/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân áo xanh đang đối diện với nhiều áp lực và xem trận đấu này là cơ hội then chốt để tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó xốc lại tinh thần thi đấu sau những kết quả không như ý.

Liechtenstein tìm cách ngắt chuỗi trận thất vọng

Đội chủ nhà bước vào màn so tài này với phong độ đáng báo động khi phải nhận thất bại trong cả 3 trận đấu gần nhất. Hàng thủ thiếu tập trung cùng việc chưa thể tối ưu hóa các cơ hội tấn công đã khiến họ liên tiếp rơi vào cảnh trắng tay.

Để chấm dứt chuỗi kết quả nghèo nàn này, Liechtenstein cần thể hiện sự chặt chẽ hơn trong lối chơi cũng như tận dụng tốt ưu thế sân bãi nhằm tạo ra thế trận chủ động hơn trước đối thủ.

Gibraltar duy trì sự tự tin

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của đội chủ nhà, Gibraltar lại đang sở hữu tinh thần hưng phấn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Thống kê từ 3 trận đấu gần đây cho thấy đội bóng này giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa.

Sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng chớp thời cơ tốt giúp Gibraltar trở thành thử thách không hề đơn giản đối với bất kỳ đội bóng nào muốn giành điểm số trọn vẹn từ họ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Những thông số trong quá khứ cũng đang mang lại lợi thế tâm lý lớn cho đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Liechtenstein chưa có được chiến thắng nào khi phải nhận 2 thất bại và chấp nhận kết quả chia điểm ở 3 trận còn lại.

Rõ ràng, việc vượt qua Gibraltar chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Liechtenstein. Trận đấu tới dự kiến sẽ là màn đọ sức giằng co, nơi bản lĩnh và sự kiên nhẫn trong các tình huống tranh chấp khu trung tuyến sẽ định đoạt cục diện trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)